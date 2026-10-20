Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξιδεύει ξανά στην Αυστραλία – Όλες οι λεπτομέρειες για τα live της

Η ακατάλυτη σχέση λατρείας με το αυστραλιανό κοινό που την οδηγεί ξανά στην άλλη πλευρά του ατλαντικού για ένα αληθινό ρεσιτάλ διασκέδασης

Με μια ματιά Η Κέλλυ Κελεκίδου θα εμφανιστεί ζωντανά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Θα πραγματοποιήσει δύο live εμφανίσεις στην ίδια μέρα, στις 31 Οκτωβρίου.

Οι εμφανίσεις θα γίνουν στο Oakleigh Grammar και στο Kinisi at Track.

Μετά την Αυστραλία, η τραγουδίστρια επιστρέφει για πρεμιέρα στην Αθήνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία καλλιτέχνιδα που γνωρίζει πολύ καλά πώς να ξεσηκώνει το κοινό και να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε ένα αδιάκοπο, αυθεντικό ελληνικό πάρτι, αυτή είναι αναμφισβήτητα η Κέλλυ Κελεκίδου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία εδώ και χρόνια διατηρεί μια ξεχωριστή, σχεδόν οικογενειακή σχέση με την ελληνική ομογένεια, ετοιμάζεται να κάνει ξανά το μεγάλο βήμα και να ταξιδέψει μέχρι την άλλη πλευρά του πλανήτη. Το κοινό της Αυστραλίας την ανυπομονεί με αμείωτο ενθουσιασμό, καθώς οι εμφανίσεις της εκεί αποτελούν σταθερά το απόλυτο σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση των ομογενών μας, με τα sold out να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Παρά το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις της στην Ελλάδα τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς, η ίδια δεν μπόρεσε να αρνηθεί τη θερμή πρόσκληση που δέχτηκε για ακόμη μία φορά. Η αγάπη, η ζεστασιά και η λατρεία που εισπράττει κάθε φορά που πατάει το πόδι της στην αυστραλιανή ήπειρο ήταν υπεραρκετά κίνητρα για να πει το μεγάλο «ναι» σε ένα ταξίδι-αστραπή που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο. Η σχέση της με τους Έλληνες της Μελβούρνης είναι βαθιά και ουσιαστική, και η επιστροφή της εκεί μετά από έναν μόλις χρόνο επιβεβαιώνει πως αυτή η μουσική συνάντηση έχει γίνει πλέον ένας αγαπημένος θεσμός.

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Η αντίστροφη μέτρηση για την αναχώρησή της έχει ήδη ξεκινήσει και οι ετοιμασίες για το πιο δυναμικό πρόγραμμα της σεζόν βρίσκονται στην τελική ευθεία. Αν θέλεις να μάθεις πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθούν οι δύο μεγάλες της εμφανίσεις, ποιοι είναι οι χώροι που θα την υποδεχτούν, αλλά και τι την περιμένει αμέσως μόλις επιστρέψει στην Αθήνα, συνέχισε να διαβάζεις.

Δύο εκρηκτικά live την ίδια μέρα στη Μελβούρνη

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου θα είναι μια ημέρα απόλυτης μουσικής γιορτής για τη Μελβούρνη, καθώς η Κέλλυ Κελεκίδου έχει προγραμματίσει 2 ξεχωριστά ραντεβού με τους θαυμαστές της. Η αρχή θα γίνει στο Oakleigh Grammar, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Κοινότητας των Αγίων Αναργύρων, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη παλμό, χαμόγελα και αγαπημένα τραγούδια. Αμέσως μετά, η σκηνική της παρουσία μεταφέρεται στο Kinisi at Track, όπου το κέφι αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο. Πρόκειται για μια βραδιά σχεδιασμένη για αστείρευτο χορό και διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις διαχρονικές επιτυχίες της τραγουδίστριας να πρωταγωνιστούν.

Ένα απαιτητικό πρόγραμμα πριν τη μεγάλη πρεμιέρα στην Αθήνα

Το ταξίδι αυτό χαρακτηρίζεται ως «αστραπή» όχι μόνο λόγω της απόστασης, αλλά και εξαιτίας του πιεσμένου προγράμματος της καλλιτέχνιδας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στη Μελβούρνη, η Κέλλυ Κελεκίδου θα επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής για την Ελλάδα. Στην Αθήνα την περιμένει η μεγάλη πρεμιέρα της σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νυχτερινά σχήματα της σεζόν. Παρά την κούραση και τις ατελείωτες ώρες πτήσεων, η ίδια επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον επαγγελματισμό και το πάθος της για τη μουσική.

Η αδιάσπαστη σχέση με την ελληνική ομογένεια

Για την Κέλλυ Κελεκίδου, η επαφή με τους Έλληνες του εξωτερικού δεν είναι απλώς μια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά μια κατάθεση ψυχής. Η χαρά, η συγκίνηση και η ενέργεια που μοιράζεται με το κοινό της ομογένειας αποτελούν για εκείνη τη μεγαλύτερη επιβράβευση στην πολυετή πορεία της. Αυτή η αυθεντική επικοινωνία είναι που κάνει κάθε της ταξίδι στην Αυστραλία να μοιάζει με μια μεγάλη γιορτή, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική διασκέδαση δεν γνωρίζει σύνορα και χιλιομετρικές αποστάσεις.

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