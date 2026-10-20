Demi Lovato: Πώς η νίκη της Kelly Clarkson στο «American Idol» άλλαξε τα πάντα για εκείνη

Η Demi Lovato εξέφρασε την ευγνωμοσύνη προς την Kelly Clarkson, αναγνωρίζοντας την καθοριστική της επίδραση στην εξέλιξή της ως τραγουδίστρια

Με μια ματιά Η Demi Lovato θεωρεί την Kelly Clarkson υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς της ως τραγουδίστρια.

Η νίκη της Clarkson στο «American Idol» και το τραγούδι «A Moment Like This» ήταν η πρώτη έμπνευση για τη Lovato.

Η Lovato χρησιμοποιούσε το «Since U Been Gone» της Clarkson για φωνητικές ασκήσεις.

Η Lovato εξέφρασε στην Clarkson πόσο σημαντική ήταν για την καριέρα της στην πρώτη τους συνάντηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Demi Lovato αποκάλυψε πρόσφατα τη βαθιά επίδραση που είχε η Kelly Clarkson στην καλλιτεχνική της διαδρομή, δηλώνοντας πως η ίδια η Kelly Clarkson είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς της ως τραγουδίστρια. Η νεαρή καλλιτέχνιδα, σε μία πρόσφατη συνέντευξή της, μοιράστηκε πώς η νίκη της Kelly Clarkson στο «American Idol» και η ερμηνεία του τραγουδιού «A Moment Like This» αποτέλεσαν σημείο καμπής για εκείνη, αποτελώντας την πρώτη της «πραγματική» έμπνευση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Demi Lovato περιέγραψε την εμπειρία της όταν παρακολουθούσε τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό μαζί με την οικογένειά της, νιώθοντας τότε την ισχυρή επιθυμία να γίνει σαν την Kelly Clarkson. «Ήταν η πρώτη φορά που είχα πραγματικά ένα ίνδαλμα», δήλωσε η Demi Lovato.

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Αναφερόμενη στην πρώτη τους προσωπική συνάντηση, η Demi Lovato περιέγραψε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο. «Όταν τη συνάντησα για πρώτη φορά, την αγκάλιασα τρεις φορές», εξήγησε, τονίζοντας την εσωτερική της ανάγκη να της εκφράσει την τεράστια σημασία της. «Σκεφτόμουν: «Δεν έχεις ιδέα τι σημαίνεις για μένα και πόσο έχεις διαμορφώσει την καριέρα μου. Είμαι η τραγουδίστρια που είμαι σήμερα χάρη σε εσένα».»

Η επιρροή της Kelly Clarkson δεν περιορίστηκε μόνο σε επίπεδο έμπνευσης, αλλά επεκτάθηκε και στην πρακτική εξάσκηση της Demi Lovato. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι συχνά χρησιμοποιούσε το επιτυχημένο τραγούδι της Kelly Clarkson, «Since U Been Gone», ως μέσο για να δοκιμάσει τις φωνητικές της δυνατότητες και να εξασκηθεί στις υψηλές νότες.

Η Demi Lovato είναι γνωστή για την πορεία της στη μουσική βιομηχανία, με το τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, «It’s Not That Deep», να κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 2025. Ακολούθησε μια επιτυχημένη περιοδεία που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026. Πρόσφατα, η Demi Lovato επέστρεψε στον ρόλο της Μίτσι Τόρες (Mitchie Torres) στην ταινία του Disney Channel «Camp Rock 3», η οποία προβλήθηκε τον Αύγουστο.

Η σχέση θαυμασμού και εκτίμησης μεταξύ καλλιτεχνών είναι πάντα ένα γλυκό σημείο της μουσικής βιομηχανίας, και η εξομολόγηση της Demi Lovato για την Kelly Clarkson αποτελεί μια όμορφη απόδειξη αυτού.

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