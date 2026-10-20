City Guide 20.10.2026

Με θερμή υποδοχή από το κοινό ξεκίνησαν οι παραστάσεις για το «Γιοι και κόρες» στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η παράσταση «Γιοι και κόρες», ξεκίνησε και φέτος την πορεία της, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο ανακαινισμένο Θέατρο ΕΛΕΡ, «Ελένη Ερήμου»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Γιοι και κόρες» ξεκίνησε την 2η χρονιά της στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου».
  • Το έργο βασίζεται σε αληθινές αφηγήσεις ηλικιωμένων και μιλά για έρωτα, επιλογές και ευτυχία.
  • Η παράσταση, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2012, ταξίδεψε σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποσπώντας διακρίσεις.
  • Το έργο εξερευνά τις ανθρώπινες εμπειρίες, τη δυσκολία επικοινωνίας και την ανάγκη να ακούμε ο ένας τον άλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παράσταση «Γιοι και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού επέστρεψε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου για 2η χρονιά στην Αθήνα, στο ανακαινισμένο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου», στην Πλάκα, υποδεχόμενη το κοινό με ιστορίες ζωής που συγκινούν, ξυπνούν μνήμες και αναδεικνύουν όσα μας ενώνουν. Με αφορμή την έναρξη των παραστάσεων, εξασφαλίσαμε νέο φωτογραφικό υλικό που μας μεταφέρει στη σκηνή και στον ιδιαίτερο κόσμο της παραγωγής, αποτυπώνοντας στιγμές της παράστασης που, 14 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της, εξακολουθεί να μιλά με αμεσότητα για τον έρωτα, τις επιλογές, τα λάθη και την αναζήτηση της ευτυχίας.

gioi+kores_eler_giounanli_1062

Με αφετηρία αληθινές αφηγήσεις ηλικιωμένων από όλη την Ελλάδα, το έργο φωτίζει τις μικρές και μεγάλες στιγμές που διαμορφώνουν μια ζωή, θυμίζοντας πως, παρά τις διαφορές μας, όλοι μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, επιθυμίες και την ανάγκη να βρούμε την ευτυχία.

Διάβασε επίσης: «Γιοι και κόρες»: Η παράσταση του Γιάννη Καλαβριανού επιστρέφει – Πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου

Η ιστορία της παράστασης ξεκίνησε το 2012, με την πρώτη παρουσίασή της στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και το Φεστιβάλ Αθηνών. Έκτοτε, έχει ταξιδέψει σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει παρουσιαστεί σε διαφορετικούς χώρους και έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Φέτος, συνεχίζει την πορεία της στη σκηνή του Θεάτρου ΕΛΕΡ, δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της.

gioi+kores_eler_giounanli_1474

Η παράσταση βασίζεται σε ένα απλό, αλλά ουσιαστικό ερώτημα που τέθηκε σε ηλικιωμένους Έλληνες και Ελληνίδες: «Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;». Οι απαντήσεις γίνονται ένα μωσαϊκό ανθρώπινων εμπειριών, γεμάτο έρωτες, λάθη, αποφάσεις, απώλειες και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη.

gioi+kores_eler_giounanli_1865

gioi+kores_eler_giounanli_1317

Μέσα από αυτές τις προσωπικές αφηγήσεις, ο Γιάννης Καλαβριανός δημιουργεί μια παράσταση που δεν κοιτάζει απλώς νοσταλγικά το παρελθόν, αλλά μιλά για το σήμερα, τη δυσκολία της επικοινωνίας και την ανάγκη να ακούσουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Γιατί, ακόμη κι αν δεν γίνουμε όλοι γονείς, έχουμε υπάρξει όλοι γιοι και κόρες.

Η παράσταση «Γιοι και κόρες» παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου», στην Πλάκα. Οι φωτογραφίες από τη νέα θεατρική περίοδο αποτυπώνουν στιγμές της παράστασης που συνεχίζει να φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες ανθρώπων, οι οποίες, με έναν παράξενα οικείο τρόπο, μοιάζουν και δικές μας.

gioi+kores_eler_giounanli_0603

Προπώληση: Αγορά εισιτηρίων ticketservices.gr

Διάβασε επίσης: «Αλλά αυτοί είστε!»: Η Σοφία Μουτίδου ξεσκεπάζει την ελληνική πραγματικότητα στο Μικρό Παλλάς

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Γιοι και κόρες ΘΕΑΤΡΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Overthinking alert! Τα 5 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω

Overthinking alert! Τα 5 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω

20.10.2026
Επόμενο
Demi Lovato: Πώς η νίκη της Kelly Clarkson στο «American Idol» άλλαξε τα πάντα για εκείνη

Demi Lovato: Πώς η νίκη της Kelly Clarkson στο «American Idol» άλλαξε τα πάντα για εκείνη

20.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Όλα όσα θα ζήσουμε στο Athens Halloween Festival 2026 – Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του τριημέρου
City Guide

Όλα όσα θα ζήσουμε στο Athens Halloween Festival 2026 – Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του τριημέρου

20.10.2026
«Αλλά αυτοί είστε!»: Η Σοφία Μουτίδου ξεσκεπάζει την ελληνική πραγματικότητα στο Μικρό Παλλάς
City Guide

«Αλλά αυτοί είστε!»: Η Σοφία Μουτίδου ξεσκεπάζει την ελληνική πραγματικότητα στο Μικρό Παλλάς

20.10.2026
«The Exam»: Το θεατρικό έργο για το άγχος των εξετάσεων έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
City Guide

«The Exam»: Το θεατρικό έργο για το άγχος των εξετάσεων έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

20.10.2026
Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα
City Guide

Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα

20.10.2026
Το μυστικό των ρομαντικών ποιητών που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη φύση
City Guide

Το μυστικό των ρομαντικών ποιητών που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη φύση

19.10.2026
Ο Winnie-the-Pooh γίνεται 100 ετών: Το κουίζ με τις 8 ατάκες που θα δοκιμάσει τη μνήμη σου
City Guide

Ο Winnie-the-Pooh γίνεται 100 ετών: Το κουίζ με τις 8 ατάκες που θα δοκιμάσει τη μνήμη σου

19.10.2026
Η σκυλίτσα που έγινε η μεγαλύτερη θαυμάστρια του εαυτού της – Δες το viral βίντεο
City Guide

Η σκυλίτσα που έγινε η μεγαλύτερη θαυμάστρια του εαυτού της – Δες το viral βίντεο

19.10.2026
«Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131: Το ανατρεπτικό έργο της Jen Silverman κάνει πρεμιέρα
City Guide

«Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131: Το ανατρεπτικό έργο της Jen Silverman κάνει πρεμιέρα

19.10.2026
Η Κίνα επιστρατεύει τη «Jane Eyre» για να διδάξει στους εφήβους τον έρωτα
City Guide

Η Κίνα επιστρατεύει τη «Jane Eyre» για να διδάξει στους εφήβους τον έρωτα

19.10.2026
Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις