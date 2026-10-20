Με θερμή υποδοχή από το κοινό ξεκίνησαν οι παραστάσεις για το «Γιοι και κόρες» στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου»

Η παράσταση «Γιοι και κόρες», ξεκίνησε και φέτος την πορεία της, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο ανακαινισμένο Θέατρο ΕΛΕΡ, «Ελένη Ερήμου»

Με μια ματιά Η παράσταση «Γιοι και κόρες» ξεκίνησε την 2η χρονιά της στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου».

Το έργο βασίζεται σε αληθινές αφηγήσεις ηλικιωμένων και μιλά για έρωτα, επιλογές και ευτυχία.

Η παράσταση, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2012, ταξίδεψε σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποσπώντας διακρίσεις.

Το έργο εξερευνά τις ανθρώπινες εμπειρίες, τη δυσκολία επικοινωνίας και την ανάγκη να ακούμε ο ένας τον άλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παράσταση «Γιοι και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού επέστρεψε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου για 2η χρονιά στην Αθήνα, στο ανακαινισμένο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου», στην Πλάκα, υποδεχόμενη το κοινό με ιστορίες ζωής που συγκινούν, ξυπνούν μνήμες και αναδεικνύουν όσα μας ενώνουν. Με αφορμή την έναρξη των παραστάσεων, εξασφαλίσαμε νέο φωτογραφικό υλικό που μας μεταφέρει στη σκηνή και στον ιδιαίτερο κόσμο της παραγωγής, αποτυπώνοντας στιγμές της παράστασης που, 14 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της, εξακολουθεί να μιλά με αμεσότητα για τον έρωτα, τις επιλογές, τα λάθη και την αναζήτηση της ευτυχίας.

Με αφετηρία αληθινές αφηγήσεις ηλικιωμένων από όλη την Ελλάδα, το έργο φωτίζει τις μικρές και μεγάλες στιγμές που διαμορφώνουν μια ζωή, θυμίζοντας πως, παρά τις διαφορές μας, όλοι μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, επιθυμίες και την ανάγκη να βρούμε την ευτυχία.

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Η ιστορία της παράστασης ξεκίνησε το 2012, με την πρώτη παρουσίασή της στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και το Φεστιβάλ Αθηνών. Έκτοτε, έχει ταξιδέψει σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει παρουσιαστεί σε διαφορετικούς χώρους και έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Φέτος, συνεχίζει την πορεία της στη σκηνή του Θεάτρου ΕΛΕΡ, δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της.

Η παράσταση βασίζεται σε ένα απλό, αλλά ουσιαστικό ερώτημα που τέθηκε σε ηλικιωμένους Έλληνες και Ελληνίδες: «Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;». Οι απαντήσεις γίνονται ένα μωσαϊκό ανθρώπινων εμπειριών, γεμάτο έρωτες, λάθη, αποφάσεις, απώλειες και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη.

Μέσα από αυτές τις προσωπικές αφηγήσεις, ο Γιάννης Καλαβριανός δημιουργεί μια παράσταση που δεν κοιτάζει απλώς νοσταλγικά το παρελθόν, αλλά μιλά για το σήμερα, τη δυσκολία της επικοινωνίας και την ανάγκη να ακούσουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Γιατί, ακόμη κι αν δεν γίνουμε όλοι γονείς, έχουμε υπάρξει όλοι γιοι και κόρες.

Η παράσταση «Γιοι και κόρες» παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου», στην Πλάκα. Οι φωτογραφίες από τη νέα θεατρική περίοδο αποτυπώνουν στιγμές της παράστασης που συνεχίζει να φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες ανθρώπων, οι οποίες, με έναν παράξενα οικείο τρόπο, μοιάζουν και δικές μας.

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