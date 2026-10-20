Η εμφάνιση του Jacob Elordi που «δίχασε» τα social media

Ο ηθοποιός δέχτηκε επικρίσεις στα social media για την επιλογή του να φοράει γυαλιά ηλίου σε εσωτερικό χώρο, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν αλαζόνα

Με μια ματιά Ο Jacob Elordi προκάλεσε αντιδράσεις στα social media φορώντας γυαλιά ηλίου σε εσωτερικό χώρο σε εκδήλωση.

Πολλοί χρήστες ερμήνευσαν την επιλογή του ως αλαζονεία και προσπάθεια για προσοχή.

Η εμφάνισή του στο Academy Museum Gala επισκιάστηκε από αυτή την αμφιλεγόμενη αισθητική επιλογή.

Το περιστατικό αναδεικνύει την πίεση που δέχονται οι διασημότητες από τα μέσα και την ανάγκη τους για προσωπικό χώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jacob Elordi βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων μετά την εμφάνισή του στο Academy Museum Gala, όπου επέλεξε να φορέσει γυαλιά ηλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ακόμα και εντός του χώρου. Η επιλογή αυτή, αν και φαινομενικά ασήμαντη, πυροδότησε μια σειρά από κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να ερμηνεύουν τη στάση του ως ένδειξη αλαζονείας και υπερβολικής προσπάθειας να τραβήξει την προσοχή.

Η εμφάνιση του 29χρονου ηθοποιού στο πλευρό της Kendall Jenner, αν και η κοινή τους παρουσία δεν ήταν το κύριο θέμα συζήτησης, επισκιάστηκε από την αμφιλεγόμενη αισθητική επιλογή του Jacob Elordi. Ενώ το ζευγάρι περπάτησε ξεχωριστά στο κόκκινο χαλί, η διατήρηση των γυαλιών ηλίου μέσα στην αίθουσα προκάλεσε περισσότερα σχόλια από την ίδια την παρουσία τους.

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«Προσπαθεί υπερβολικά πολύ να εντυπωσιάσει», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αναρωτήθηκε: «Γιατί ο Jacob φοράει συνέχεια αυτά τα γυαλιά;». Μια πιο αυστηρή κριτική ανέφερε: «Δίνει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά αλαζόνας. Φοράει γυαλιά ηλίου σε ένα πάρτι. Δεν είσαι και τόσο ξεχωριστός». Αυτές οι αντιδράσεις υπογραμμίζουν την ευαισθησία του κοινού απέναντι στην εικόνα των διασημοτήτων και τον τρόπο που ερμηνεύουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από παρόμοιες καταστάσεις που αναδεικνύουν την τεταμένη σχέση του Jacob Elordi με τη δημοσιότητα και τους παπαράτσι. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, ο ηθοποιός είχε βρεθεί σε αντιπαράθεση με φωτογράφους στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, ενώ περπατούσε μαζί με την Kendall Jenner.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Jacob Elordi φαινόταν εμφανώς εκνευρισμένος, παρακαλώντας τους φωτογράφους να σταματήσουν να τους ακολουθούν και να τους αφήσουν να περπατήσουν ήρεμα πίσω στο ξενοδοχείο τους. «Μου κάνετε τη ζωή πραγματικά δύσκολη», είχε δηλώσει σε μια άλλη περίπτωση σε φωτογράφο στο Παρίσι.

Jacob Elordi begs paparazzi to leave him alone amid fans’ claims his photos are staged – as actor is slammed for wearing sunglasses inside gala with girlfriend Kendall Jenner https://t.co/o5JtyiQ5qp — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 19, 2026

Η Kendall Jenner, από την πλευρά της, προσπάθησε να προστατευτεί από τα αδιάκοπα φλας, ενώ ο Jacob Elordi φόρεσε γυαλιά ηλίου, επιστρατεύοντας έναν τρόπο προστασίας από την ανεπιθύμητη προσοχή. Αυτές οι στιγμές αποκαλύπτουν την πίεση που δέχονται οι διασημότητες από τον συνεχή φακό των μέσων ενημέρωσης και την ανάγκη τους για προσωπικό χώρο.

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