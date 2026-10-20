Celeb World 20.10.2026

Νέο μέλος στην οικογένεια Τανιμανίδη – Η «τετράποδη» έκπληξη που ξετρέλανε τα δίδυμα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα καλωσόρισαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους, προσφέροντας μια μοναδική έκπληξη στις κόρες τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η οικογένεια Τανιμανίδη-Μπόμπα υιοθέτησε ένα κουτάβι ράτσας beagle.
  • Τα δίδυμα κορίτσια, Αριάνα και Φιλίππα, ενθουσιάστηκαν με το νέο μέλος.
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε τη στιγμή με βίντεο στο Instagram.
  • Τα beagle θεωρούνται ιδανικά για οικογένειες λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ζευγάρι Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα επέλεξε να ενισχύσει την οικογενειακή τους ευτυχία με έναν ξεχωριστό τρόπο, υιοθετώντας ένα σκυλάκι. Η χαρά των δίδυμων κοριτσιών τους, Αριάνας και Φιλίππας, ήταν απερίγραπτη όταν ανακάλυψαν το μικρό τους νέο φίλο.

Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα σε ρομαντική απόδραση στη Σερβία, χαμογελαστοί μέσα σε αυτοκίνητο.
https://www.instagram.com/chrismpo/

Ο παρουσιαστής, Σάκης Τανιμανίδης, μοιράστηκε τη συγκινητική στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους, αναρτώντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο βίντεο, τα δίδυμα κορίτσια βλέπουν ένα χαρτόκουτο εγκατεστημένο στο σαλόνι τους, το οποίο αποδεικνύεται ότι κρύβει ένα χαριτωμένο κουταβάκι. Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, «Η οικογένειά μας μόλις απέκτησε νέο μέλος… woof», αποτύπωνε την ευφορία της στιγμής.

Διάβασε επίσης: Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 5α γενέθλια των δίδυμων

Το νέο μέλος της οικογένειας είναι ένα κουτάβι ράτσας beagle, που αμέσως έκλεψε τις καρδιές των μικρών Αριάνας και Φιλίππας. Τα κορίτσια έδειξαν αμέσως την αγάπη τους, ξεκινώντας παιχνίδια με τον νέο τους σύντροφο. Το βράδυ, ανέλαβαν μάλιστα την ευθύνη να του δείξουν το κρεβατάκι του, φροντίζοντας να είναι άνετο πριν κοιμηθούν και οι ίδιες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα με αδιάβροχα στη Ρώμη.
Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ποζάρουν χαμογελαστοί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Ρώμη.

Γιατί τα Beagle είναι ιδανικά για οικογένειες

Η επιλογή της ράτσας beagle δεν είναι τυχαία, καθώς τα σκυλιά αυτά φημίζονται για τον κοινωνικό, χαρούμενο και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα τους, καθιστώντας τα ιδανικούς συντρόφους για παιδιά. Προσφέρουν ζωντάνια και αστείρευτη συντροφιά σε κάθε σπίτι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα beagle δεν αντέχουν τη μοναξιά και μπορεί να νιώσουν πλήξη εάν μείνουν για πολλές ώρες μόνα τους. Λόγω της δραστήριας φύσης τους, είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με ενεργό τρόπο ζωής που μπορούν να τους προσφέρουν την απαραίτητη άσκηση και απασχόληση.

Η προσθήκη ενός νέου μέλους στην οικογένεια είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, και για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα, αυτή η στιγμή συνοδεύτηκε από την αγάπη και την αφοσίωση των διδύμων τους προς το νέο τους τετράποδο φίλο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Σάκης Τανιμανίδης Χριστίνα Μπόμπα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δικαστική νίκη για την Mariah Carey – Απορρίφθηκε η αγωγή του αδελφού της

Δικαστική νίκη για την Mariah Carey – Απορρίφθηκε η αγωγή του αδελφού της

20.10.2026
Επόμενο
Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα

Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα

20.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Είναι τελικά μαζί;»: Η Jennifer Lopez και ο Brett Goldstein φουντώνουν τις φήμες
Celeb News

«Είναι τελικά μαζί;»: Η Jennifer Lopez και ο Brett Goldstein φουντώνουν τις φήμες

20.10.2026
Ηρώ Πεκτέση: Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και το συγκινητικό μήνυμα
Celeb News

Ηρώ Πεκτέση: Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και το συγκινητικό μήνυμα

20.10.2026
Kylie Jenner: Γιατί φόρεσε το σουτιέν των 50 εκατ. δολαρίων στο Victoria’s Secret Fashion Show
Celeb News

Kylie Jenner: Γιατί φόρεσε το σουτιέν των 50 εκατ. δολαρίων στο Victoria’s Secret Fashion Show

20.10.2026
Antonio Banderas: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του με αφορμή την επέτειο του γάμου της
Celeb News

Antonio Banderas: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του με αφορμή την επέτειο του γάμου της

20.10.2026
Δικαστική νίκη για την Mariah Carey – Απορρίφθηκε η αγωγή του αδελφού της
Celeb News

Δικαστική νίκη για την Mariah Carey – Απορρίφθηκε η αγωγή του αδελφού της

20.10.2026
«Πάντα στην καρδιά μου»: Η Ariana Grande «αποχαιρετά» την σκυλίτσα της, Coco, μετά από 17 χρόνια
Celeb News

«Πάντα στην καρδιά μου»: Η Ariana Grande «αποχαιρετά» την σκυλίτσα της, Coco, μετά από 17 χρόνια

20.10.2026
Sahara Ray: Έφυγε από τη ζωή στα 34 της το μοντέλο που είχε συνδεθεί με τον Justin Bieber
Celeb News

Sahara Ray: Έφυγε από τη ζωή στα 34 της το μοντέλο που είχε συνδεθεί με τον Justin Bieber

20.10.2026
«Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε από κοντά τη λάμψη της Victoria Secret
Celeb News

«Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε από κοντά τη λάμψη της Victoria Secret

20.10.2026
Πώς είναι η εντυπωσιακή έπαυλη της Cindy Crawford που αγόρασε η Kim Kardashian
Celeb News

Πώς είναι η εντυπωσιακή έπαυλη της Cindy Crawford που αγόρασε η Kim Kardashian

20.10.2026
Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ