Πώς είναι η εντυπωσιακή έπαυλη της Cindy Crawford που αγόρασε η Kim Kardashian

Με μια ματιά Η Kim Kardashian αγόρασε την έπαυλη της Cindy Crawford στο Μαλιμπού για 70,4 εκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η έπαυλη, με μεσογειακή αρχιτεκτονική, έχει 692 τ.μ. εσωτερικών χώρων, πισίνα, γήπεδο τένις και ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία.

Η αρχική τιμή πώλησης ήταν 99,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η συμφωνία έκλεισε σε σημαντικά χαμηλότερο ποσό.

Η τοποθεσία στο Μαλιμπού, η θέα στον ωκεανό και η ιδιωτικότητα είναι βασικά πλεονεκτήματα της κατοικίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσο μπορεί να κοστίζει ένα σπίτι με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό, ιδιωτική παραλία και ανέσεις που θυμίζουν πολυτελές resort; Για την Kim Kardashian, η απάντηση ήταν 70,4 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που κατέβαλε το 2022 για να αποκτήσει την εντυπωσιακή έπαυλη στο Μαλιμπού, η οποία ανήκε στο παρελθόν στη Cindy Crawford. Η κατοικία βρίσκεται σε μια από τις πιο περιζήτητες παραθαλάσσιες περιοχές της Καλιφόρνιας και ξεχωρίζει όχι μόνο για την προνομιακή της τοποθεσία, αλλά και για τις ανέσεις που προσφέρει. Με μεσογειακή αρχιτεκτονική, περίπου 692 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων, πισίνα, γήπεδο τένις και ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία, η ιδιοκτησία συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα ακίνητο να ξεχωρίζει ακόμη και στην αγορά των υπερπολυτελών κατοικιών. Το εντυπωσιακό είναι πως η αρχική τιμή πώλησής της άγγιζε τα 99,5 εκατομμύρια δολάρια, προτού ολοκληρωθεί η συμφωνία για ένα αρκετά χαμηλότερο, αλλά και πάλι αστρονομικό, ποσό.

Η Kim Kardashian απέκτησε την εντυπωσιακή παραθαλάσσια κατοικία το 2022, σε μια συμφωνία που πραγματοποιήθηκε εκτός της ανοιχτής αγοράς. Το ακίνητο είχε αρχικά διατεθεί προς πώληση έναντι 99,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο τελικά άλλαξε ιδιοκτήτη για 70,4 εκατομμύρια δολάρια. Η διαφορά ανάμεσα στην αρχική τιμή και το τελικό τίμημα είναι αξιοσημείωτη, ακόμη και για τα δεδομένα της αγοράς πολυτελών ακινήτων στην Καλιφόρνια. Ωστόσο, όταν πρόκειται για μια κατοικία σε μία από τις πιο περιζήτητες παραθαλάσσιες περιοχές της πολιτείας, η τοποθεσία, η αρχιτεκτονική και η πρόσβαση στη θάλασσα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξία της.

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Το γεγονός ότι η κατοικία είχε συνδεθεί προηγουμένως με τη Cindy Crawford προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ιστορία της. Η διάσημη επιχειρηματίας και πρώην supermodel έχει συνδέσει το όνομά της με τον κόσμο της μόδας και του lifestyle, ενώ η Kim Kardashian έχει δημιουργήσει τη δική της ισχυρή παρουσία στον χώρο των επιχειρήσεων, της ομορφιάς και της ψυχαγωγίας. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της έπαυλης είναι η τοποθεσία της. Η κατοικία βρίσκεται στο Μαλιμπού, μια παραθαλάσσια περιοχή της Καλιφόρνιας που είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές κατοικίες της, τις παραλίες και τη συγκέντρωση διάσημων προσωπικοτήτων.

Το ακίνητο εκτείνεται σε περίπου τρία στρέμματα και προσφέρει θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Η ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν την ιδιοκτησία ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να απολαμβάνεις τη θάλασσα χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθείς από τον προσωπικό σου χώρο. Για μια προσωπικότητα όπως η Kim Kardashian, η ιδιωτικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν η καθημερινότητά σου βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ένα σπίτι που συνδυάζει απομόνωση, μεγάλους εξωτερικούς χώρους και άμεση επαφή με τη φύση αποκτά διαφορετική αξία.

Η θέα στον ωκεανό, η έκταση του οικοπέδου και η τοποθεσία δημιουργούν, επομένως, έναν συνδυασμό που δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και τον τρόπο ζωής που προσφέρει η κατοικία. Η έπαυλη διαθέτει περισσότερα από 7.450 τετραγωνικά πόδια εσωτερικών χώρων, δηλαδή περίπου 692 τετραγωνικά μέτρα. Το μέγεθός της επιτρέπει τη δημιουργία ευρύχωρων χώρων διαβίωσης, ενώ η συνολική αρχιτεκτονική ακολουθεί μεσογειακές επιρροές, με έμφαση στη σύνδεση της κατοικίας με το φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το σπίτι διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και έξι μπάνια. Η αναλογία αυτή αντανακλά τη λογική των πολυτελών κατοικιών αυτού του επιπέδου, στις οποίες η άνεση και η λειτουργικότητα αποτελούν εξίσου σημαντικές προτεραιότητες.

Η μεσογειακή αισθητική ταιριάζει ιδιαίτερα στο τοπίο του Μαλιμπού, καθώς συνδυάζεται με το φως της Καλιφόρνιας και τη θέα προς τη θάλασσα. Αν αγαπάς τις κατοικίες που δεν βασίζονται αποκλειστικά στο εντυπωσιακό μέγεθος, αλλά αξιοποιούν και τη θέση τους μέσα στο τοπίο, η συγκεκριμένη έπαυλη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Βέβαια, η πραγματική της αξία δεν περιορίζεται στα τετραγωνικά μέτρα ή στον αριθμό των δωματίων. Είναι ο συνδυασμός της αρχιτεκτονικής, της τοποθεσίας και της ιδιωτικότητας που την κατατάσσει ανάμεσα στις ιδιαίτερα εντυπωσιακές κατοικίες της περιοχής. Οι εξωτερικοί χώροι είναι εξίσου σημαντικοί με το εσωτερικό της κατοικίας. Η έπαυλη διαθέτει πισίνα, γήπεδο τένις και ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία, προσφέροντας εγκαταστάσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε πολυτελές θέρετρο παρά σε μια συνηθισμένη κατοικία.

Η πισίνα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του εξωτερικού χώρου, ενώ το γήπεδο τένις προσφέρει μια επιπλέον δυνατότητα άθλησης χωρίς να απαιτείται μετακίνηση εκτός της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, η άμεση πρόσβαση στην παραλία ενισχύει τον χαρακτήρα του ακινήτου ως μιας κατοικίας σχεδιασμένης για να αξιοποιεί στο έπακρο το παραθαλάσσιο περιβάλλον.

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