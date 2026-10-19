«Τουλάχιστον εγώ ήμουν αληθινή»: Η αιχμηρή ανάρτηση της Britney Spears για όσες την αντιγράφουν

Με μια ματιά Η Britney Spears κατηγορεί άλλες διάσημες ότι αντιγράφουν το παλιό της στυλ.

Η τραγουδίστρια τονίζει την αυθεντικότητα της δικής της εικόνας στα νιάτα της.

Αναφέρεται στο εμβληματικό της look από το βίντεο του "...Baby One More Time".

Η ανάρτηση έρχεται μετά την απελευθέρωσή της και την επιθυμία της για έλεγχο της εικόνας της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Britney Spears, η pop star που καθόρισε τις τάσεις και ενέπνευσε γενιές, φαίνεται να στρέφει τα πυρά της σε όσες διάσημες προσπαθούν να αναπαράγουν την εικόνα που η ίδια είχε καθιερώσει στα πρώτα της βήματα. Μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια εξέφρασε την άποψή της για «πολλά κορίτσια» που, όπως υποστηρίζει, έχουν υιοθετήσει το «πλήρες image» που εκείνη διατηρούσε στα νιάτα της.

Η ανάρτηση της Britney Spears συνοδευόταν από ένα βίντεο όπου η ίδια χορεύει, φορώντας ένα μακρυμάνικο λευκό πουκάμισο δεμένο στη μέση, μια κοντή γκρι φούστα και κόκκινες μπότες. Η μουσική υπόκρουση του βίντεο ήταν το τραγούδι «Baby Did a Bad Bad Thing» του Chris Isaak. «Και ξέρετε, αυτό είναι ωραίο, αλλά τουλάχιστον το δικό μου ήταν αληθινό», έγραψε η ερμηνεύτρια του «Toxic». «Ήμουν εκείνη η νευρική στο σχολείο που ήταν απόλυτα αληθινή… ο κόσμος έχει γίνει ψεύτικος… οι άνθρωποι που είναι πραγματικά αληθινοί μισούνται… πράγμα που είναι κρίμα… εντάξει».

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Αν και η Britney Spears δεν κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα σχόλιά της πιθανότατα υπονοούν το χαρακτηριστικό «μαθήτριας» look που καθιέρωσε με το βίντεο κλιπ του «…Baby One More Time» το 1998. Το εν λόγω βίντεο, που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, δείχνει την Britney Spears να χορεύει στους διαδρόμους ενός λυκείου, φορώντας ένα δεμένο λευκό πουκάμισο, πλισέ φούστα και πλεγμένες κοτσίδες.

Είναι επίσης πιθανό να αναφέρεται σε άλλες αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της πρώιμης καριέρας της, όπως η κόκκινη ολόσωμη φόρμα από το «Oops!… I Did It Again» ή τα crop tops και τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια που φορούσε κατά την περίοδο του «I’m a Slave 4 U».

«Σε όλα τα κορίτσια που λένε ότι είμαι Ιστορία… ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ», συνέχισε η Britney Spears. «Είμαι η original Apple B school girl που έκανε τούμπες και σαλτο, και ερωτεύτηκε ανθρώπους σε κάθε σετ που πήγαινα… αυτά τα χρόνια ήταν πολύτιμα, τόσο νέα και αθώα… ο κόσμος μου φέρθηκε με μίσος και εγώ στέκομαι ακόμα, ζω και ονειρεύομαι».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του «She’ll Never Be Me», ενός ακυκλοφόρητου τραγουδιού που συνέγραψε με τον πρώην της σύντροφο, Justin Timberlake. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ενόψει της έκδοσης επετειακής έκδοσης του άλμπουμ της «Britney» του 2001, που γιορτάζει 25 χρόνια. Η Britney Spears πρόσθεσε στο τέλος της ανάρτησής της μια τελευταία σκέψη σχετικά με την ομορφιά και την εμφάνιση: «Υ.Γ. Χωρίς μακιγιάζ φαίνεσαι ΠΟΛΥ νεότερη».

Αυτή η τοποθέτηση της Britney Spears έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά την απελευθέρωσή της από την πολυετή δικαστική επιτροπεία. Η καλλιτέχνιδα έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής και της εικόνας της, κάτι που φαίνεται να αντικατοπτρίζεται και σε αυτή την ανάρτηση, όπου τονίζει τη σημασία της αυθεντικότητας.

Η επιρροή της Britney Spears στην pop κουλτούρα είναι αδιαμφισβήτητη. Από τα εφηβικά της χρόνια, καθιέρωσε ένα στυλ που έγινε συνώνυμο με μια ολόκληρη εποχή, και η ανάδειξη της «πραγματικότητας» έναντι της «ψεύτικης» εικόνας, όπως το θέτει η ίδια, αποτελεί μια ισχυρή δήλωση για την εποχή του Instagram και των social media.

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