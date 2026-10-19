Celeb World 19.10.2026

«Τουλάχιστον εγώ ήμουν αληθινή»: Η αιχμηρή ανάρτηση της Britney Spears για όσες την αντιγράφουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Britney Spears σχολιάζει στο Instagram όσες διάσημες μιμούνται το στυλ της, θυμήσου την εποχή που καθόρισε τις τάσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Britney Spears κατηγορεί άλλες διάσημες ότι αντιγράφουν το παλιό της στυλ.
  • Η τραγουδίστρια τονίζει την αυθεντικότητα της δικής της εικόνας στα νιάτα της.
  • Αναφέρεται στο εμβληματικό της look από το βίντεο του "...Baby One More Time".
  • Η ανάρτηση έρχεται μετά την απελευθέρωσή της και την επιθυμία της για έλεγχο της εικόνας της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Britney Spears, η pop star που καθόρισε τις τάσεις και ενέπνευσε γενιές, φαίνεται να στρέφει τα πυρά της σε όσες διάσημες προσπαθούν να αναπαράγουν την εικόνα που η ίδια είχε καθιερώσει στα πρώτα της βήματα. Μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια εξέφρασε την άποψή της για «πολλά κορίτσια» που, όπως υποστηρίζει, έχουν υιοθετήσει το «πλήρες image» που εκείνη διατηρούσε στα νιάτα της.

Γυναίκα με ξανθά μαλλιά χαμογελάει μπροστά από λευκό φόντο, σε σπάνια εμφάνιση με τους γιους της στο «Dollywood».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάρτηση της Britney Spears συνοδευόταν από ένα βίντεο όπου η ίδια χορεύει, φορώντας ένα μακρυμάνικο λευκό πουκάμισο δεμένο στη μέση, μια κοντή γκρι φούστα και κόκκινες μπότες. Η μουσική υπόκρουση του βίντεο ήταν το τραγούδι «Baby Did a Bad Bad Thing» του Chris Isaak. «Και ξέρετε, αυτό είναι ωραίο, αλλά τουλάχιστον το δικό μου ήταν αληθινό», έγραψε η ερμηνεύτρια του «Toxic». «Ήμουν εκείνη η νευρική στο σχολείο που ήταν απόλυτα αληθινή… ο κόσμος έχει γίνει ψεύτικος… οι άνθρωποι που είναι πραγματικά αληθινοί μισούνται… πράγμα που είναι κρίμα… εντάξει».

Διάβασε επίσης: Η Βρετανία πιέζει Meta, TikTok, Snapchat και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά από τα social media

Αν και η Britney Spears δεν κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα σχόλιά της πιθανότατα υπονοούν το χαρακτηριστικό «μαθήτριας» look που καθιέρωσε με το βίντεο κλιπ του «…Baby One More Time» το 1998. Το εν λόγω βίντεο, που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, δείχνει την Britney Spears να χορεύει στους διαδρόμους ενός λυκείου, φορώντας ένα δεμένο λευκό πουκάμισο, πλισέ φούστα και πλεγμένες κοτσίδες.

Η Britney Spears ποζάρει στο κόκκινο χαλί των Billboard Music Awards 2016, επιδεικνύοντας τις ηχηρές κινήσεις της στη μουσική βιομηχανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Είναι επίσης πιθανό να αναφέρεται σε άλλες αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της πρώιμης καριέρας της, όπως η κόκκινη ολόσωμη φόρμα από το «Oops!… I Did It Again» ή τα crop tops και τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια που φορούσε κατά την περίοδο του «I’m a Slave 4 U».

«Σε όλα τα κορίτσια που λένε ότι είμαι Ιστορία… ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ», συνέχισε η Britney Spears. «Είμαι η original Apple B school girl που έκανε τούμπες και σαλτο, και ερωτεύτηκε ανθρώπους σε κάθε σετ που πήγαινα… αυτά τα χρόνια ήταν πολύτιμα, τόσο νέα και αθώα… ο κόσμος μου φέρθηκε με μίσος και εγώ στέκομαι ακόμα, ζω και ονειρεύομαι».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του «She’ll Never Be Me», ενός ακυκλοφόρητου τραγουδιού που συνέγραψε με τον πρώην της σύντροφο, Justin Timberlake. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ενόψει της έκδοσης επετειακής έκδοσης του άλμπουμ της «Britney» του 2001, που γιορτάζει 25 χρόνια. Η Britney Spears πρόσθεσε στο τέλος της ανάρτησής της μια τελευταία σκέψη σχετικά με την ομορφιά και την εμφάνιση: «Υ.Γ. Χωρίς μακιγιάζ φαίνεσαι ΠΟΛΥ νεότερη».

Αυτή η τοποθέτηση της Britney Spears έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά την απελευθέρωσή της από την πολυετή δικαστική επιτροπεία. Η καλλιτέχνιδα έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής και της εικόνας της, κάτι που φαίνεται να αντικατοπτρίζεται και σε αυτή την ανάρτηση, όπου τονίζει τη σημασία της αυθεντικότητας.

Ο Kevin Federline, πρώην σύζυγος της Britney Spears, σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιρροή της Britney Spears στην pop κουλτούρα είναι αδιαμφισβήτητη. Από τα εφηβικά της χρόνια, καθιέρωσε ένα στυλ που έγινε συνώνυμο με μια ολόκληρη εποχή, και η ανάδειξη της «πραγματικότητας» έναντι της «ψεύτικης» εικόνας, όπως το θέτει η ίδια, αποτελεί μια ισχυρή δήλωση για την εποχή του Instagram και των social media.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Britney Spears Instagram instagram trends αντιγραφή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες

Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες

19.10.2026
Επόμενο
Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε
Celeb News

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε

19.10.2026
Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες
Celeb News

Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες

19.10.2026
Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret
Celeb News

Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

19.10.2026
Ο Johnny Depp αφήνει για λίγο το Hollywood και αποκαλύπτει τα έργα του σε έκθεση ζωγραφικής
Celeb News

Ο Johnny Depp αφήνει για λίγο το Hollywood και αποκαλύπτει τα έργα του σε έκθεση ζωγραφικής

19.10.2026
Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσω Λασκαράκη
Celeb News

Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσω Λασκαράκη

19.10.2026
Tyler Perry: Η πολυτελής επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο
Celeb News

Tyler Perry: Η πολυτελής επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο

19.10.2026
Billy Ray Cyrus – Elizabeth Hurley: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 1 χρόνο σχέσης – Το δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες
Celeb News

Billy Ray Cyrus – Elizabeth Hurley: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 1 χρόνο σχέσης – Το δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες

19.10.2026
Σε νέα φυλακή ο P. Diddy μετά από επίθεση και τραυματισμό στο κεφάλι
Celeb News

Σε νέα φυλακή ο P. Diddy μετά από επίθεση και τραυματισμό στο κεφάλι

19.10.2026
Η νέα τολμηρή εμφάνιση της Bianca Censori με τον Kanye West – Το αποκαλυπτικό κόκκινο σύνολο
Celeb News

Η νέα τολμηρή εμφάνιση της Bianca Censori με τον Kanye West – Το αποκαλυπτικό κόκκινο σύνολο

19.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ