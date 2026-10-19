Celeb News 19.10.2026

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε

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Η ιστορική κατοικία της θρυλικής σταρ του Hollywood πέρασε σε νέα χέρια, με τη νέα ιδιοκτήτρια να σχεδιάζει την ανακαίνισή της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το σπίτι της Marilyn Monroe στο Palm Springs πωλήθηκε για 2.810.000 δολάρια.
  • Η νέα ιδιοκτήτρια είναι η σχεδιάστρια Violet Moran, που ζει στην περιοχή.
  • Η Moran σκοπεύει να ανακαινίσει το σπίτι, διατηρώντας την αρχική του αισθητική.
  • Η κατοικία έχει 4 υπνοδωμάτια, 4 μπάνια και ιδιωτική πισίνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και συναισθηματική αξία για τους λάτρεις του παλιού Hollywood άλλαξε ιδιοκτήτη, καθώς το σπίτι της Marilyn Monroe στο Palm Springs της California πωλήθηκε έναντι 2.810.000 δολαρίων. Η κατοικία, που συνδέεται με την εμβληματική ηθοποιό από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, πέρασε στα χέρια της Violet Moran, μιας σχεδιάστριας που ζει στην περιοχή και θέλει να αναδείξει τη μοναδική του ταυτότητα.

Η Catherine Deneuve και η Marilyn Monroe στο εξώφυλλο του βιβλίου Marilyn chérie.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η νέα ιδιοκτήτρια είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική να αναλάβει την αναμόρφωση του ακινήτου, το οποίο ανήκε σε μία από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες της. Στόχος της είναι να προσαρμόσει τον χώρο στις δικές της ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική και την αισθητική που τον κάνουν ξεχωριστό.

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Η Marilyn Monroe παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην ιστορία του κινηματογράφου, με την προσωπική της ζωή να εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον δεκαετίες μετά τον θάνατό της. Για τον λόγο αυτό, τα ακίνητα που συνδέονται με την ίδια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους θαυμαστές της και τους συλλέκτες που ενδιαφέρονται για την ιστορία του Hollywood.


Η συγκεκριμένη κατοικία βρίσκεται στο Palm Springs, μια περιοχή της California που είναι γνωστή για την αρχιτεκτονική της, τις πολυτελείς βίλες και την ιστορική σύνδεσή της με αστέρες του κινηματογράφου. Η νέα ιδιοκτήτρια επιθυμεί να διατηρήσει τον χαρακτήρα του σπιτιού, αποφεύγοντας παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του.

Πώς είναι το σπίτι της Marilyn Monroe

Η κατοικία έχει έκταση περίπου 279 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια. Οι ψηλές οροφές και οι ευρύχωροι εσωτερικοί χώροι δημιουργούν ένα περιβάλλον που συνδυάζει την άνεση με την αισθητική μιας πολυτελούς κατοικίας.

https://www.instagram.com/marilynmonroe/
https://www.instagram.com/marilynmonroe/

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι η ιδιωτική πισίνα, στοιχείο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του lifestyle στο Palm Springs. Οι εξωτερικοί χώροι και η διαρρύθμιση του ακινήτου προσφέρουν αρκετές δυνατότητες για ανανέωση, χωρίς να είναι απαραίτητο να χαθεί η αρχική του ταυτότητα.

Τα σχέδια της Violet Moran για την ανακαίνιση

Η Violet Moran σκοπεύει να προχωρήσει σε αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι λειτουργικό για την ίδια, διατηρώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική του γοητεία. Όπως αναφέρει το TMZ, η σχεδιάστρια θέλει να σεβαστεί την ιστορία του ακινήτου και να το επαναφέρει σε μια κατάσταση που θα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

https://www.instagram.com/marilynmonroe/
https://www.instagram.com/marilynmonroe/

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην ανανέωση και τη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας. Η πρόκληση για τη νέα ιδιοκτήτρια είναι να δημιουργήσει έναν χώρο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της, χωρίς να εξαφανίσει τα στοιχεία που συνδέουν το σπίτι με το παρελθόν του.

Κεντρική Εικόνα: @marilynmonroe

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Marilyn Monroe σπίτι
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