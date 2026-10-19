Celeb News 19.10.2026

Σε νέα φυλακή ο P. Diddy μετά από επίθεση και τραυματισμό στο κεφάλι

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Ο Diddy μεταφέρθηκε σε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ, μετά από πληροφορίες για συμπλοκή και τραυματισμό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο P. Diddy μεταφέρθηκε σε νέα ομοσπονδιακή φυλακή μετά από συμπλοκή και τραυματισμό στο κεφάλι.
  • Η μεταγωγή του έγινε από το Fort Dix του New Jersey στο Allenwood Low της Pennsylvania.
  • Στο παρελθόν, υπήρχαν αναφορές για ασυνήθιστα άνετο τρόπο ζωής του στο Fort Dix.
  • Ο ράπερ καταδικάστηκε το 2025 για δύο κατηγορίες σχετικές με πορνεία και αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2028.
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Ο ράπερ Sean Combs, γνωστός και ως P. Diddy, υπέστη μεταγωγή σε διαφορετική ομοσπονδιακή φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η μετακίνησή του έρχεται μετά από πληροφορίες που κάνουν λόγο για συμπλοκή εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, στην οποία φέρεται να υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι.\

Ο P. Diddy με λευκό ριγέ κοστούμι και γυαλιά ηλίου.
Ο P. Diddy σε επίσημη εμφάνιση με λευκό ριγέ κοστούμι και αξεσουάρ.

Ο 56χρονος καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Sean Combs, μεταφέρθηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Fort Dix στο New Jersey, σε αυτό του Allenwood Low, που βρίσκεται στην πολιτεία της Pennsylvania. Η νέα φυλακή φιλοξενεί περίπου 1.000 κρατούμενους, σε αντίθεση με το Fort Dix που έχει περίπου 4.000.

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Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Sean Combs χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω ενός τραύματος στο κεφάλι, το οποίο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με άλλον κρατούμενο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τον Σεπτέμβριο, το NBC News είχε αποκαλύψει πως ο τρόπος ζωής του Sean Combs στο Fort Dix ήταν ασυνήθιστα άνετος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ράπερ φέρεται να είχε πρόσβαση σε λαθραία κινητά τηλέφωνα και αλκοόλ. Επιπλέον, υπήρχαν αναφορές ότι άλλοι κρατούμενοι μαγείρευαν και καθάριζαν για εκείνον, ενώ απολάμβανε και υπηρεσίες μασάζ.

Ο P. Diddy με μαύρο καπέλο, γυαλιά ηλίου και bomber jacket.
Ο διάσημος ράπερ και παραγωγός P. Diddy σε μια εμφάνιση με street style αισθητική.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών δεν παρείχε επίσημη εξήγηση για τους λόγους της μεταγωγής του Sean Combs. «Για λόγους εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες φυλάκισης των ατόμων που βρίσκονται υπό την κράτησή μας, συμπεριλαμβανομένων των λόγων της μεταγωγής», δήλωσε μια εκπρόσωπος Τύπου.

Ο P. Diddy καταδικάστηκε το 2025 μετά από μια πολύκροτη δίκη. Στη διάρκεια της διαδικασίας, παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες για σεξουαλικά «μαραθώνια» που φέρεται να διοργάνωνε, εξαναγκάζοντας γυναίκες να συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένης της πρώην συντρόφου του, τραγουδίστριας Cassie Ventura.

Ο Diddy με μαύρο σακάκι και παπιγιόν, μετά την αποτυχία αγωγής δυσφήμισης που αφορά το όνομά του.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ένορκοι τον αθώωσαν για τις βαρύτερες κατηγορίες, όπως η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων από τη μία πολιτεία των ΗΠΑ στην άλλη με σκοπό την πορνεία. Ο Sean Combs αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2028.

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