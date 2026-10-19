Η Tate McRae με κόκκινα εσώρουχα και εκρηκτικό performance στο Victoria’s Secret Show 2026

Η Tate McRae εντυπωσίασε στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026 με το νέο της single «Housewife», κόκκινο look και εκρηκτική χορογραφία

Με μια ματιά Η Tate McRae εντυπωσίασε στο Victoria's Secret Show 2026 με κόκκινο σετ εσωρούχων και χορευτική εμφάνιση.

Ερμήνευσε το νέο της single «Housewife» και τραγούδια από το άλμπουμ «So Close to What».

Η εμφάνισή της περιλάμβανε έντονες χορογραφίες με πολλούς χορευτές και εντυπωσιακά κόκκινα φτερά.

Το τραγούδι «Housewife» σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής περιόδου για την καλλιτέχνιδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tate McRae έκλεψε τις εντυπώσεις στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση γεμάτη χορό, αισθησιασμό και δυναμισμό. Η 23χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή με ένα λαμπερό κόκκινο σετ εσωρούχων και ψηλοτάκουνα πέδιλα, ερμηνεύοντας το νέο της single, «Housewife», σε ένα performance που συνδύασε τη μουσική με το χαρακτηριστικό θεατρικό στοιχείο του fashion show.

Με περισσότερους από δέκα χορευτές να την πλαισιώνουν και μια σειρά από εντυπωσιακές χορογραφίες, η Tate McRae απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η εμφάνισή της συνεχίστηκε με αγαπημένα τραγούδια από το άλμπουμ της «So Close to What», ενώ τα εντυπωσιακά κόκκινα φτερά της ολοκλήρωσαν ένα σκηνικό που ταίριαζε απόλυτα με την αισθητική της βραδιάς.

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Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε δεύτερη στη σειρά των μουσικών performances, ανοίγοντας το πρόγραμμά της με το «Housewife». Φορώντας ένα λαμπερό κόκκινο σετ εσωρούχων, πλαισιωμένη από χορευτές με αντίστοιχα σύνολα, παρουσίασε μια χορογραφία με έντονες κινήσεις και απόλυτο συγχρονισμό.

Στο τέλος του τραγουδιού, η Tate παρέμεινε μόνη στη σκηνή για να ερμηνεύσει τη μελωδία του κομματιού και να προλογίσει την εμφάνιση της Gigi Hadid και της επόμενης ομάδας μοντέλων.

Από το «Dear God» στο «Sports Car»

Η συνέχεια περιλάμβανε το «Dear God», ένα από τα τραγούδια του τρίτου στούντιο άλμπουμ της, «So Close to What». Στη σκηνή επέστρεψαν και οι συνοδευτικές φωνές, δίνοντας μια διαφορετική μουσική διάσταση στο performance.

Η Tate McRae παρέμεινε στην πασαρέλα και κατά τη διάρκεια της επόμενης εξόδου των μοντέλων, ερμηνεύοντας το «Sports Car», το τρίτο single από το ίδιο άλμπουμ. Ο φωτισμός σε κεχριμπαρένιες αποχρώσεις και τα διάφανα κόκκινα φτερά που κινούνταν πίσω της δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, συνδυάζοντας τη μουσική με το θέαμα της πασαρέλας.

Το «Housewife» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της

Το νέο single της Tate McRae κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου και συνοδεύτηκε από music video σε σκηνοθεσία του Pierre-Ange Carlotti. Στο βίντεο, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει μια πολυτελή ζωή πάνω σε ένα γιοτ και δίπλα σε μια κρυστάλλινη πισίνα, σε μια εντυπωσιακή έπαυλη.

Μέσα από τους στίχους του, το «Housewife» ανατρέπει με παιχνιδιάρικο τρόπο την παραδοσιακή εικόνα της νοικοκυράς, εκφράζοντας την επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και την ελευθερία να ορίζει κανείς τη ζωή του με τους δικούς του όρους. Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο single από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της, σηματοδοτώντας την επόμενη μουσική της περίοδο.

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