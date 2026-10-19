Celeb News 19.10.2026

Η νέα τολμηρή εμφάνιση της Bianca Censori με τον Kanye West – Το αποκαλυπτικό κόκκινο σύνολο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η σύζυγος του Kanye West εθεάθη ξανά με αποκαλυπτικό outfit σε νυχτερινή έξοδο, επιβεβαιώνοντας την τάση της για τολμηρές στιλιστικές επιλογές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Bianca Censori εμφανίστηκε σε νυχτερινή έξοδο στο Λος Άντζελες με αποκαλυπτικό κόκκινο σύνολο.
  • Φόρεσε διάφανο, διχτυωτό τοπ χωρίς σουτιέν και κόκκινη φούστα με διαφάνειες.
  • Η εμφάνισή της προκάλεσε συζητήσεις στα social media, αλλά εκείνη παραμένει αδιάφορη.
  • Ο Kanye West βρισκόταν στο πλευρό της, με το ζευγάρι να αποτελεί συχνά θέμα συζήτησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bianca Censori δεν σταματά να προκαλεί με τις δημόσιες εμφανίσεις της, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την προτίμησή της σε άκρως αποκαλυπτικά σύνολα. Η αρχιτέκτονας από την Αυστραλία, σύζυγος του Kanye West, εθεάθη πρόσφατα σε νυχτερινή της έξοδο στο Λος Άντζελες, φορώντας ένα ιδιαίτερα τολμηρό outfit που τράβηξε τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/biancacensori
https://www.instagram.com/biancacensori

Για τη συγκεκριμένη βραδινή της έξοδο, η 31χρονη Bianca Censori επέλεξε να μην φορέσει σουτιέν, αφήνοντας το στήθος της ακάλυπτο κάτω από ένα διάφανο, διχτυωτό τοπ. Το τοπ αυτό συνδύασε με μια στενή, κόκκινη φούστα, η οποία επίσης παρουσίαζε διαφάνειες, αποκαλύπτοντας το εσώρουχο που φορούσε από μέσα. Το σύνολο συμπλήρωσε με ένα ζευγάρι κόκκινα πέδιλα με λεπτά λουράκια, ολοκληρώνοντας την ιδιαίτερη εμφάνισή της.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε τοιχογραφία στον Βόλο – Το mural που τραβά τα βλέμματα

Η επιλογή της Bianca Censori να εμφανίζεται συχνά με τόσο αποκαλυπτικά ρούχα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις φωτογραφίες των εξόδων της να γίνονται γρήγορα viral. Η ίδια, ωστόσο, φαίνεται να παραμένει αδιάφορη στις αντιδράσεις, συνεχίζοντας τις τολμηρές της στιλιστικές επιλογές.

 

Ο Kanye West, γνωστός και ως Ye, βρισκόταν στο πλευρό της συζύγου του κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, με το ζευγάρι να αποτελεί συχνά θέμα συζήτησης για τις επιλογές τους, τόσο στη μουσική όσο και στην προσωπική τους ζωή.

 

Όπως έχουμε δει στο παρελθόν, η Bianca Censori και ο Kanye West έχουν κάνει πάλι το διαδίκτυο να μιλά για τις εμφανίσεις τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται συχνά από την πρωτοτυπία και την πρόκληση. Η πρόσφατη εμφάνιση της Bianca Censori στο Λος Άντζελες δεν αποτέλεσε εξαίρεση, συνεχίζοντας την τάση της για εκκεντρικά και αποκαλυπτικά σύνολα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Bianca Censori Kanye West ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ εμφάνιση Λος Αντζελες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο πριν από το καλοκαίρι – Το νέο άλμπουμ και η διεθνής συνεργασία

Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο πριν από το καλοκαίρι – Το νέο άλμπουμ και η διεθνής συνεργασία

19.10.2026
Επόμενο
Η Tate McRae με κόκκινα εσώρουχα και εκρηκτικό performance στο Victoria’s Secret Show 2026

Η Tate McRae με κόκκινα εσώρουχα και εκρηκτικό performance στο Victoria’s Secret Show 2026

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε
Celeb News

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε

19.10.2026
«Τουλάχιστον εγώ ήμουν αληθινή»: Η αιχμηρή ανάρτηση της Britney Spears για όσες την αντιγράφουν
Celeb World

«Τουλάχιστον εγώ ήμουν αληθινή»: Η αιχμηρή ανάρτηση της Britney Spears για όσες την αντιγράφουν

19.10.2026
Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες
Celeb News

Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες

19.10.2026
Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret
Celeb News

Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

19.10.2026
Ο Johnny Depp αφήνει για λίγο το Hollywood και αποκαλύπτει τα έργα του σε έκθεση ζωγραφικής
Celeb News

Ο Johnny Depp αφήνει για λίγο το Hollywood και αποκαλύπτει τα έργα του σε έκθεση ζωγραφικής

19.10.2026
Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσω Λασκαράκη
Celeb News

Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσω Λασκαράκη

19.10.2026
Tyler Perry: Η πολυτελής επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο
Celeb News

Tyler Perry: Η πολυτελής επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο

19.10.2026
Billy Ray Cyrus – Elizabeth Hurley: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 1 χρόνο σχέσης – Το δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες
Celeb News

Billy Ray Cyrus – Elizabeth Hurley: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 1 χρόνο σχέσης – Το δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες

19.10.2026
Σε νέα φυλακή ο P. Diddy μετά από επίθεση και τραυματισμό στο κεφάλι
Celeb News

Σε νέα φυλακή ο P. Diddy μετά από επίθεση και τραυματισμό στο κεφάλι

19.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ