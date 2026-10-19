Μουσική 19.10.2026

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι και τα διθυραμβικά σχόλια

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Από το όνειρο ζωής στο La Seine Musicale μέχρι τα σχόλια για το βίντεο με το «Ρεύμα», η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι βρέθηκε στο επίκεντρο για περισσότερους από έναν λόγους
Ειρήνη Στόφυλα

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό στη μουσική του πορεία, καθώς ο τραγουδιστής πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής εμφανιζόμενος στη σκηνή του La Seine Musicale, το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Ωστόσο, πέρα από τη μουσική βραδιά, την προσοχή στα social media συγκέντρωσε και ένα βίντεο που δημοσίευσε λίγο πριν από την εμφάνισή του, στο οποίο ερμηνεύει το νέο τραγούδι του, «Ρεύμα», με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Η ανάρτηση άνοιξε μια συζήτηση σχετικά με τη χρονική στιγμή της δημοσίευσής της, καθώς συνέπεσε με μια περίοδο έντασης και κοινωνικών αντιδράσεων στη Γαλλία, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν τη γνώμη τους για την επιλογή του καλλιτέχνη να μοιραστεί αυτές τις εικόνες.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Η εμφάνιση στο Παρίσι είχε οργανωθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα και αποτελούσε μέρος του επαγγελματικού προγραμματισμού του τραγουδιστή. Στη σκηνή βρέθηκαν μαζί του ο Γαλλολιβανέζος τρομπετίστας Ιμπραΐμ Μααλούφ και ο Γάλλος πιανίστας Σοφιάν Παμάρ, προσθέτοντας τις δικές τους μουσικές πινελιές στη βραδιά. Παράλληλα, η συναυλία έφερε ξανά στο προσκήνιο τη διεθνή πορεία του Αργυρού και τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί εκτός Ελλάδας.

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Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρθηκε γρήγορα και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε η παρουσία του στην πόλη. Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερα από 35.000 likes, ενώ στα σχόλια καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις, από θετικές αντιδράσεις για τη μουσική του μέχρι επικρίσεις για τη συγκυρία της ανάρτησης. Το θέμα συζητήθηκε, μάλιστα, και σε τηλεοπτικές εκπομπές, με τους συντελεστές να σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο του βίντεο όσο και το κατά πόσο ήταν κατάλληλη η στιγμή της δημοσίευσής του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη φανέλα "The Golden Greek" στη Βοστώνη, αποθεώνεται από το κοινό κατά την πρώτη live εμφάνιση του «Ρεύμα».
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Το βίντεο με το «Ρεύμα» κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Λίγο πριν από τη συναυλία του στο Παρίσι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά το «Ρεύμα», έχοντας ως φόντο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με το κοινό να εστιάζει τόσο στο μουσικό στιγμιότυπο όσο και στη χρονική στιγμή που επέλεξε να το δημοσιεύσει.

Εκείνες τις ημέρες, η Γαλλία βρισκόταν στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω κοινωνικών εντάσεων, διαδηλώσεων και επεισοδίων. Η αντίθεση ανάμεσα στις εικόνες από τις κινητοποιήσεις και στο βίντεο του τραγουδιστή αποτέλεσε αφορμή για συζητήσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να θεωρούν ότι η ανάρτηση δεν ταίριαζε με το κλίμα που επικρατούσε στη χώρα.

Στα σχόλια κάτω από το βίντεο εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, φράσεις όπως «Ο ορισμός του “εκτός τόπου και χρόνου”», «Στην κοσμάρα σου» και «Πλήρης έλλειψη ενσυναίσθησης». Άλλοι χρήστες στάθηκαν περισσότερο στην αντίθεση των εικόνων και στον τρόπο με τον οποίο μια μουσική ανάρτηση μπορεί να προσλαμβάνεται διαφορετικά ανάλογα με τη συγκυρία.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις μέρους των χρηστών των social media και δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τη συνολική αντίδραση του κοινού απέναντι στον Κωνσταντίνο Αργυρό ή στη συναυλία του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαλαρώνει σε καναπέ μετά το viral πάρτι στο Φισκάρδο.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτηση, η συναυλία στο Παρίσι παραμένει ένας σημαντικός σταθμός στη διεθνή δραστηριότητα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο τραγουδιστής συνεχίζει το πρόγραμμά του στο εξωτερικό, με επόμενο σταθμό το Royal Albert Hall στο Λονδίνο, όπου έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στις 22 Οκτωβρίου.


Η επιστροφή του στη συγκεκριμένη αίθουσα έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία εκεί, προσθέτοντας ακόμη μία διεθνή εμφάνιση στο πρόγραμμά του. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση γύρω από το βίντεο στο Παρίσι αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι αναρτήσεις των καλλιτεχνών μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάσταση από την αρχική τους πρόθεση, ειδικά όταν δημοσιεύονται σε περιόδους έντονης επικαιρότητας.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Παρίσι ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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