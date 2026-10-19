Barbara Palvin: Επέστρεψε στην πασαρέλα 1 μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της!

Η Barbara Palvin επέστρεψε στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show 2026 μόλις έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της

Με μια ματιά Η Barbara Palvin επέστρεψε στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Η εμφάνισή της έγινε περίπου έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της.

Το μοντέλο συνδύασε την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις με τη νέα της μητρική καθημερινότητα.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε την άφιξη της κόρης τους, Sylvie, πριν από μερικές εβδομάδες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Barbara Palvin έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της μετά τη γέννηση της κόρης της με τον Dylan Sprouse και επέλεξε να επιστρέψει δυναμικά στον κόσμο της μόδας. Το διάσημο μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show 2026, περίπου έναν μήνα μετά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Φορώντας ένα χαριτωμένο φόρεμα, η Barbara έδωσε το «παρών» στο πολυαναμενόμενο fashion show, ενώ στη σκηνή τραγουδούσε η Megan Moroney. Η εμφάνισή της σηματοδότησε μια ξεχωριστή στιγμή για την ίδια, καθώς συνδύασε την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

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Η Barbara Palvin και ο Dylan Sprouse ανακοίνωσαν τον ερχομό της κόρης τους πριν από μερικές εβδομάδες, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. «Φέτος πήραμε κυριολεκτικά την Ημέρα του Τοκετού», έγραψε το ζευγάρι, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με την αμερικανική γιορτή Labor Day.

Το όνομα της μικρής αποκαλύφθηκε στη συνέχεια από τον ηθοποιό, μέσα από το podcast του. Η κόρη τους ονομάζεται Sylvie και, όπως περιέγραψε ο ίδιος, οι πρώτες στιγμές μαζί της είναι γεμάτες συγκίνηση. «Υπάρχει μια στιγμή που κοιτάζω τη Sylvie και σκέφτομαι: “Αυτό είναι ό,τι πιο υπέροχο υπάρχει”», ανέφερε ο Dylan, περιγράφοντας τις στιγμές που η μικρή ανοίγει τα μάτια της, τον κοιτάζει και του χαμογελά. Όπως εξομολογήθηκε, ακόμη και αυτές οι απλές στιγμές τού φαίνονται μοναδικές.

Η επιστροφή της Barbara Palvin στη σκηνή της μόδας, σε μια τόσο ιδιαίτερη περίοδο της προσωπικής της ζωής, αποτέλεσε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο φετινό show. Παράλληλα, οι τρυφερές αναφορές του Dylan στη μικρή Sylvie αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του ζευγαριού για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά ως οικογένεια.

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