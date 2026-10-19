Billy Ray Cyrus – Elizabeth Hurley: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 1 χρόνο σχέσης – Το δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες

Με μια ματιά Η Elizabeth Hurley και ο Billy Ray Cyrus φέρονται να αρραβωνιάστηκαν μετά από έναν χρόνο σχέσης.

Φήμες για αρραβώνα φούντωσαν μετά από ανάρτηση της Hurley με διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Ο Cyrus δημοσίευσε emoji δαχτυλίδι, ενισχύοντας τις εικασίες για αρραβώνα.

Η σχέση τους ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας "Christmas in Paradise" το 2022. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, μια αινιγματική ανάρτηση στα social media και μια είδηση που κάνει τον γύρο του Hollywood φέρνουν την Elizabeth Hurley και τον Billy Ray Cyrus στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Το διάσημο ζευγάρι, που ξάφνιασε πολλούς όταν έκανε γνωστή τη σχέση του το 2025, φέρεται να αρραβωνιάστηκε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο κοινής πορείας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six. Η Βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο, γνωστή για την εντυπωσιακή παρουσία της στον κινηματογράφο και τη μόδα, και ο Αμερικανός τραγουδιστής της country, που έγινε παγκοσμίως γνωστός με την επιτυχία «Achy Breaky Heart» και τη συμμετοχή του στο «Hannah Montana», φαίνεται πως ετοιμάζονται να γυρίσουν μαζί μια νέα σελίδα στην προσωπική τους ζωή.

Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια ανακοίνωση από τους ίδιους, το δαχτυλίδι που εμφανίστηκε στο χέρι της Hurley και οι διαδικτυακές κινήσεις του Cyrus έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για το επόμενο βήμα της σχέσης τους. Και πίσω από αυτή την απρόσμενη ιστορία αγάπης κρύβεται κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: δύο άνθρωποι με διαφορετικές διαδρομές, έντονες προσωπικές εμπειρίες και μια κοινή αγάπη για τη μουσική και τη ζωή στην εξοχή φαίνεται πως έχουν βρει ο ένας στον άλλον αυτό που αναζητούσαν.

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Όλα ξεκίνησαν όταν η Elizabeth Hurley δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία φορούσε ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η εικόνα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει εικασίες σχετικά με το αν ο σύντροφός της είχε κάνει το μεγάλο βήμα και της είχε ζητήσει να τον παντρευτεί. Σύμφωνα με το Page Six, πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο Billy Ray Cyrus έκανε πρόταση γάμου στην 61χρονη ηθοποιό. Μάλιστα, μία από τις πηγές σχολίασε με νόημα ότι η Hurley βρίσκεται σε γυρίσματα για την παραγωγή «The ’Burbs» και πως δύσκολα θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς το δαχτυλίδι απλώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο.

Από την πλευρά του, ο 65χρονος τραγουδιστής έδωσε ακόμη μία αφορμή για συζητήσεις μέσα από μια ανάρτηση που δημοσίευσε την Πέμπτη, στην οποία συμπεριέλαβε ένα emoji με δαχτυλίδι. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη, ιδιαίτερα επειδή η ανάρτηση συγκέντρωσε και την εορταστική αντίδραση του γιου της Hurley, Damian. Ο ίδιος ο Cyrus έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο σταθερά και γόνιμα σημεία της ζωής του εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό του για την εμφάνισή του στο Φοίνιξ, στο πλαίσιο συνεργασίας με το NASCAR, προσθέτοντας ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «ring», που στα αγγλικά σημαίνει τόσο δαχτυλίδι όσο και κυκλική διαδρομή.

Η ιστορία της Elizabeth Hurley και του Billy Ray Cyrus δεν ξεκίνησε ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της χριστουγεννιάτικης ταινίας «Christmas in Paradise», το 2022, όμως η σχέση τους δεν εξελίχθηκε τότε σε κάτι περισσότερο. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά τον Φεβρουάριο του 2025 και, λίγο αργότερα, αποφάσισαν να κάνουν τη σχέση τους δημόσια. Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε την Κυριακή του Πάσχα, το 2025, αιφνιδιάζοντας αρκετούς θαυμαστές τους. Η είδηση της σχέσης τους προκάλεσε συζητήσεις, καθώς οι δυο τους προέρχονται από διαφορετικά καλλιτεχνικά περιβάλλοντα. Η Hurley έχει συνδέσει το όνομά της με τον βρετανικό κινηματογράφο, τη μόδα και τη διεθνή κοσμική ζωή, ενώ ο Cyrus έχει χτίσει την καριέρα του γύρω από την country μουσική, τις περιοδείες και την αμερικανική μουσική παράδοση.

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