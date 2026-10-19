Celeb News 19.10.2026

Tyler Perry: Η πολυτελής επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο

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Μάθε για την εντυπωσιακή αγορά έπαυλης του Tyler Perry στο Πουέρτο Ρίκο αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων – πολυτελής επένδυση στο νησί
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tyler Perry αγόρασε έπαυλη 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο.
  • Η νέα του κατοικία έχει 5 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και ιδιωτικό κινηματογράφο.
  • Σκοπεύει να μειώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να αφιερώσει χρόνο στον γιο του.
  • Θα δημιουργήσει γραφείο παραγωγής στο Πουέρτο Ρίκο για μελλοντικά projects.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tyler Perry, ο πολυσχιδής δημιουργός πίσω από επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή επένδυση, αποκτώντας μια υπερπολυτελή έπαυλη αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο. Η αγορά αυτή έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του ίδιου ότι σκοπεύει να μειώσει σημαντικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του, και συγκεκριμένα στον 11χρονο γιο του, Άμαν.

https://www.instagram.com/tylerperry/
https://www.instagram.com/tylerperry/

Το ακίνητο, που πλέον ανήκει στον Tyler Perry, εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 1.345 τετραγωνικών μέτρων, τοποθετημένο σε ένα οικόπεδο 1,4 στρεμμάτων. Η πολυτελής κατοικία, η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε το 2021, διαθέτει πέντε ευρύχωρα υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, εξασφαλίζοντας άνεση και ιδιωτικότητα. Η έπαυλη βρίσκεται εντός ενός ασφαλούς, περιφραγμένου συγκροτήματος, προσφέροντας ένα περιβάλλον προστασίας και ηρεμίας.

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Οι παροχές της νέας κατοικίας είναι εξίσου εντυπωσιακές με την ίδια την ιδιοκτησία. Η λίστα περιλαμβάνει έναν ιδιωτικό κινηματογράφο, ιδανικό για προσωπικές προβολές, μια εκθαμβωτική πισίνα για χαλάρωση και διασκέδαση, καθώς και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης.

https://www.instagram.com/tylerperry
https://www.instagram.com/tylerperry

Παρά την πρόθεσή του να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένεια και να απομακρυνθεί από τις αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις, ο Tyler Perry δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει εντελώς την καριέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημιουργός σχεδιάζει να δημιουργήσει στο Πουέρτο Ρίκο ένα δικό του γραφείο παραγωγής, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που προσφέρει το νησί για τη συνέχιση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών του projects. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά της έπαυλης δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική επένδυση, αλλά και ένα στρατηγικό βήμα για τη μελλοντική του επαγγελματική πορεία, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται πλέον στο τροπικό αυτό περιβάλλον.

Η απόφαση του Tyler Perry να μετακομίσει στο Πουέρτο Ρίκο είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο, είχε δηλώσει ότι η μετακόμιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027. Η επιθυμία του να βρίσκεται πιο κοντά στον γιο του, Άμαν, ο οποίος είναι καρπός της σχέσης του με την πρώην σύντροφό του, Γκελίλα Μπεκέλε, ήταν ο κύριος μοχλός αυτής της απόφασης.

 

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, ο Tyler Perry είχε θέσει προς πώληση την προηγούμενη έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς, η οποία διέθετε εννέα υπνοδωμάτια και δεκαπέντε μπάνια, και η οποία είχε τιμή πώλησης 57 εκατομμύρια δολάρια. Η πώληση αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του γνωστού δημιουργού.

https://www.instagram.com/tylerperry
https://www.instagram.com/tylerperry

Η επιλογή του Πουέρτο Ρίκο ως νέας βάσης του Tyler Perry υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση των αστέρων του Χόλιγουντ να επενδύουν σε πολυτελή ακίνητα σε εξωτικούς προορισμούς, συνδυάζοντας την προσωπική ζωή με επαγγελματικές ευκαιρίες. Η αγορά αυτή, ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μια σαφή ένδειξη της δέσμευσής του στο νησί και στο μέλλον που οραματίζεται εκεί.

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Tyler Perry Πουέρτο Ρίκο
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