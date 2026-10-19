Celeb News 19.10.2026

«Το παιχνίδι συνεχίζεται»: H Άλκηστις Πρωτοψάλτη γιόρτασε τα γενέθλιά της με σπάνιες φωτογραφίες

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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έγινε 72 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της με χιούμορ και σπάνιες παιδικές φωτογραφίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της με ανάρτηση στο Instagram.
  • Μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία και μια πρόσφατη με μαγιό.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης εξέφραζε αισιοδοξία, χιούμορ και ευχαριστίες προς το κοινό.
  • Η ανάρτηση έλαβε θερμή υποδοχή και πολλά μηνύματα αγάπης από τους θαυμαστές της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μια από τις πιο αγαπητές και διαχρονικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, γιόρτασε πρόσφατα τα 72α γενέθλιά της. Η ερμηνεύτρια, γνωστή για τη ζωντάνια και το αστείρευτο ταλέντο της, επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό της μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media, συνδυάζοντας την προσωπική της γιορτή με μια δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της κάνοντας ιστιοπλοΐα σε γαλάζια νερά.
https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από σπάνιες φωτογραφίες, οι οποίες ταξίδεψαν τους followers της πίσω στον χρόνο. Ανάμεσα στις αναρτήσεις της, ξεχώρισαν ασπρόμαυρες λήψεις από την παιδική της ηλικία, που αποκάλυψαν στιγμές από τα πρώτα της βήματα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια δεν δίστασε να μοιραστεί και μια πιο πρόσφατη, καλοκαιρινή φωτογραφία της, όπου ποζάρει με μαγιό, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για εκείνη.

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Η λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες ήταν χαρακτηριστική της αισιόδοξης και παιχνιδιάρικης διάθεσης της Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72… Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε». Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια όχι μόνο γιόρτασε τα γενέθλιά της, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς το κοινό που την ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια.

https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/
https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/

Η ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη έτυχε θερμής υποδοχής από τους διαδικτυακούς της φίλους. Το τμήμα των σχολίων κατακλύστηκε από ευχές για «χρόνια πολλά», με τους θαυμαστές της να εκφράζουν την αγάπη και τον θαυμασμό τους για την καλλιτέχνιδα και τον άνθρωπο. Η αμεσότητα και η αυθεντικότητα της Άλκηστις Πρωτοψάλτη είναι στοιχεία που πάντα εκτιμούσε το κοινό της, και η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία στο ελληνικό τραγούδι, αφήνοντας το δικό της στίγμα με τραγούδια που έχουν γίνει ύμνοι και έχουν ταξιδέψει γενιές. Η ικανότητά της να συνδέεται με το κοινό της, τόσο επί σκηνής όσο και μέσα από τις προσωπικές της στιγμές, την καθιστά μια ξεχωριστή φιγούρα στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Η γιορτή των 72ων γενεθλίων της ήταν μια ακόμα ευκαιρία να θυμηθούμε την προσφορά της και να της ευχηθούμε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.

Μέσα από τις αναμνήσεις που μοιράστηκε, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έδειξε ότι η ηλικία δεν περιορίζει τη χαρά της ζωής και την αγάπη για αυτό που κάνει. Η δική της προσέγγιση στα χρόνια, γεμάτη αισιοδοξία και χιούμορ, αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς.

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ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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