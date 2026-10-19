Celeb News 19.10.2026

Αλεξάνδρα Νίκα: Στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού για τη μεγάλη συναυλία στο Παρίσι

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Η σύντροφος του τραγουδιστή βρέθηκε στην γαλλική πρωτεύουσα για να τον στηρίξει σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της καριέρας του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Παρίσι για την πρώτη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο La Seine Musicale, έναν χώρο με πολιτιστική βαρύτητα.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαρακτήρισε τη συναυλία στο Παρίσι "όνειρο ζωής".
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από το Παρίσι, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στον Πύργο του Άιφελ.
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Στο Παρίσι έδωσε το παρών η Αλεξάνδρα Νίκα, προκειμένου να παρακολουθήσει την πρώτη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην γαλλική πρωτεύουσα. Η εμφάνιση αυτή, που πραγματοποιήθηκε στο La Seine Musicale, αποτελεί ένα όνειρο ζωής για τον καλλιτέχνη, ο οποίος επεκτείνει τη διεθνή του παρουσία.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρουν μαζί χαμογελαστοί.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η Αλεξάνδρα Νίκα ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα για να σταθεί στο πλευρό του συντρόφου της, μοιραζόμενη μαζί του αυτή την ξεχωριστή επαγγελματική στιγμή. Η παρουσία της συζύγου του σε τέτοιες κομβικές στιγμές της καριέρας του τραγουδιστή, αναδεικνύει τη στενή του σχέση και την αμοιβαία στήριξη.

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Η συναυλία στο Παρίσι δεν αποτελεί μία απλή εμφάνιση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι η πρώτη φορά που ο δημοφιλής τραγουδιστής παρουσιάζει τη μουσική του στο κοινό της γαλλικής πρωτεύουσας, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη πολιτιστική βαρύτητα. Ο ίδιος είχε εκφράσει στο παρελθόν, μέσω των social media, πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η κατάκτηση αυτού του στόχου, χαρακτηρίζοντάς την ως «όνειρο ζωής».

Αλεξάνδρα Νίκα με ροζ φόρεμα ανάμεσα σε λουλούδια, σε στιγμιότυπο που μαρτυρά πόσο ερωτευμένοι είναι.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η επιλογή του La Seine Musicale, ενός σύγχρονου και επιβλητικού χώρου, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του Κωνσταντίνου Αργυρού να διευρύνει την καλλιτεχνική του εμβέλεια πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η παρουσία του στο Παρίσι σηματοδοτεί ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην πορεία του.

Στιγμές από τον Πύργο του Άιφελ

Πριν από τη μεγάλη βραδιά της συναυλίας, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στο Παρίσι. Μία από αυτές τις αναρτήσεις, που δημοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου, την έδειχνε να απολαμβάνει τη θέα από τον Πύργο του Άιφελ. Η εμβληματική αυτή τοποθεσία αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να απαθανατίσει την εμπειρία της στην πόλη του φωτός, συνδυάζοντας την προσωπική της απόλαυση με την επαγγελματική υποχρέωση του συντρόφου της.

Το ταξίδι αυτό στο Παρίσι, εκτός από την επαγγελματική του διάσταση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, δίνει την ευκαιρία στο ζευγάρι να απολαύσει μαζί την ατμόσφαιρα και την ομορφιά της γαλλικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας προσωπικές στιγμές σε μια σημαντική διεθνή εμφάνιση.

https://www.instagram.com/alexandra.nika
https://www.instagram.com/alexandra.nika

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν μοιραστεί στο παρελθόν στιγμές της κοινής τους ζωής στα social media, με τον τραγουδιστή να εκφράζει συχνά την αγάπη και την υποστήριξή του προς την οικογένειά του. Η παρουσία της Αλεξάνδρας Νίκα σε αυτό το διεθνές βήμα του καλλιτέχνη, υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι προσωπικές του σχέσεις στη διαδρομή του.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Παρίσι ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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