Η Selena Gomez μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για το άτμισμα – «Έχει αλλάξει τη φωνή μου»

Με μια ματιά Η Selena Gomez μίλησε ανοιχτά για την εξάρτησή της από τη νικοτίνη και το άτμισμα.

Θεωρεί ότι το άτμισμα έχει επηρεάσει αρνητικά τη φωνή της.

Έχει πλέον σταματήσει το άτμισμα και προτρέπει τους θαυμαστές της να σκεφτούν τις συνέπειες.

Η νικοτίνη προκαλεί εξάρτηση, αλλά η διακοπή της είναι εφικτή με προσπάθεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φωνή είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά κάθε καλλιτέχνη και για τη Selena Gomez αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής της ταυτότητας. Η ίδια, όμως, αποκάλυψε ότι μια συνήθεια που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν ενδέχεται να έχει επηρεάσει τη φωνή της, κάνοντας μια προσωπική εξομολόγηση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επιπτώσεις του ατμίσματος. Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για την εξάρτησή της από τη νικοτίνη, παραδέχτηκε ότι η διακοπή της δεν είναι εύκολη υπόθεση και αποκάλυψε πως έχει πλέον σταματήσει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μέσα από την εμπειρία της, η Selena Gomez θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους θαυμαστές της, προτρέποντάς τους να σκεφτούν σοβαρά τις συνέπειες αυτής της συνήθειας πριν την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Η Selena Gomez περιέγραψε την εμπειρία της σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media, αναφερόμενη τόσο στη δυσκολία που αντιμετώπισε με τη νικοτίνη όσο και στις αλλαγές που θεωρεί ότι παρατήρησε στη φωνή της. «Άτμιζα πάρα πολύ νικοτίνη και η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολο να την κόψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη συνήθεια την έχει επηρεάσει. Στη συνέχεια, μίλησε για τη φωνή της, εκφράζοντας την ανησυχία της για την αλλαγή που έχει παρατηρήσει. «Απλώς δεν αξίζει τον κόπο. Είναι τόσο ανόητο και έχει αλλάξει τη φωνή μου», δήλωσε, χωρίς να κρύψει τη μεταμέλειά της για το γεγονός ότι είχε αρχίσει να ατμίζει.

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Η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε στην περιγραφή της δικής της εμπειρίας, αλλά θέλησε να απευθυνθεί και σε όσους σκέφτονται να δοκιμάσουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Με ειλικρίνεια και μια δόση αυτοσαρκασμού, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως το άτμισμα αξίζει τις πιθανές συνέπειές του. Παράλληλα, αντιμετώπισε με χιούμορ την αλλαγή στη φωνή της, σχολιάζοντας ότι, αν σε κάποιον δεν αρέσει πλέον η φωνή της, μπορεί απλώς να μην την ακούει. Πίσω από την ανάλαφρη διάθεσή της, ωστόσο, το μήνυμά της ήταν σαφές: η εξάρτηση από τη νικοτίνη μπορεί να γίνει δύσκολη υπόθεση και η διακοπή της απαιτεί προσπάθεια.

Το θετικό είναι ότι η Selena Gomez έχει ήδη καταφέρει να σταματήσει το άτμισμα και δηλώνει χαρούμενη για αυτή την απόφαση. «Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη, γιατί σταμάτησα το άτμισμα και ελπίζω να καταφέρω να συνεχίσω έτσι», ανέφερε, εκφράζοντας την επιθυμία της να παραμείνει μακριά από τη συγκεκριμένη συνήθεια. Η ίδια αναγνώρισε ότι η διακοπή δεν είναι εύκολη, θέλοντας παράλληλα να ενθαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια δυσκολία να προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο. Η νικοτίνη προκαλεί εξάρτηση και η διακοπή της μπορεί να συνοδεύεται από έντονη επιθυμία για χρήση, ευερεθιστότητα και δυσκολία συγκέντρωσης, γι’ αυτό και η υποστήριξη από επαγγελματία υγείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που η Selena Gomez μιλά για ζητήματα που αφορούν τη φωνή και τον λαιμό της. Τον Δεκέμβριο του 2025, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί σε ένα σύμπτωμα που την προβλημάτιζε, περιγράφοντας ότι ένιωθε τον λαιμό της να πρήζεται εσωτερικά κατά διαστήματα. «Μου συμβαίνει κάτι περίεργο. Ο λαιμός μου μερικές φορές πρήζεται εσωτερικά. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο», είχε πει κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Instagram. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο σύμπτωμα συνδέεται με το άτμισμα ή ότι οι αλλαγές στη φωνή της οφείλονται αποκλειστικά σε αυτό.

Η εξομολόγηση της Selena Gomez ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο το άτμισμα μπορεί να επηρεάσει τη φωνή και την υγεία σου. Ο ατμός από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να περιέχει ουσίες που ερεθίζουν τον λαιμό και τους αεραγωγούς, προκαλώντας ξηρότητα, βήχα ή ενόχληση, ενώ τέτοια συμπτώματα ενδέχεται να επηρεάσουν και την ποιότητα της φωνής. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε αλλαγή στη φωνή έχει την ίδια αιτία. Αν η βραχνάδα ή η ενόχληση στον λαιμό επιμένει, είναι σημαντικό να ζητήσεις ιατρική συμβουλή, αντί να αποδώσεις τα συμπτώματα αυτόματα σε μία συγκεκριμένη συνήθεια. Για τη Selena Gomez, η απόφαση να σταματήσει το άτμισμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ενώ η δημόσια εξομολόγησή της λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η νικοτίνη μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση και ότι η προσπάθεια διακοπής, όσο δύσκολη κι αν είναι, αξίζει την προσοχή και την υποστήριξη που χρειάζεται.

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