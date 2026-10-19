Μουσική 19.10.2026

Το viral «Μπαλκόνι» του Papazó ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify!

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Περισσότερα από 12 εκατομμύρια streams στο Spotify και εκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν την απήχηση του project
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το album «Το Μπαλκόνι του Papazó» ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify.
  • Τα singles «Ατελιέ» και «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια streams το καθένα.
  • Το project ξεκίνησε ως ιδέα στο TikTok και περιλαμβάνει 10 διασκευές διαχρονικών τραγουδιών.
  • Στο album συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες, ενώ ο Papazó υπογράφει την ενορχήστρωση και τη μίξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το album «Το Μπαλκόνι του Papazó» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://Papazo.lnk.to/ToBalkoniTouPapazo.

Το album «Το Μπαλκόνι του Papazó» έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού, σημειώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το album έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια streams στο Spotify, με τα αγαπημένα singles «Ατελιέ» με τον Akyla και «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» με την Νίνα Μαζάνη να ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια streams το καθένα.

papazo

Η επιτυχία του project συνεχίζεται και στο TikTok, από όπου άλλωστε ξεκίνησε η ιδέα του «Μπαλκονιού». Το «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» με την Νίνα Μαζάνη έχει συγκεντρώσει 2,2 εκατομμύρια views, το «Του Αγοριού Απέναντι» με τη Marseaux ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια views, ενώ το «Έτσι Είμαι Εγώ» με την Billie Kark μετρά ήδη 900 χιλιάδες views.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια αυθόρμητη μουσική ιδέα στο TikTok, με ντουέτα, αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές συνεργασίες, εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο album που συνεχίζει να κερδίζει το κοινό. Το «Μπαλκόνι του Papazó» περιλαμβάνει 10 διασκευές διαχρονικών τραγουδιών, που αποκτούν νέα πνοή μέσα από τη μουσική ματιά και τις ενορχηστρώσεις του Papazó. Στο project συμμετέχουν καλλιτέχνες της νέας μουσικής σκηνής αλλά και αγαπημένα ονόματα, δημιουργώντας ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις.

Την ενορχήστρωση, την ηχογράφηση και τη μίξη ολόκληρου του album υπογράφει ο ίδιος ο Papazó, ενώ το project συμπληρώνουν δύο bonus tracks σε στίχους και μουσική του ίδιου: το ήδη αγαπημένο «Ατελιέ» με τον Akyla και το «Διακοπές στη Σελήνη», στο οποίο ενώνει τη φωνή του με τον σπουδαίο Μίλτο Πασχαλίδη.

Tracklist «Το Μπαλκόνι του Papazó»:

1. «Το Κορίτσι του Μάη» – Danae

2. «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» – Νίνα Μαζάνη

3. «Έτσι Είμαι Εγώ» – Billie Kark

4. «Να Με Καταστρέψεις Γλυκά» – Χρυσηίδα Γκαγκούτη

5. «Πεθαίνω Για Σένα» – Παυλίνα Βουλγαράκη

6. «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» – Άρτεμις

7. «Τον Ίδιο τον Θεό» – Amal

8. «Στη Θάλασσα» – Νίνα Μαζάνη

9. «Πρωτομαγιά στις 3» (Rework) – Κωστής Μαραβέγιας & Papazó

10. «Του Αγοριού Απέναντι» – Marseaux

Bonus Tracks

11. «Ατελιέ» – Papazó & Akylas

12. «Διακοπές στη Σελήνη» – Papazó & Μίλτος Πασχαλίδης

papazo marseaux

Ο Papazó μαζί με την Marseaux δίνουν νέα πνοή στο αγαπημένο & κλασικό «Του αγοριού απέναντι»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές pop φωνές της νέας γενιάς, η Marseaux, συναντά τον Papazó και ερμηνεύει το αγαπημένο σε όλους «Του αγοριού απέναντι», που περιλαμβάνεται στο νέο album του Papazó που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Το Μπαλκόνι του Papazó».

Έχοντας ήδη στο ενεργητικό της πολλές επιτυχίες, η Marseaux έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για τη μοναδική χροιά της, αλλά και για την ικανότητά της να κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ακούσματα.

Κάθε τραγούδι περνά μέσα από τη δική της αισθητική και αποκτά έναν διαφορετικό χαρακτήρα και το «Του αγοριού απέναντι» δεν αποτελεί εξαίρεση.

Με τη διασκευή του Papazó και την μοναδική ερμηνεία της Marseaux, το γνωστό σε όλους τραγούδι αποκτά νέα πνοή, διατηρώντας παράλληλα τη μελωδία και το συναίσθημα που το έκαναν αγαπητό στο κοινό.

papazo pasxalidis

Papazó & Mίλτος Πασχαλίδης μάς ταξιδεύουν με τις φωνές τους σε «Διακοπές στη Σελήνη»!

Ο Papazó συναντά τον σπουδαίο τραγουδοποιό και ερμηνευτή Μίλτο Πασχαλίδη στο τραγούδι «Διακοπές στη Σελήνη», το οποίο ερμηνεύουν μαζί και περιλαμβάνεται ως bonus track στο νέο άλμπουμ «Το μπαλκόνι του Papazó».

Με στίχους και μουσική του ίδιου του Papazó, το τραγούδι φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, αλλά κοινή αγάπη για τη δημιουργία και το καλό ελληνικό τραγούδι.

Η χαρακτηριστική φωνή και η ερμηνευτική ευαισθησία του Μίλτου Πασχαλίδη, ενός από τους πιο αγαπημένους και καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής,

συναντούν τη φρέσκια ματιά και τη δημιουργικότητα του Papazó, με τις δύο φωνές να δένουν αρμονικά σε ένα ξεχωριστό ντουέτο.

Μια όμορφη μουσική σύμπραξη που γεφυρώνει γενιές και αποτελεί μία από τις ιδιαίτερες στιγμές του άλμπουμ «Το μπαλκόνι του Papazó», που κυκλοφορεί ήδη!

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Papazo spotify
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