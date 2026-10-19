Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε

Από το «cool» μέχρι το «freak out» ανακάλυψε 9 αγγλικές slang λέξεις από τη δεκαετία του ’60 που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα και μάθε τι σημαίνουν

Με μια ματιά Εννέα αγγλικές λέξεις slang από τα '60s, όπως "cool" και "bummer", παραμένουν σε χρήση σήμερα.

Η μουσική και η αντικουλτούρα των '60s επηρέασαν τη γλώσσα, δίνοντας νέες εκφράσεις.

Ορισμένες λέξεις διατήρησαν την αρχική τους σημασία, ενώ άλλες προσαρμόστηκαν.

Η χρήση αυτών των λέξεων αποτελεί ένα κομμάτι της γλωσσικής ιστορίας μιας εποχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις πει «cool» όταν κάτι σου αρέσει, «freak out» όταν αγχώνεσαι υπερβολικά ή «crash» όταν είσαι τόσο κουρασμένος που θέλεις απλώς να πέσεις για ύπνο; Αν χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις στην καθημερινότητά σου, τότε έχεις κάτι κοινό με τους νέους της δεκαετίας του ’60! Μπορεί σήμερα να έχουμε τα δικά μας viral trends, τα memes και τις λέξεις που γίνονται μόδα μέσα από το TikTok, όμως η αργκό δεν είναι κάτι καινούργιο. Κάθε γενιά δημιουργεί το δικό της λεξιλόγιο, δανείζεται εκφράσεις και αλλάζει το νόημα λέξεων για να περιγράψει καλύτερα όσα ζει. Τη δεκαετία του 1960, η μουσική, η αντικουλτούρα και οι κοινωνικές αλλαγές έδωσαν νέα πνοή στην καθημερινή γλώσσα, αφήνοντας πίσω τους εκφράσεις που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα.

Το πιο ενδιαφέρον; Ορισμένες λέξεις έχουν διατηρήσει σχεδόν την ίδια σημασία εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, ενώ άλλες έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνήθειες και στην ψηφιακή εποχή. Και μπορεί να μην το είχες σκεφτεί ποτέ, αλλά όταν τις χρησιμοποιείς, κουβαλάς μαζί σου ένα μικρό κομμάτι της γλωσσικής ιστορίας μιας ολόκληρης εποχής. Ποιες είναι, λοιπόν, οι εννέα αγγλικές slang λέξεις που ξεκίνησαν ή έγιναν δημοφιλείς στα ’60s και παραμένουν ζωντανές στο λεξιλόγιό μας.

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1. Bummer

Όταν κάτι δεν πηγαίνει όπως το περίμενες και απογοητεύεσαι, η λέξη «bummer» είναι αυτή που περιγράφει την κατάσταση. Στη δεκαετία του ’60 συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με τις δυσάρεστες εμπειρίες της αντικουλτούρας, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται για κάθε απογοητευτικό ή δυσάρεστο γεγονός. Παράδειγμα: «Δεν πήρα τη δουλειά που ήθελα. What a bummer!»

2. Cool

Από τις πιο διαχρονικές αγγλικές λέξεις, το «cool» δεν περιγράφει μόνο κάτι δροσερό. Χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κάτι ωραίο, εντυπωσιακό ή στιλάτο. Αν και η χρήση της με αυτή τη σημασία προϋπήρχε των ’60s, η λέξη έγινε χαρακτηριστικό στοιχείο της νεανικής κουλτούρας εκείνης της εποχής. Παράδειγμα: «Αυτό το outfit είναι τόσο cool!»

3. Freak out

Όταν πανικοβάλλεσαι, αγχώνεσαι υπερβολικά ή χάνεις την ψυχραιμία σου, μπορείς να πεις ότι «freak out». Η έκφραση συνδέθηκε με την αντικουλτούρα των ’60s, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για έντονες αντιδράσεις σε στρεσογόνες ή απρόσμενες καταστάσεις. Παράδειγμα: «Έχω εξετάσεις αύριο και έχω αρχίσει να freak out!»

4. Rip-off

Έχεις αγοράσει ποτέ κάτι που αποδείχθηκε πανάκριβο για την ποιότητά του; Τότε μάλλον ένιωσες ότι σε έπιασαν κορόιδο. Το «rip-off» χρησιμοποιείται για μια άδικη χρέωση, μια εξαπάτηση ή μια φθηνή απομίμηση που παρουσιάζεται ως κάτι καλύτερο. Παράδειγμα: «Τόσα χρήματα για έναν καφέ; Αυτό είναι rip-off!»

5. Shades

Αντί να πεις «sunglasses», μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη «shades» για τα γυαλιά ηλίου σου. Η έκφραση έγινε δημοφιλής στην καθημερινή αμερικανική αργκό και παραμένει γνωστή μέχρι σήμερα, ειδικά όταν θέλεις να δώσεις έναν πιο χαλαρό τόνο στη φράση σου. Παράδειγμα: «Πού είναι τα shades μου; Έχει απίστευτο ήλιο!»

6. Zit

Μια μικρή λέξη για ένα πρόβλημα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει κάποια στιγμή: το σπυράκι! Το «zit» χρησιμοποιείται στα αγγλικά για ένα σπυράκι στο δέρμα και αποτελεί έναν πιο ανεπίσημο τρόπο να περιγράψεις αυτό που εμφανίζεται συνήθως την πιο ακατάλληλη στιγμή. Παράδειγμα: «Γιατί έπρεπε να εμφανιστεί zit ακριβώς πριν από το ραντεβού μου;»

7. Crash

Η λέξη «crash» μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά στην καθημερινή αργκό χρησιμοποιείται και για το να πέσεις για ύπνο ή να μείνεις κάπου για να κοιμηθείς. Είναι ιδανική όταν είσαι εξαντλημένος και δεν έχεις κουράγιο ούτε να ολοκληρώσεις τη βραδιά σου. Παράδειγμα: «Είμαι πτώμα. Θα πάω σπίτι και θα crashάρω κατευθείαν!»

8. Grungy

Το «grungy» περιγράφει κάτι βρόμικο, φθαρμένο ή παραμελημένο. Η λέξη απέκτησε αργότερα ισχυρή σύνδεση και με την grunge μουσική σκηνή, όμως η αρχική της σημασία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που δείχνει ταλαιπωρημένο ή απεριποίητο. Παράδειγμα: «Αυτά τα sneakers έχουν γίνει εντελώς grungy!»

9. Hacker

Σήμερα, όταν ακούς τη λέξη «hacker», πιθανότατα σκέφτεσαι κάποιον που παραβιάζει υπολογιστές ή λογαριασμούς. Ο όρος, ωστόσο, έχει παλαιότερη ιστορία στην τεχνολογική κουλτούρα και συνδέθηκε με ανθρώπους που πειραματίζονταν με συστήματα και τηλεφωνικά δίκτυα. Η σημερινή χρήση του είναι πολύ πιο συνδεδεμένη με την ψηφιακή ασφάλεια και τις ηλεκτρονικές παραβιάσεις. Παράδειγμα: «Ένας hacker προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό μου».

Από το «cool» που χρησιμοποιείς για να περιγράψεις κάτι εντυπωσιακό μέχρι το «bummer» όταν κάτι σου χαλάει τη διάθεση, η αργκό των ’60s αποδεικνύει ότι οι λέξεις μπορούν να αντέξουν στον χρόνο πολύ περισσότερο απ’ όσο περιμένεις. Κάποιες ξεκίνησαν μέσα από συγκεκριμένες μουσικές και κοινωνικές σκηνές, άλλες απέκτησαν νέες αποχρώσεις και ορισμένες έγιναν τόσο συνηθισμένες, που πλέον δύσκολα φαντάζεσαι την καθημερινή αγγλική γλώσσα χωρίς αυτές. Και μπορεί σήμερα η Gen Z να δημιουργεί νέες εκφράσεις με απίστευτη ταχύτητα, όμως η ιστορία δείχνει ότι δεν επιβιώνουν όλες οι λέξεις μόνο και μόνο επειδή είναι στη μόδα. Όσες καταφέρνουν να περιγράψουν κάτι απλά, εύστοχα και με στιλ, έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν στη γλώσσα για δεκαετίες. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα πεις «cool», «freak out» ή «what a bummer», θυμήσου ότι αυτές οι εκφράσεις έχουν πίσω τους μια ιστορία που ξεπερνά τη δική σου γενιά. Και τώρα που γνωρίζεις την προέλευσή τους, ποια από αυτές χρησιμοποιείς περισσότερο στην καθημερινότητά σου.

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