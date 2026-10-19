Η Ανθή Βούλγαρη στο Talk to Mad: «Η μητρότητα άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τη ζωή»

Η Ανθή Βούλγαρη μιλά στο Talk to Mad για τη μητρότητα, τους φόβους για τον γιο της, Μάριο, και την ανάγκη να προστατεύει την οικογένειά της

Με μια ματιά Η μητρότητα άλλαξε την Ανθή Βούλγαρη, εστιάζοντας στην υγεία και την ασφάλεια του γιου της.

Δημιούργησε vidcast για την πραγματική μητρότητα, αντιμετωπίζοντας την εξιδανικευμένη εικόνα των social media.

Επιθυμεί να δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για τις δυσκολίες των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων.

Πιστεύει ότι είναι "survivor", αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες με επιμονή και ηθικές αξίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ανθή Βούλγαρη βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στην εκπομπή Talk to Mad του MAD TV, σε μια συνέντευξη με προσωπικές εξομολογήσεις, αλήθειες για τη μητρότητα και σκέψεις για τη δημοσιογραφία, την τηλεόραση και τις δυσκολίες που διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» μίλησε για τη ζωή της ως εργαζόμενη μητέρα, τις εμπειρίες που την έκαναν να αναθεωρήσει προτεραιότητες, αλλά και την ανάγκη να παρουσιάζεται η πραγματικότητα χωρίς φίλτρα και εξιδανικεύσεις.

Σε μια συζήτηση που κινήθηκε από την επαγγελματική της πορεία και τη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο μέχρι την πίστη, τις εξωσωματικές και την προστασία της οικογένειάς της, η Ανθή Βούλγαρη δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για όσα την έχουν πληγώσει, αλλά και για όσα της έχουν δώσει δύναμη να συνεχίσει. Με ειλικρίνεια και την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της μητρότητας, στην εικόνα τελειότητας που συχνά προβάλλεται στα social media, αλλά και στο μήνυμα που θα ήθελε να μεταδώσει τόσο στον γιο της, Μάριο, όσο και στα παιδιά που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο.

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Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε το vidcast που δημιούργησε σε συνεργασία με τα «ΝΕΑ», με επίκεντρο τους γονείς και τις καθημερινές δυσκολίες που συχνά μένουν μακριά από τη δημόσια συζήτηση. Όπως εξήγησε η Ανθή Βούλγαρη, η ιδέα γεννήθηκε από την ενόχλησή της απέναντι στην εξιδανικευμένη εικόνα που παρουσιάζεται συχνά στα social media, όπου όλα μοιάζουν να λειτουργούν τέλεια και οι γονείς εμφανίζονται να διαχειρίζονται κάθε κατάσταση με απόλυτη ηρεμία.

«Δεν μπορεί να είμαι εγώ μόνο η τρελή και να μην μπορώ να αντεπεξέλθω», ήταν το νόημα της σκέψης που την οδήγησε στην απόφαση να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε πραγματικούς γονείς. Στόχος της είναι να ακούγονται οι εμπειρίες ανθρώπων της διπλανής πόρτας, μητέρων που εργάζονται, γυναικών που μένουν στο σπίτι, αλλά και μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Η ίδια θέλει να αναδεικνύει όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και τις πρακτικές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς, από δραστηριότητες για τα παιδιά μέχρι συμβουλές που αφορούν την ψυχολογία και την οικογενειακή ζωή. Για εκείνη, το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου οι γονείς θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα ανέφικτο πρότυπο τελειότητας.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με μια ευρύτερη δημοσιογραφική έρευνα που θέλει να πραγματοποιήσει. Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και το σύστημα που τις περιβάλλει. Όπως είπε, έχει ήδη συγκεντρώσει ιστορίες από γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί της μέσω των social media, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του εγχειρήματος λόγω των αυξημένων επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεών της.

Η επιθυμία αυτή γεννήθηκε μέσα από τα προσωπικά της βιώματα. Την περίοδο που εργαζόταν εντατικά για το ντοκιμαντέρ σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, βρισκόταν παράλληλα στη διαδικασία των εξωσωματικών, βιώνοντας από κοντά πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζεις τις απαιτήσεις της δουλειάς με τις σωματικές και ψυχολογικές ανάγκες μιας τόσο απαιτητικής διαδρομής.

Όπως περιέγραψε, εκείνη την περίοδο συνειδητοποίησε ότι υπάρχει σημαντικό κενό στην υποστήριξη των γυναικών που υποβάλλονται σε θεραπείες γονιμότητας. Μίλησε, επίσης, για τις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύουν τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, καθώς και για τις ιστορίες γυναικών που αναγκάζονται να καταφύγουν ακόμη και σε δανεισμό προκειμένου να συνεχίσουν.

Για την ίδια, πρόκειται για ένα θέμα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιφανειακά. Θέλει να αφιερώσει τον χρόνο που απαιτείται, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικό και να μπορεί να προσφέρει πραγματική βοήθεια στις γυναίκες που περνούν μια αντίστοιχη εμπειρία.

«Είμαι αισιόδοξη, αλλά κυρίως survivor»

Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, η Ανθή Βούλγαρη εξήγησε πως ανέκαθεν ένιωθε την ανάγκη να μοιράζεται όσα βιώνει, είτε για να βρει κοινά σημεία με άλλους ανθρώπους είτε για να προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε όσους περνούν παρόμοιες καταστάσεις.

Παρότι αναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τις δυσκολίες, η ίδια θεωρεί πως έχει αναπτύξει ισχυρές άμυνες, οι οποίες τη βοηθούν να συνεχίζει ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιόδους.

Όταν η Αθηνά Κλήμη τη ρώτησε αν θεωρεί τον εαυτό της αισιόδοξο άνθρωπο, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Είμαι σίγουρα αισιόδοξη, αλλά θεωρώ ότι είμαι survivor». Για την Ανθή Βούλγαρη, η επιβίωση δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά ένας τρόπος με τον οποίο έχει μάθει να αντιμετωπίζει τη ζωή, να αποδέχεται τις δυσκολίες και να βρίσκει τη δύναμη να προχωρά.

Η μητρότητα, ωστόσο, έχει προσθέσει μια νέα διάσταση στις ανησυχίες της. Από τότε που έγινε μητέρα, παραδέχτηκε ότι σκέφτεται πολύ συχνότερα την υγεία και την ασφάλειά της, καθώς γνωρίζει ότι ο γιος της, ο Μάριος, εξαρτάται από εκείνη. Ακόμη και καθημερινά περιστατικά ή σκέψεις που παλαιότερα δεν θα της προκαλούσαν ιδιαίτερη ανησυχία, πλέον μπορούν να πυροδοτήσουν φόβους για το τι θα συνέβαινε στο παιδί της αν εκείνη πάθαινε κάτι.

Σημαντικό στήριγμα σε όλη αυτή τη διαδρομή αποτελεί για εκείνη η πίστη της. Η ίδια ανέφερε ότι έχει αισθανθεί πολλές φορές την παρουσία μιας ανώτερης δύναμης δίπλα της, η οποία της προσφέρει δύναμη και παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές.

Η πορεία στη δημοσιογραφία και η διεκδίκηση της ενημέρωσης

Η συζήτηση πέρασε στη δημοσιογραφική της διαδρομή, η οποία δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς από μια παρουσιάστρια ενημερωτικής εκπομπής. Η Ανθή Βούλγαρη σπούδασε Μεσογειακές Σπουδές στη Ρόδο, με αντικείμενο που συνδεόταν με τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία, όμως η επαγγελματική της πορεία την οδήγησε τελικά στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Όπως αποκάλυψε, από μικρή ονειρευόταν να γίνει παρουσιάστρια. Έπαιρνε χτένες και παρουσίαζε μπροστά στον καθρέφτη, ενώ συμμετείχε ενεργά στις σχολικές γιορτές. Η τηλεόραση ήταν ήδη στο μυαλό της, ακόμη κι αν οι σπουδές που επέλεξε αρχικά δεν είχαν άμεση σχέση με αυτό που τελικά θα ακολουθούσε.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, ήρθε στην Αθήνα και παρακολούθησε το εργαστήρι του ΑΝΤ1. Πολύ σύντομα, όμως, βρέθηκε να εργάζεται και να ανακαλύπτει πως αυτό που την κέρδιζε περισσότερο ήταν το ρεπορτάζ: η έρευνα, η αναζήτηση πληροφοριών, η επαφή με τους ανθρώπους και η συνεχής κίνηση.

Αν και στην τηλεόραση ασχολήθηκε αρχικά με το ψυχαγωγικό ρεπορτάζ και το infotainment, η ίδια ήξερε ότι ήθελε να περάσει στην ενημέρωση. Έτσι, πήρε την πρωτοβουλία να εκφράσει την επιθυμία της στον τότε διευθυντή της, ζητώντας να εξελιχθεί σε παρουσιάστρια. Η πρότασή της αντιμετωπίστηκε αρχικά με έκπληξη, ωστόσο της δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσει με μια στήλη που αφορούσε θέματα τα οποία εντόπιζε στο διαδίκτυο.

Σταδιακά, η συγκεκριμένη διαδρομή την οδήγησε σε κοινωνικά θέματα και σε πιο ουσιαστική ενασχόληση με την ενημέρωση, μέχρι να φτάσει στη σημερινή της θέση στην «Κοινωνία Ώρα Mega».

Οι προκαταλήψεις, οι δυσκολίες και η δύναμη της επιμονής

Η διαδρομή προς την επιτυχία, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Η δημοσιογράφος περιέγραψε το πολιτισμικό σοκ που ένιωσε όταν μπήκε για πρώτη φορά στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, καθώς το περιβάλλον που συνάντησε διέφερε σημαντικά από εκείνο στο οποίο είχε συνηθίσει ως φοιτήτρια.

Παράλληλα, ως νεαρή γυναίκα που ξεκινούσε την επαγγελματική της πορεία, αισθάνθηκε ότι αρκετοί την αντιμετώπιζαν περισσότερο ως ένα όμορφο και χαριτωμένο κορίτσι παρά ως μια δημοσιογράφο με δυνατότητες και φιλοδοξίες.

Αντί, όμως, να επιτρέψει σε αυτές τις συμπεριφορές να την αποθαρρύνουν, τις μετέτρεψε σε κίνητρο. Όπως εξήγησε, γνώριζε ποια ήταν και τι μπορούσε να καταφέρει, γι’ αυτό και συνέχισε να διεκδικεί ευκαιρίες, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες.

Θυμήθηκε, επίσης, τις περιόδους κατά τις οποίες εργαζόταν χωρίς αμοιβή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να αποδείξει την αξία της, ενώ παράλληλα δούλευε και τα βράδια. Υπήρξαν στιγμές εξάντλησης και απογοήτευσης, όταν σκέφτηκε ακόμη και να τα παρατήσει. Κάθε φορά, όμως, κάτι συνέβαινε και της έδινε το κίνητρο να συνεχίσει.

Για την ίδια, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η πειθαρχία, η εργατικότητα και η προσήλωση στον στόχο της. Η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό τής είχε μάθει πως τίποτα δεν κατακτάται χωρίς προσπάθεια, ενώ οι ηθικές αξίες της αποτελούσαν πάντα μια σταθερά από την οποία δεν ήταν διατεθειμένη να απομακρυνθεί.

Η «Κοινωνία Ώρα Mega», η χημεία με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και το άγχος της ευθύνης

Αναφερόμενη στη σημερινή της επαγγελματική καθημερινότητα, η Ανθή Βούλγαρη στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Οι δυο τους μετρούν πλέον πολλά χρόνια κοινής πορείας, έχοντας χτίσει μια σχέση που ξεπερνά τα όρια μιας τυπικής επαγγελματικής συνεργασίας.

Όπως εξήγησε, στην αρχή ήταν δύο άνθρωποι με αρκετές διαφορές, οι οποίοι χρειάστηκε να γνωριστούν και να εμπιστευτούν σταδιακά ο ένας τον άλλον. Η εμπιστοσύνη αυτή χτίστηκε μέσα από την καθημερινή επαφή, τις κοινές εμπειρίες, τις διαφωνίες, αλλά και τη στήριξη που έχουν προσφέρει ο ένας στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα, η Ανθή Βούλγαρη τον θεωρεί έναν από τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί όταν αντιμετωπίζει κάτι δύσκολο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πολλές φορές έχει κλάψει στο τηλέφωνο μαζί του, βρίσκοντας σε εκείνον μια ψύχραιμη φωνή και έναν άνθρωπο που μπορεί να τη βοηθήσει να δει τα πράγματα πιο καθαρά.

Η μητρότητα μακριά από τα φίλτρα των social media

Με αφορμή και το vidcast της, η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στην πραγματικότητα της μητέρας που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εργασία και τη φροντίδα του παιδιού της. Όπως είπε, δεν είναι εύκολο να ανταποκρίνεται κανείς σε όλες τις υποχρεώσεις, ενώ συχνά η εικόνα που παρουσιάζεται στα social media απέχει πολύ από όσα συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι.

Η ίδια γνωρίζει καλά πόσο απαιτητική μπορεί να είναι η καθημερινότητα με ένα μικρό παιδί. Μάλιστα, υπογράμμισε πως δεν είναι βέβαιη αν είναι πιο δύσκολο να εργάζεται μια μητέρα ή να βρίσκεται όλη μέρα στο σπίτι με το παιδί της, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τις γυναίκες που αφιερώνουν όλο τον χρόνο τους στη φροντίδα των παιδιών τους.

Για την ίδια, οι στιγμές με τον γιο της, τον Μάριο, έχουν τη δύναμη να εξαφανίζουν την κούραση της ημέρας. Το χαμόγελό του, οι αγκαλιές του και ο ενθουσιασμός του όταν τη βλέπει να επιστρέφει στο σπίτι αποτελούν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή της.

Εκείνο, όμως, που τη δυσκολεύει περισσότερο είναι ο αποχωρισμός κάθε πρωί. Όπως εξομολογήθηκε, όταν φεύγει για τη δουλειά και τον ακούει να κλαίει και να φωνάζει «μαμά», νιώθει την καρδιά της να σπαράζει. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει την καθημερινότητά της, έχοντας πλέον ως βασική σκέψη την επιστροφή στο σπίτι και στον γιο της.

Η εικόνα της μητρότητας που θέλει να προβάλλει δεν είναι εκείνη της τέλειας γυναίκας που προλαβαίνει τα πάντα, αλλά της μητέρας που κουράζεται, δυσκολεύεται, προσπαθεί και αγαπά. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αν δεν έκανε τη δουλειά της, πιθανότατα θα κυκλοφορούσε στο σπίτι με μια φόρμα και τα μαλλιά πιασμένα, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Για την Ανθή Βούλγαρη, η διαδρομή μέχρι σήμερα περιλαμβάνει επαγγελματικές διεκδικήσεις, προσωπικές δοκιμασίες, απογοητεύσεις και νέες αρχές. Πάνω απ’ όλα, όμως, η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή και τις προτεραιότητές της. Και αν είχε τη δυνατότητα να ζητήσει κάτι από ένα μαγικό τζίνι, η απάντησή της θα ήταν απλή: υγεία για το παιδί της, ηρεμία, αγάπη και γαλήνη. Γιατί, όπως η ίδια είπε, οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν, αλλά εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να βρίσκουμε τη δύναμη να τις αντιμετωπίζουμε, έχοντας κοντά μας τους ανθρώπους που αγαπάμε.

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