Celeb News 20.10.2026

Antonio Banderas: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του με αφορμή την επέτειο του γάμου της

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Ο Ισπανός ηθοποιός έκανε μια νοσταλγική αναδρομή στον γάμο της κόρης του, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο οποίο τη φιλά ντυμένη νύφη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Antonio Banderas μοιράστηκε συγκινητικό στιγμιότυπο από τον γάμο της κόρης του, Stella, ένα χρόνο μετά.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον Banderas να φιλά τρυφερά τη Stella, η οποία φοράει νυφικό.
  • Η Stella, κόρη του Banderas και της Melanie Griffith, παντρεύτηκε τον Alex Gruszynski σε τελετή με οικογενειακό χαρακτήρα.
  • Ο ηθοποιός εξέφρασε την περηφάνια και τη χαρά του για το νέο κεφάλαιο της κόρης του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της κόρης του, Stella, επέλεξε να μοιραστεί ο Antonio Banderas, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ξεχωριστή εκείνη στιγμή. Ο γνωστός ηθοποιός επέστρεψε νοερά σε μία από τις πιο όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις του, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που αποπνέει αγάπη και συγκίνηση.

Ο Antonio Banderas στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο για το βραβείο Stella della Mole.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο στιγμιότυπο, ο Banderas ποζάρει δίπλα στη Stella, η οποία φορά το νυφικό της, και της δίνει ένα τρυφερό φιλί. Η λιτή λεζάντα «1 Year ago» ήταν αρκετή για να εκφράσει τη νοσταλγία του για την ημέρα που η κόρη του παντρεύτηκε τον αγαπημένο της.

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Η Stella, κόρη του Antonio Banderas και της Melanie Griffith, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Alex Gruszynski στις 18 Οκτωβρίου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό μοναστήρι La Abadía de Retuerta. Η ατμόσφαιρα της εκδήλωσης χαρακτηρίστηκε από διακριτική κομψότητα, ζεστασιά και έντονα προσωπικά στοιχεία, με το ζευγάρι να επιλέγει μια γιορτή με επίκεντρο την οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Ο περήφανος πατέρας δεν είχε κρύψει τη συγκίνησή του ούτε αμέσως μετά τον γάμο. Δύο ημέρες αργότερα, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με φωτογραφίες και στιγμές από τη ζωή της Stella, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όσους συμμετείχαν στη χαρά της οικογένειας.

Όπως είχε περιγράψει τότε, ο γάμος εξελίχθηκε σε μια όμορφη οικογενειακή συνάντηση γεμάτη συναίσθημα, γέλιο και χαρά, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικράτησε σε αυτή την ξεχωριστή περίσταση.

Η χαρά του Antonio Banderas για το νέο κεφάλαιο της κόρης του

Ο Antonio Banderas είχε υποδεχθεί με μεγάλο ενθουσιασμό την είδηση του αρραβώνα, κάνοντας και ο ίδιος μια ανάρτηση για να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους. Στις φωτογραφίες, η Stella πόζαρε χαμογελαστή, δείχνοντας το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρό της.

«Η κόρη μου Stella del Carmen παντρεύεται. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι και πιο ενθουσιασμένοι», είχε γράψει, εκφράζοντας με λίγα λόγια την περηφάνια και τη συγκίνησή του.

Ο Antonio Banderas στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο για την παραλαβή του βραβείου Stella della Mole.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έναν χρόνο μετά, η νέα του ανάρτηση αποδεικνύει πως ο χρόνος μπορεί να περνά, όμως ορισμένες οικογενειακές στιγμές παραμένουν ανεξίτηλες. Για τον Banderas, η ημέρα του γάμου της Stella δεν ήταν απλώς μια σημαντική κοινωνική εκδήλωση, αλλά μια βαθιά προσωπική στιγμή, γεμάτη αγάπη και την ευτυχία να βλέπει την κόρη του να ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Antonio Banderas
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