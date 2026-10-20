City Guide 20.10.2026

«The Exam»: Το θεατρικό έργο για το άγχος των εξετάσεων έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

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Το σύγχρονο έργο του Άντι Χάμιλτον, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, από τις 18 Οκτωβρίου 2026 στην Εφηβική Σκηνή του Θεάτρου Λαμπέτη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το θεατρικό έργο «The Exam» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Εφηβική Σκηνή του Θεάτρου Λαμπέτη.
  • Το έργο, γραμμένο για εφηβικό κοινό, πραγματεύεται το άγχος των εξετάσεων με σαρκασμό και ευαισθησία.
  • Εξετάζει πώς οι εξετάσεις επηρεάζουν την αυτοεικόνα, τις οικογενειακές σχέσεις και την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων.
  • Η παράσταση, με έντονο ρυθμό και χιούμορ, απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες, ανοίγοντας διάλογο για την πίεση και τις προσδοκίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την εξαιρετικά θερμή υποδοχή των παραστάσεων «Το Κύμα» και «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα;», η Εφηβική Σκηνή του Θεάτρου Λαμπέτη συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύγχρονο έργο του Άντι Χάμιλτον «The Exam». Το έργο γράφτηκε στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «International Connections», μιας πρωτοβουλίας του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου που φέρνει στο προσκήνιο νέες φωνές και θεατρικά έργα ειδικά γραμμένα για εφηβικό κοινό. Πρόκειται για ένα κείμενο που συνομιλεί άμεσα με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και αγγίζει ένα θέμα γνώριμο — και συχνά… οδυνηρά οικείο.

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Το «Exam» προσεγγίζει με σαρκασμό, ευαισθησία και διεισδυτικότητα την εμπειρία των εξετάσεων. Όχι μόνο ως εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ως μια δοκιμασία που επηρεάζει την αυτοεικόνα, τις οικογενειακές σχέσεις και την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εξετάσεις δεν μετρούν μόνο γνώσεις — μετρούν αντοχές και προσδοκίες… Η καλλιτεχνική ομάδα «Μυθωδία» (Νικορέστης Χανιωτάκης & Γεράσιμος Σκαφίδας) δημιουργεί μια παράσταση με έντονο ρυθμό, χιούμορ και συναισθηματική ακρίβεια, που απευθύνεται τόσο σε εφήβους όσο και σε ενήλικες. Μέσα από μια φαινομενικά γνώριμη συνθήκη, ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το άγχος, την αποτυχία, την επιτυχία και τις προσδοκίες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη μαθητική εμπειρία. Οι εξετάσεις πλησιάζουν… το στομάχι σφίγγεται… τα λεπτά μοιάζουν να κυλούν πιο αργά από ποτέ… και κάπου στο βάθος, αντηχούν οι γνώριμες «καλοπροαίρετες» συμβουλές των μεγάλων. Σε αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην πίεση και την προσπάθεια, το έργο βρίσκει τον πυρήνα του.

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ΥΠΟΘΕΣΗ

Τρεις μαθητές ετοιμάζονται για μια από τις πιο απαιτητικές στιγμές της σχολικής τους ζωής: τις εξετάσεις. Ο καθένας αντιμετωπίζει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, διαφορετικές προσδοκίες και διαφορετικά όρια. Αυτό που τους ενώνει, ωστόσο, είναι το άγχος, η αβεβαιότητα και ο φόβος της αποτυχίας. Πίσω από κάθε γραπτό, κρύβεται και μια οικογενειακή ιστορία. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι, τρεις διαφορετικές αφετηρίες, που επηρεάζουν καθοριστικά τη στάση των παιδιών απέναντι στην πρόκληση. Θα καταφέρουν να διαχειριστούν την πίεση; Να εμπιστευτούν τον εαυτό τους; Και τελικά — να ορίσουν την επιτυχία με τους δικούς τους όρους;

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωτότυπο Κείμενο: Άντι Χάμιλτον, Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Σκηνικά – Κοστούμια: Κυριακή Φόρτη, Χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου, Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Αγγελίδη, Φωτογραφίες – Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας, Γραφιστικά: Γιάννης Στύλος, Γραφείο Τύπου: Le Canard qui Parle – Άντα Κουγιά, Οργάνωση Προώθησης – Ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ArtCore, Παραγωγή: Γεράσιμος Σκαφίδας

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ιωάννα Αγγελίδη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Ισιδώρα Δωροπούλου, Μάχη Μακρίδου, Σωτήρης Μεντζέλος, Στέφανος Παπατρέχας, Τάσος Προβιάς, Πηνελόπη Σκαλκώτου

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Μετά την παράσταση ακολουθεί σύντομη προαιρετική συζήτηση με τους ηθοποιούς.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΜΠΕΤΗ

Θεατρικές Επιχειρήσεις Γεράσιμου Σκαφίδα
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αμπελόκηποι

Προπώληση εισιτηρίων ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 18/10/2026

Καθημερινά οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία στις 10:30 και Κυριακές στις 14:30
Οργάνωση προώθησης – Ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ARTCORE
Τηλέφωνο: 210.3806274, 2103806062 Email: [email protected]

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