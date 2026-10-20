Δικαστική νίκη για την Mariah Carey – Απορρίφθηκε η αγωγή του αδελφού της

Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Morgan Carey, ο οποίος ισχυριζόταν ότι η αδελφή του τον δυσφήμησε

Με μια ματιά Απορρίφθηκε η αγωγή δυσφήμησης του αδελφού της Mariah Carey, Morgan Carey, ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Morgan Carey ισχυρίστηκε ότι η Mariah τον παρουσίασε ως βίαιο και έμπορο κοκαΐνης στο αυτοβιογραφικό της.

Η δικαστής έκρινε ότι ο ενάγων δεν απέδειξε «πραγματική κακοβουλία» από την πλευρά της Mariah Carey.

Ο Morgan Carey σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια πολυετής νομική διαμάχη έφτασε στο τέλος της για την Mariah Carey, καθώς δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε την αγωγή δυσφήμησης ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της ο αδελφός της, Morgan Carey. Η απόφαση αυτή έρχεται να βάλει τέλος στην υπόθεση που απασχολούσε τους δύο αδελφούς από τον Μάιο του 2021.

Ο Morgan Carey είχε ισχυριστεί ότι η Mariah Carey έβλαψε τη φήμη του μέσω του best-seller αυτοβιογραφικού της, «The Meaning of Mariah Carey», το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η αδελφή του τον παρουσίασε στο βιβλίο ως βίαιο άτομο και τον κατηγόρησε για εμπορία κοκαΐνης, γεγονότα που εκείνος διέψευσε κατηγορηματικά.

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Ωστόσο, η δικαστής Leslie A. Stroth του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στην απόφασή της που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, έκρινε ότι ο Morgan Carey δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η Mariah Carey ενήργησε με «πραγματική κακοβουλία» (actual malice). Η δικαστής τόνισε ότι ο ενάγων δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η τραγουδίστρια γνώριζε πως οι δηλώσεις της ήταν ψευδείς ή τις έκανε με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια.

«Ο ενάγων δεν έχει αποδείξει επαρκώς την ύπαρξη πραγματικής κακοβουλίας εκ μέρους της [Mariah]», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστής Stroth, σύμφωνα με τις αναφορές. «Ο ενάγων αποτυγχάνει να παράσχει οποιαδήποτε απόδειξη ότι η [Mariah] έκανε τέτοιες δηλώσεις γνωρίζοντας την αναλήθειά τους ή με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια. Παρόλο που ο ενάγων ισχυρίζεται ότι η [Mariah] επιδεικνύει κακή θέληση προς τον αδελφό της, τέτοιος ισχυρισμός δεν επαρκεί, και ο ενάγων δεν έχει ικανοποιήσει την απαίτηση απόδειξης για πραγματική κακοβουλία».

Ο δικηγόρος της Mariah Carey, John Rosenberg, δήλωσε στο Billboard και στο Rolling Stone ότι η τραγουδίστρια είναι «ευγνώμων που το δικαστήριο αναγνώρισε ότι το απομνημόνευμά της πραγματεύεται σημαντικά ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος και απέρριψε τους ισχυρισμούς δυσφήμησης του αδελφού της στο σύνολό τους».

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος του Morgan Carey, Richard Altman, εξέφρασε τη διαφωνία του, δηλώνοντας ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση. «Διαφωνούμε με σεβασμό με τη σημερινή απόφαση, καθώς είναι εντελώς ασυνεπής με προηγούμενες αποφάσεις στην υπόθεση», ανέφερε ο Richard Altman.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τις περίπλοκες σχέσεις που μπορεί να υπάρξουν ακόμη και μεταξύ στενών συγγενών, ειδικά όταν η δημόσια ζωή και η έκθεση στην κοινή γνώμη παίζουν σημαντικό ρόλο. Η Mariah Carey, μια καλλιτέχνης με μακρά και επιτυχημένη καριέρα, έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς διάφορες προκλήσεις, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

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