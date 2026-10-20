EJAE: Παντρεύτηκε η τραγουδίστρια των «KPop Demon Hunters» – Το παραμυθένιο νυφικό της

Με μια ματιά Η τραγουδίστρια EJAE, γνωστή από το «KPop Demon Hunters», παντρεύτηκε τον Sam Kim στη Σεούλ.

Ο γάμος έγινε σε χώρο με προσωπική σημασία για την EJAE, συνδεδεμένο με παιδικές αναμνήσεις.

Η EJAE φόρεσε νυφικό της Danielle Frankel, με τούλι, στράπλες και φούσκωτο τελείωμα.

Η σχέση EJAE και Sam Kim ξεκίνησε το 2017 μέσω της μουσικής και εξελίχθηκε μακριά από τα φώτα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή στιγμή στην προσωπική της ζωή έζησε η EJAE, η τραγουδίστρια και δημιουργός τραγουδιών που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την επιτυχία της ταινίας «KPop Demon Hunters», καθώς παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της, Sam Kim. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης στις 17 Οκτωβρίου, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, σε μια τελετή με ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Vogue, ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον χώρο Stage 28, ο οποίος έχει ξεχωριστή σημασία για τη νύφη, καθώς συνδέεται με τις παιδικές της αναμνήσεις. Η γιορτή συνεχίστηκε με μια παραδοσιακή κορεατική τελετή Paebaek και μια εκδήλωση υποδοχής στο Congdu50, εστιατόριο που συνδυάζει την κορεατική κουζίνα με σύγχρονες γαστρονομικές επιρροές.

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Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία για την EJAE, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Kim Eun-jae. Όπως αποκάλυψε στη Vogue, οι παππούδες της ζούσαν στο σπίτι που βρίσκεται στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή, όταν εκείνη ήταν ακόμη μικρό κορίτσι. Η ίδια θυμήθηκε πως περνούσε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας εξερευνώντας τον κήπο και κάνοντας περιπάτους στους λόφους πίσω από το σπίτι μαζί με τον παππού της. Έτσι, η ημέρα του γάμου της απέκτησε έναν βαθύτερο συμβολισμό, καθώς συνδέθηκε με αγαπημένα πρόσωπα και στιγμές από τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Αντί για μια απλώς εντυπωσιακή τοποθεσία, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα μέρος που κουβαλά προσωπικές ιστορίες και οικογενειακή παράδοση.

Το νυφικό της EJAE με την υπογραφή της Danielle Frankel

Για τη σημαντική αυτή ημέρα, η EJAE επέλεξε μια δημιουργία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη από τη σχεδιάστρια Danielle Frankel. Το νυφικό ήταν φτιαγμένο από τούλι, με στράπλες ντεκολτέ και ιδιαίτερο τελείωμα σε σχήμα φούσκας, συνδυάζοντας τη ρομαντική αισθητική με μια σύγχρονη, αρχιτεκτονική γραμμή. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διακριτικά οικογενειακά κοσμήματα-κειμήλια, προσθέτοντας μια ακόμη προσωπική πινελιά στο σύνολο. Όπως εξήγησε στη Vogue, θαύμαζε εδώ και καιρό τον τρόπο με τον οποίο η Danielle Frankel προσεγγίζει το κλασικό νυφικό, δίνοντάς του μια μοντέρνα και ελαφρώς ανατρεπτική διάσταση. Από την πρώτη τους συνάντηση, όπως ανέφερε, η σχεδιάστρια κατάλαβε αμέσως τι αναζητούσε: μια εμφάνιση αιθέρια, σύγχρονη, κομψή και διαχρονική, με μια απρόσμενη λεπτομέρεια.

Από τη γνωριμία σε μια κοινή πορεία ζωής

Η ιστορία της EJAE και του Sam Kim ξεκίνησε το 2017, όταν εκείνος εργαζόταν ως μουσικός παραγωγός και οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από μια προγραμματισμένη συνάντηση για τη δημιουργία τραγουδιών. Η επαγγελματική τους επαφή εξελίχθηκε σταδιακά σε προσωπικό δεσμό, με το ζευγάρι να κρατά τη σχέση του μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα. Αρραβωνιάστηκαν το φθινόπωρο του 2023, επιλέγοντας αρχικά να μη μοιραστούν πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική τους στιγμή. Η EJAE αποκάλυψε δημόσια τον αρραβώνα της τον Ιανουάριο του 2026, μέσα από μια διακριτική ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφίες που έδιναν στους θαυμαστές της μια μικρή γεύση από την ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Η σχέση τους έχει ιδιαίτερη διάσταση και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς ο Sam Kim έχει συμβάλει σε μουσικές δημιουργίες της τραγουδίστριας, παραμένοντας παράλληλα ένας από τους πιο σταθερούς ανθρώπους στο πλευρό της.

«Δεν θα μπορούσα να το περάσω αυτό χωρίς εκείνον»

Η EJAE έχει αναφερθεί με συγκίνηση στη στήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε με το «Golden», τραγούδι που συνδέεται με το «KPop Demon Hunters» και της χάρισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στην 98η τελετή απονομής. Σε συνέντευξή της στο PEOPLE, στο πλαίσιο αφιερώματος για τους ανθρώπους που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά, περιέγραψε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να έχει τον Sam Kim στο πλευρό της καθώς η ζωή της άλλαζε με γρήγορους ρυθμούς.

Όπως ανέφερε, είχε συγκινηθεί μιλώντας μαζί του για όσα βίωνε και του είχε εξομολογηθεί ότι δεν πιστεύει πως θα μπορούσε να διαχειριστεί όλη αυτή την εμπειρία χωρίς τη δική του παρουσία. Τον ευχαρίστησε, επίσης, επειδή τη βοήθησε να παραμείνει προσγειωμένη σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής επιτυχίας. Ο γάμος τους στη Σεούλ έρχεται έτσι να επισφραγίσει μια σχέση που ξεκίνησε μέσα από τη μουσική, εξελίχθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό στήριγμα για την τραγουδίστρια σε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της καριέρας της.

Κεντρική Εικόνα: @ejae_k

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