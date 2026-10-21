Cinema 21.10.2026

Romain Gavras: Γιατί οι AI εκδοχές του «Storm» τον έκαναν να θέλει να τα παρατήσει όλα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Romain Gavras εκφράζει την απογοήτευσή του για τις AI εκδοχές του «Storm» με τον Yung Lean και μιλά για την προσπάθεια πίσω από το βίντεο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο σκηνοθέτης Romain Gavras απογοητεύτηκε από τις AI εκδοχές του βίντεο «Storm».
  • Οι AI εκδοχές αντικατέστησαν τους χορευτές και τον Yung Lean με διάφορες φιγούρες.
  • Ο Gavras τόνισε την προσπάθεια και τον χαμηλό προϋπολογισμό του πρωτότυπου βίντεο.
  • Διερευνά νομικές οδούς για να σταματήσει την παραγωγή των αντιγράφων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο σκηνοθέτης Romain Gavras εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την πληθώρα παραλλαγών του μουσικού βίντεο «Storm», που δημιουργήθηκαν με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το βίντεο, το οποίο δημιούργησε σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Yung Lean και το οπτικοακουστικό του project Gener8ion, έχει γίνει αντικείμενο αμέτρητων αντιγράφων, όπου αντί για τους χορευτές και τον Yung Lean, εμφανίζονται σκύλοι, μωρά, ηλικιωμένοι, αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες όπως ο Elon Musk, ο Jeffrey Epstein, ακόμη και ο Hitler.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Romain Gavras αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Vulture ότι οι AI εκδοχές τον «στενοχώρησαν για όλους τους ανθρώπους που κατέβαλαν τόση προσπάθεια για το βίντεό μας». Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός για το πρωτότυπο βίντεο ήταν «πολύ, πολύ, πολύ, πολύ χαμηλός», και ότι ο ίδιος εργάστηκε αφιλοκερδώς. Η διαδικασία επιλογής των χορευτών διήρκησε δύο μήνες, ενώ ακολούθησαν τρεις ημέρες εντατικών προβών με τον χορογράφο Damien Jalet. Η λήψη του βίντεο, που έγινε με φιλμ 16mm, απαιτούσε αδιάκοπη συνέχεια και ο Romain Gavras χρειάστηκε περίπου 15 προσπάθειες για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Emily Ratajkowski & Romain Gavras: Νυχτερινή έξοδος σε disco της Αθήνας

«Μια τέτοια τάση μπορεί να κάνει ακόμα και καλή δουλειά να φαίνεται χλιαρή», παραδέχτηκε ο Romain Gavras. «Ένα μέρος μου ήθελε να τα παρατήσω, να μετακομίσω πίσω στην Ελλάδα και να γίνω ελαιοπαραγωγός». Αν και ο ίδιος δεν είχε σκοπό το «Storm» να αποτελέσει σχόλιο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, θεώρησε ότι οι εταιρείες AI αντιμετώπισαν τα περίπλοκα πρακτικά εφέ του βίντεο σαν μια πρόκληση. «Οι άνθρωποι της τεχνολογίας έλεγαν, ‘Ω ναι; Η AI δεν θα μπορούσε ποτέ;’ Και μετά άρχισαν να το αναπαράγουν».

Ο Romain Gavras διερευνά νομικές οδούς για να σταματήσει την παραγωγή αυτών των αντιγράφων, παραδεχόμενος όμως ότι η διαδικασία της δίωξης αμέτρητων ανώνυμων χρηστών είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ανέφερε ότι κάποιες εταιρείες AI προσέγγισαν για αδειοδότηση του βίντεο, αλλά αρνήθηκε, δηλώνοντας: «Έρχεται ένα οικονομικό μοντέλο με το οποίο δεν θέλαμε να είμαστε μέρος».

www.imdb.com
www.imdb.com

Η αυξημένη παραγωγή αντιγράφων ήταν, στην πραγματικότητα, αυτό που τον ώθησε να παρουσιάσει το project ζωντανά στα MTV VMAs, όπου το «Storm» ήταν υποψήφιο για τέσσερα βραβεία. Ο Romain Gavras είδε την ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι η AI ακόμα δεν μπορεί να αναπαράγει την ουσία του «Storm». «Τους λείπει η αυτοπεποίθηση του Yung Lean. Μοιάζει με επικίνδυνο μωρό. Υπάρχει κάτι στην ατέλεια της ανθρωπ över, και στην εσωτερική ζωή κάποιου που χορεύει ή ακόμα και κάποιου που απλώς καπνίζει ένα τσιγάρο, που δεν είναι ακόμα απόλυτα εκεί. Αλλά ποιος ξέρει τι θα συμβεί σε ένα χρόνο».

Η αντίδραση του Romain Gavras υπογραμμίζει τη διαρκή συζήτηση γύρω από την αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα και τον ρόλο της τεχνολογίας στην τέχνη, αναδεικνύοντας την αξία της ανθρώπινης δουλειάς και της μοναδικής έκφρασης.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Romain Gavras
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
David Beckham: Το ταξίδι με την κόρη του Harper που έκανε το Instagram να «λιώσει»

David Beckham: Το ταξίδι με την κόρη του Harper που έκανε το Instagram να «λιώσει»

21.10.2026
Επόμενο
Η εμφάνιση του Justin Timberlake στο Academy Museum Gala που έκλεψε την παράσταση

Η εμφάνιση του Justin Timberlake στο Academy Museum Gala που έκλεψε την παράσταση

21.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond βγαίνει σε δημοπρασία με 400 σπάνια αντικείμενα
Cinema

Το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond βγαίνει σε δημοπρασία με 400 σπάνια αντικείμενα

21.10.2026
Ξέχνα τις κλασικές ταινίες υπερηρώων: Το «Clayface» φέρνει τον τρόμο στο σύμπαν της DC
Cinema

Ξέχνα τις κλασικές ταινίες υπερηρώων: Το «Clayface» φέρνει τον τρόμο στο σύμπαν της DC

21.10.2026
«Dune: Part Three»: Το νέο teaser που προμηνύει ένα σκοτεινό φινάλε για τον Timothée Chalamet είναι εδώ
Cinema

«Dune: Part Three»: Το νέο teaser που προμηνύει ένα σκοτεινό φινάλε για τον Timothée Chalamet είναι εδώ

21.10.2026
«Lizard Music»: O Dwayne Johnson γίνεται αγνώριστος με λευκά μαλλιά και γένια στη νέα του ταινία
Cinema

«Lizard Music»: O Dwayne Johnson γίνεται αγνώριστος με λευκά μαλλιά και γένια στη νέα του ταινία

21.10.2026
Το «American Horror Story» εξασφάλισε νέα σεζόν – Τι ανακοίνωσε το FX
Cinema

Το «American Horror Story» εξασφάλισε νέα σεζόν – Τι ανακοίνωσε το FX

21.10.2026
«Wicker»: Η Olivia Colman πρωταγωνιστεί σε μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης
Cinema

«Wicker»: Η Olivia Colman πρωταγωνιστεί σε μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης

21.10.2026
To «Star Wars» εισβάλλει στο Super Bowl με μια επική animated μετάδοση – Που θα το δεις
Cinema

To «Star Wars» εισβάλλει στο Super Bowl με μια επική animated μετάδοση – Που θα το δεις

20.10.2026
Michael Douglas: Γιατί ζήτησε από τη Marvel να βάλει τέλος στον Hank Pym
Cinema

Michael Douglas: Γιατί ζήτησε από τη Marvel να βάλει τέλος στον Hank Pym

20.10.2026
Νέος ηθοποιός αναλαμβάνει τη φωνή του «Apu» στο The Simsons – Όσα αλλάζουν στη σειρά
Cinema

Νέος ηθοποιός αναλαμβάνει τη φωνή του «Apu» στο The Simsons – Όσα αλλάζουν στη σειρά

20.10.2026
Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

Το αιθέριο έλαιο που μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σου απέναντι στον πονοκέφαλο

Το αιθέριο έλαιο που μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σου απέναντι στον πονοκέφαλο

Αν πεινάς συνέχεια, αυτές είναι οι 7 διατροφικές συνήθειες που αξίζει να αλλάξεις

Αν πεινάς συνέχεια, αυτές είναι οι 7 διατροφικές συνήθειες που αξίζει να αλλάξεις

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη