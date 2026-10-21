Romain Gavras: Γιατί οι AI εκδοχές του «Storm» τον έκαναν να θέλει να τα παρατήσει όλα

Ο Romain Gavras εκφράζει την απογοήτευσή του για τις AI εκδοχές του «Storm» με τον Yung Lean και μιλά για την προσπάθεια πίσω από το βίντεο

Με μια ματιά Ο σκηνοθέτης Romain Gavras απογοητεύτηκε από τις AI εκδοχές του βίντεο «Storm».

Οι AI εκδοχές αντικατέστησαν τους χορευτές και τον Yung Lean με διάφορες φιγούρες.

Ο Gavras τόνισε την προσπάθεια και τον χαμηλό προϋπολογισμό του πρωτότυπου βίντεο.

Διερευνά νομικές οδούς για να σταματήσει την παραγωγή των αντιγράφων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο σκηνοθέτης Romain Gavras εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την πληθώρα παραλλαγών του μουσικού βίντεο «Storm», που δημιουργήθηκαν με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το βίντεο, το οποίο δημιούργησε σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Yung Lean και το οπτικοακουστικό του project Gener8ion, έχει γίνει αντικείμενο αμέτρητων αντιγράφων, όπου αντί για τους χορευτές και τον Yung Lean, εμφανίζονται σκύλοι, μωρά, ηλικιωμένοι, αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες όπως ο Elon Musk, ο Jeffrey Epstein, ακόμη και ο Hitler.

Ο Romain Gavras αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Vulture ότι οι AI εκδοχές τον «στενοχώρησαν για όλους τους ανθρώπους που κατέβαλαν τόση προσπάθεια για το βίντεό μας». Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός για το πρωτότυπο βίντεο ήταν «πολύ, πολύ, πολύ, πολύ χαμηλός», και ότι ο ίδιος εργάστηκε αφιλοκερδώς. Η διαδικασία επιλογής των χορευτών διήρκησε δύο μήνες, ενώ ακολούθησαν τρεις ημέρες εντατικών προβών με τον χορογράφο Damien Jalet. Η λήψη του βίντεο, που έγινε με φιλμ 16mm, απαιτούσε αδιάκοπη συνέχεια και ο Romain Gavras χρειάστηκε περίπου 15 προσπάθειες για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

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«Μια τέτοια τάση μπορεί να κάνει ακόμα και καλή δουλειά να φαίνεται χλιαρή», παραδέχτηκε ο Romain Gavras. «Ένα μέρος μου ήθελε να τα παρατήσω, να μετακομίσω πίσω στην Ελλάδα και να γίνω ελαιοπαραγωγός». Αν και ο ίδιος δεν είχε σκοπό το «Storm» να αποτελέσει σχόλιο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, θεώρησε ότι οι εταιρείες AI αντιμετώπισαν τα περίπλοκα πρακτικά εφέ του βίντεο σαν μια πρόκληση. «Οι άνθρωποι της τεχνολογίας έλεγαν, ‘Ω ναι; Η AI δεν θα μπορούσε ποτέ;’ Και μετά άρχισαν να το αναπαράγουν».

Ο Romain Gavras διερευνά νομικές οδούς για να σταματήσει την παραγωγή αυτών των αντιγράφων, παραδεχόμενος όμως ότι η διαδικασία της δίωξης αμέτρητων ανώνυμων χρηστών είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ανέφερε ότι κάποιες εταιρείες AI προσέγγισαν για αδειοδότηση του βίντεο, αλλά αρνήθηκε, δηλώνοντας: «Έρχεται ένα οικονομικό μοντέλο με το οποίο δεν θέλαμε να είμαστε μέρος».

Η αυξημένη παραγωγή αντιγράφων ήταν, στην πραγματικότητα, αυτό που τον ώθησε να παρουσιάσει το project ζωντανά στα MTV VMAs, όπου το «Storm» ήταν υποψήφιο για τέσσερα βραβεία. Ο Romain Gavras είδε την ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι η AI ακόμα δεν μπορεί να αναπαράγει την ουσία του «Storm». «Τους λείπει η αυτοπεποίθηση του Yung Lean. Μοιάζει με επικίνδυνο μωρό. Υπάρχει κάτι στην ατέλεια της ανθρωπ över, και στην εσωτερική ζωή κάποιου που χορεύει ή ακόμα και κάποιου που απλώς καπνίζει ένα τσιγάρο, που δεν είναι ακόμα απόλυτα εκεί. Αλλά ποιος ξέρει τι θα συμβεί σε ένα χρόνο».

Η αντίδραση του Romain Gavras υπογραμμίζει τη διαρκή συζήτηση γύρω από την αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα και τον ρόλο της τεχνολογίας στην τέχνη, αναδεικνύοντας την αξία της ανθρώπινης δουλειάς και της μοναδικής έκφρασης.

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