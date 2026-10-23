Η Charli XCX αφήνει για λίγο τη μουσική και συναντά τον Martin Scorsese σε μια νέα ταινία τρόμου

Με μια ματιά Η Charli XCX θα κάνει cameo εμφάνιση στη νέα ταινία τρόμου του Martin Scorsese, "What Happens at Night".

Η ταινία, βασισμένη σε γοτθικό μυθιστόρημα, διαδραματίζεται σε μια ευρωπαϊκή πόλη με θέμα την υιοθεσία.

Η τραγουδίστρια θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα στους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence.

Αυτή δεν είναι η πρώτη κινηματογραφική εμπειρία της Charli XCX, έχοντας συμμετάσχει σε διάφορες παραγωγές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX ετοιμάζεται να διευρύνει το καλλιτεχνικό της ρεπερτόριο, κάνοντας ένα απρόσμενο πέρασμα από τον χώρο του κινηματογράφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια θα συμμετάσχει με μια cameo εμφάνιση στο νέο φιλμ τρόμου του Martin Scorsese, με τίτλο «What Happens at Night». Η συνεργασία αυτή φέρνει ξανά κοντά την Charli XCX και τον θρυλικό σκηνοθέτη, μετά την πρόσφατη εικαστική τους συνύπαρξη για το εξώφυλλο του άλμπουμ της «Music, Fashion, Film».

Η ταινία, η οποία βασίζεται στο γοτθικό μυθιστόρημα του Peter Cameron, αναμένεται να μεταφέρει τους θεατές σε μια απομακρυσμένη ευρωπαϊκή πόλη, όπου ένα Αμερικανικό ζευγάρι, που βρίσκεται σε διαδικασία υιοθεσίας, έρχεται αντιμέτωπο με μια σειρά από παράξενους χαρακτήρες στο ξενοδοχείο όπου διαμένει. Η πλοκή αναμένεται να εξερευνήσει τις δυσκολίες της υιοθεσίας, αλλά και την εσωτερική αναταραχή των πρωταγωνιστών.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Variety, η Charli XCX θα μοιραστεί τη σκηνή με τους βραβευμένους ηθοποιούς Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία. Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της τραγουδίστριας παραμένουν λιγοστές, η παρουσία της δίπλα σε τόσο μεγάλα ονόματα του Hollywood αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση. Το καστ της ταινίας συμπληρώνεται από αξιόλογους ηθοποιούς όπως ο Mads Mikkelsen, η Patricia Clarkson και ο Jared Harris, γεγονός που υπόσχεται ένα υψηλής ποιότητας κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Charli XCX ασχολείται με τον κινηματογράφο. Έχει εμφανιστεί σε διάφορες παραγωγές, όπως το «Erupjca» του Pete Oh, το mockumentary «The Moment» από την σειρά Brat, το «100 Nights of Hero» της Julia Jackman, το «I Want Your Sex» σε σκηνοθεσία Gregg Araki, το «The Gallerist» της Cathy Yan, καθώς και σε μια μη κατονομαζόμενη ταινία του Takashi Miike.

Η συνεργασία της Charli XCX με τον Martin Scorsese για το εξώφυλλο του άλμπουμ της «Music, Fashion, Film» τον περασμένο Ιούλιο, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία, που απεικόνιζε τρεις εμβληματικές φιγούρες από τους χώρους της μουσικής, της μόδας και του κινηματογράφου (John Cale, Marc Jacobs, και Martin Scorsese αντίστοιχα) να κάθονται μαζί σε μια κουζίνα, είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο John Cale είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο Rolling Stone ότι η Charli XCX είχε μια ιδέα να μοιραστεί μαζί του, η οποία εξελίχθηκε σε μια «ωδή στον χρόνο και τον τόπο», οδηγώντας τελικά σε αυτή την ασυνήθιστη συνάντηση.

Η Charli XCX βρίσκεται επίσης κοντά στην ολοκλήρωση της περιοδείας της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υποστηρίζει το τελευταίο της άλμπουμ. Η βορειοαμερικανική σκέλος της περιοδείας αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, αφήνοντας χώρο για νέες καλλιτεχνικές εξερευνήσεις.

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