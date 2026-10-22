Cinema 22.10.2026

Το HBO στρέφει την προσοχή του σε μία από τις πιο σκοτεινές ηρωίδες της DC

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η εμβληματική villain της DC Comics ετοιμάζεται για πιθανό τηλεοπτικό spin-off, καθώς το σύμπαν του Gotham επεκτείνεται με νέες ιστορίες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το HBO εξετάζει τη δημιουργία νέας τηλεοπτικής σειράς αφιερωμένης στην Poison Ivy.
  • Η Lauren LeFranc, showrunner του «The Penguin», αναμένεται να αναλάβει την παραγωγή.
  • Η Poison Ivy, εμβληματική villain της DC, θα αποκτήσει για πρώτη φορά τη δική της solo σειρά.
  • Η σειρά έρχεται σε περίοδο επέκτασης του σύμπαντος του Batman, με νέες ταινίες και project.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το σύμπαν του Batman ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια νέα, solo τηλεοπτική σειρά, αυτή τη φορά αφιερωμένη στην Poison Ivy. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Warner Bros. Discovery και το HBO εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας σειράς που θα επικεντρώνεται στην εμβληματική villain, η οποία είναι γνωστή για την αγάπη της στα φυτά και την οικολογική της δράση.

IMDB
IMDB

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται από την Lauren LeFranc, η οποία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στο σύμπαν του Gotham ως showrunner της επιτυχημένης σειράς «The Penguin», spin-off της ταινίας «The Batman» του Matt Reeves. Η Lauren LeFranc φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει την παραγωγή της νέας σειράς, η οποία, αν και αφορά το ευρύτερο σύμπαν του Batman, δεν αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο κινηματογραφικό σύμπαν που έχει χτίσει ο Matt Reeves.

Διάβασε επίσης: Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

Η Poison Ivy, κατά κόσμον Dr. Pamela Isley, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της DC Comics από τη δεκαετία του ’60. Η ικανότητά της να ελέγχει τα φυτά και η μεταμόρφωσή της σε οικο-τρομοκράτη έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για αμέτρητες ιστορίες στα κόμικς, αλλά και για διάφορες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές. Η πιο γνωστή live-action απεικόνισή της ήταν από την Uma Thurman στην ταινία «Batman & Robin» του 1997.

IMDB
IMDB

Παρόλο που η Poison Ivy έχει αποτελέσει βασικό χαρακτήρα σε πολλές animated σειρές, όπως οι «Batman: The Animated Series», «Batman: The Brave and the Bold» και «Harley Quinn» (όπου έχει αναπτύξει και μια ρομαντική σχέση με την Harley Quinn), καθώς και σε live-action εμφανίσεις στις σειρές «Gotham» και «Batwoman», αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει τη δική της, αποκλειστική τηλεοπτική σειρά.

Διάβασε επίσης: Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά

Η Lauren LeFranc, πριν την επιτυχία της με το «The Penguin», είχε προηγούμενη εμπειρία στον χώρο των υπερηρώων, έχοντας εργαστεί ως σεναριογράφος και παραγωγός στην επιτυχημένη σειρά της Marvel, «Agents of SHIELD». Η σειρά «The Penguin», που έκανε πρεμιέρα το 2024, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας εννέα Emmy Awards το 2025, και επιβεβαίωσε την ικανότητα της Lauren LeFranc να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες στο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό σύμπαν του Gotham.

IMDB
IMDB

Η είδηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το σύμπαν του Batman βιώνει μια περίοδο αναδιοργάνωσης και επέκτασης. Η νέα σειρά για την Poison Ivy έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της ταινίας «Clayface», ενός άλλου γνωστού villain του Batman, ενώ παράλληλα, η ταινία «The Batman Part II», σε σκηνοθεσία Matt Reeves, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Παρά την επιτυχία του «The Penguin», δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν, κάτι που καθιστά την προσπάθεια ανάπτυξης νέων project, όπως αυτό της Poison Ivy, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για τους φαν της DC.

IMDB
IMDB

Η εξέλιξη αυτή υπόσχεται να φέρει στη μικρή οθόνη έναν από τους πιο σύνθετους και συναρπαστικούς χαρακτήρες του Batman, δίνοντας την ευκαιρία να εξερευνηθούν σε βάθος οι κίνητρα, οι δυνάμεις και οι ηθικές αμφισημίες της Poison Ivy.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Batman HBO Poison Ivy
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Get Your MadWalk Moment with M·A·C: Το 2ο beauty party έρχεται στη Γλυφάδα!

Get Your MadWalk Moment with M·A·C: Το 2ο beauty party έρχεται στη Γλυφάδα!

22.10.2026
Επόμενο
Πώς τα ψηφιακά twins απειλούν τα δικαιώματα στη μόδα – Η σκοτεινή πλευρά της AI

Πώς τα ψηφιακά twins απειλούν τα δικαιώματα στη μόδα – Η σκοτεινή πλευρά της AI

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Once Upon a Time in Hollywood»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το sequel με τον Brad Pitt
Cinema

«Once Upon a Time in Hollywood»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το sequel με τον Brad Pitt

22.10.2026
Η επιστροφή που όλοι περιμέναμε – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Lilo & Stitch 2»
Cinema

Η επιστροφή που όλοι περιμέναμε – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Lilo & Stitch 2»

22.10.2026
Το «KPop Demon Hunters 2» έρχεται στους κινηματογράφους; Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής
Cinema

Το «KPop Demon Hunters 2» έρχεται στους κινηματογράφους; Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

22.10.2026
«You Can See Everything»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την πιο σύνθετη πλευρά της Elizabeth Holmes
Cinema

«You Can See Everything»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την πιο σύνθετη πλευρά της Elizabeth Holmes

22.10.2026
Έρχεται η μεγάλη επιστροφή του «Glee» – Σε ποιες πλατφόρμες θα προβληθεί το reboot
Cinema

Έρχεται η μεγάλη επιστροφή του «Glee» – Σε ποιες πλατφόρμες θα προβληθεί το reboot

22.10.2026
Ο Tom Cruise στο «πάνθεον» του Hollywood – Η σημαντική βράβευση που θα λάβει το 2027
Cinema

Ο Tom Cruise στο «πάνθεον» του Hollywood – Η σημαντική βράβευση που θα λάβει το 2027

22.10.2026
«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το trailer της Greta Gerwig που ξεπέρασε μέχρι και το «Barbie»
Cinema

«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το trailer της Greta Gerwig που ξεπέρασε μέχρι και το «Barbie»

22.10.2026
9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα
Cinema

9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα

22.10.2026
«Night Tales Club»: Η νέα ιαπωνική σειρά τρόμου στο Disney+
Cinema

«Night Tales Club»: Η νέα ιαπωνική σειρά τρόμου στο Disney+

21.10.2026
Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη