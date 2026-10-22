Το HBO στρέφει την προσοχή του σε μία από τις πιο σκοτεινές ηρωίδες της DC

Η εμβληματική villain της DC Comics ετοιμάζεται για πιθανό τηλεοπτικό spin-off, καθώς το σύμπαν του Gotham επεκτείνεται με νέες ιστορίες

Με μια ματιά Το HBO εξετάζει τη δημιουργία νέας τηλεοπτικής σειράς αφιερωμένης στην Poison Ivy.

Η Lauren LeFranc, showrunner του «The Penguin», αναμένεται να αναλάβει την παραγωγή.

Η Poison Ivy, εμβληματική villain της DC, θα αποκτήσει για πρώτη φορά τη δική της solo σειρά.

Η σειρά έρχεται σε περίοδο επέκτασης του σύμπαντος του Batman, με νέες ταινίες και project. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το σύμπαν του Batman ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια νέα, solo τηλεοπτική σειρά, αυτή τη φορά αφιερωμένη στην Poison Ivy. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Warner Bros. Discovery και το HBO εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας σειράς που θα επικεντρώνεται στην εμβληματική villain, η οποία είναι γνωστή για την αγάπη της στα φυτά και την οικολογική της δράση.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται από την Lauren LeFranc, η οποία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στο σύμπαν του Gotham ως showrunner της επιτυχημένης σειράς «The Penguin», spin-off της ταινίας «The Batman» του Matt Reeves. Η Lauren LeFranc φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει την παραγωγή της νέας σειράς, η οποία, αν και αφορά το ευρύτερο σύμπαν του Batman, δεν αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο κινηματογραφικό σύμπαν που έχει χτίσει ο Matt Reeves.

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Η Poison Ivy, κατά κόσμον Dr. Pamela Isley, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της DC Comics από τη δεκαετία του ’60. Η ικανότητά της να ελέγχει τα φυτά και η μεταμόρφωσή της σε οικο-τρομοκράτη έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για αμέτρητες ιστορίες στα κόμικς, αλλά και για διάφορες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές. Η πιο γνωστή live-action απεικόνισή της ήταν από την Uma Thurman στην ταινία «Batman & Robin» του 1997.

Παρόλο που η Poison Ivy έχει αποτελέσει βασικό χαρακτήρα σε πολλές animated σειρές, όπως οι «Batman: The Animated Series», «Batman: The Brave and the Bold» και «Harley Quinn» (όπου έχει αναπτύξει και μια ρομαντική σχέση με την Harley Quinn), καθώς και σε live-action εμφανίσεις στις σειρές «Gotham» και «Batwoman», αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει τη δική της, αποκλειστική τηλεοπτική σειρά.

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Η Lauren LeFranc, πριν την επιτυχία της με το «The Penguin», είχε προηγούμενη εμπειρία στον χώρο των υπερηρώων, έχοντας εργαστεί ως σεναριογράφος και παραγωγός στην επιτυχημένη σειρά της Marvel, «Agents of SHIELD». Η σειρά «The Penguin», που έκανε πρεμιέρα το 2024, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας εννέα Emmy Awards το 2025, και επιβεβαίωσε την ικανότητα της Lauren LeFranc να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες στο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό σύμπαν του Gotham.

Η είδηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το σύμπαν του Batman βιώνει μια περίοδο αναδιοργάνωσης και επέκτασης. Η νέα σειρά για την Poison Ivy έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της ταινίας «Clayface», ενός άλλου γνωστού villain του Batman, ενώ παράλληλα, η ταινία «The Batman Part II», σε σκηνοθεσία Matt Reeves, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Παρά την επιτυχία του «The Penguin», δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν, κάτι που καθιστά την προσπάθεια ανάπτυξης νέων project, όπως αυτό της Poison Ivy, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για τους φαν της DC.

Η εξέλιξη αυτή υπόσχεται να φέρει στη μικρή οθόνη έναν από τους πιο σύνθετους και συναρπαστικούς χαρακτήρες του Batman, δίνοντας την ευκαιρία να εξερευνηθούν σε βάθος οι κίνητρα, οι δυνάμεις και οι ηθικές αμφισημίες της Poison Ivy.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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