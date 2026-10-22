«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το trailer της Greta Gerwig που ξεπέρασε μέχρι και το «Barbie»

Το trailer του «Narnia: The Magician’s Nephew» από την Greta Gerwig σημείωσε πάνω από 481 εκατομμύρια προβολές στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του

Με μια ματιά Το trailer του «Narnia: The Magician’s Nephew» κατέγραψε 481,3 εκατομμύρια προβολές σε επτά ημέρες, ξεπερνώντας το «Barbie».

Η ταινία έγινε trend στο X και στα social media, προκαλώντας προσωρινή δυσλειτουργία στον ιστότοπο της.

Η χρήση του «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin είναι η πρώτη άδεια για κινηματογραφική παραγωγή, ενισχύοντας το ενδιαφέρον.

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Η προσμονή για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του C.S. Lewis, «Narnia: The Magician’s Nephew», ανεβαίνει σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Το πρώτο trailer της ταινίας, σε σκηνοθεσία της Greta Gerwig, κατέγραψε εντυπωσιακό αριθμό προβολών, φτάνοντας τις 481,3 εκατομμύρια σε μόλις επτά ημέρες. Αυτός ο αριθμός ξεπερνά κατά πολύ τις προβολές αντίστοιχων trailer για δημοφιλείς ταινίες, όπως το «Barbie» (240 εκατομμύρια), το «Wonka» (237,2 εκατομμύρια) και το «The Super Mario Bros. Movie» (281,6 εκατομμύρια), επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού.

Η επιτυχία του trailer αποτυπώθηκε και στα social media, με το «Narnia: The Magician’s Nephew» να γίνεται trend νούμερο ένα στο X (πρώην Twitter) και να παραμένει στην κορυφή των trending trailers στο YouTube και στην επίσημη ιστοσελίδα της ταινίας, NarniaFilm.com. Η αυξημένη επισκεψιμότητα οδήγησε μάλιστα σε προσωρινή δυσλειτουργία του ιστότοπου, γεγονός που υπογραμμίζει την έντονη ανταπόκριση του κοινού.

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To Netflix, ως ο streamer που φέρει την παραγωγή της ταινίας, επένδυσε σημαντικά στην παγκόσμια προώθηση, αξιοποιώντας πλατφόρμες όπως το TikTok, το Reddit, το Meta, το X, το Snap, το Pinterest και το YouTube. Η καμπάνια περιλάμβανε επίσης διαφημίσεις σε παραδοσιακά μέσα, όπως τηλεόραση και υπαίθριες πινακίδες, εξασφαλίζοντας ευρεία προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία του trailer είναι η χρήση του εμβληματικού τραγουδιού «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το θρυλικό συγκρότημα έδωσε την άδειά του για τη χρήση του τραγουδιού σε κινηματογραφική παραγωγή ή trailer, ένα γεγονός που τράβηξε αμέσως την προσοχή του διεθνούς κινηματογραφικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων του Deadline, του Billboard και του Rolling Stone.

Η σκηνοθέτης Greta Gerwig, μιλώντας σε πρόσφατη συνέντευξή της, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την αποδοχή του τραγουδιού από τους Led Zeppelin. «Η χρήση του «Stairway to Heaven» ήταν μια απόφαση που πάρθηκε διότι το τραγούδι αποτελεί μια πνευματική αναζήτηση, μια πορεία προς τη φώτιση, αλλά και μια εξερεύνηση των λανθασμένων μονοπατιών που μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζει η ιστορία της ταινίας», δήλωσε η Greta Gerwig.

Τόνισε επίσης τη βαθιά σύνδεσή της με το έργο του C.S. Lewis από τα παιδικά της χρόνια και την επιθυμία της να αποδώσει με σεβασμό την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας προέλευσης της Narnia. Οι ίδιοι οι Led Zeppelin, λάτρεις του C.S. Lewis, ενστερνίστηκαν το όραμα της Greta Gerwig, χαρακτηρίζοντάς την «δύναμη στον κόσμο του κινηματογράφου».

Η ταινία «Narnia: The Magician’s Nephew» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 12 Φεβρουαρίου, με μια αποκλειστική περίοδο 49 ημερών προβολής πριν γίνει διαθέσιμη στο streaming. Αυτή η στρατηγική, που περιλαμβάνει πλέον και ευρείες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Netflix, όπως επιβεβαίωσε ο συν-CEO Ted Sarandos. «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με την πορεία μας», δήλωσε ο Sarandos, αναφερόμενος στις πρώτες αναφορές εσόδων από κινηματογραφικές αίθουσες. «Η κινηματογραφική μας στρατηγική έχει εξελιχθεί».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ονόματα όπως οι Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan, Meryl Streep, Denise Gough και Ciarán Hinds, ενώ το σενάριο υπογράφει η ίδια η Greta Gerwig. Η ταινία φιλοδοξεί να επαναλάβει την τεράστια εμπορική επιτυχία του «Barbie», το οποίο έφτασε τα 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

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