John Anderson: Ο θρύλος της country μουσικής έφυγε από τη ζωή στα 71 του

Η country μουσική αποχαιρετά τον John Anderson, έναν καλλιτέχνη με μοναδική φωνή και πλούσιο ρεπερτόριο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών

Με μια ματιά Ο θρύλος της country μουσικής, John Anderson, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, παππού και καλύτερο φίλο.

Ο Anderson είχε σημαντική επιτυχία στα charts, με πολλά τραγούδια στο Top 10 και πέντε Νο. 1 επιτυχίες.

Αναγνωρίστηκε με πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του στο Country Music Hall of Fame. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της country μουσικής θρηνεί την απώλεια του John Anderson, του βραβευμένου με Country Music Hall of Fame καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που έγινε γνωστή στις 21 Οκτωβρίου, βύθισε στο πένθος τους θαυμαστές του, αλλά και τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον θυμούνται ως έναν χαρισματικό τραγουδιστή και συνθέτη.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και καλύτερου φίλου», ανέφερε η οικογένειά του σε συγκινητική ανακοίνωση. Ο John Anderson πέθανε στον ύπνο του, λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 72 του χρόνια. Η οικογένειά του τόνισε ότι η μουσική του θα συνεχίσει να ζει, όμως η μεγαλύτερη κληρονομιά του ήταν η αγάπη που προσέφερε στην οικογένειά του και οι αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν για πάντα. «Στον κόσμο, ήταν ένας ταλαντούχος country τραγουδιστής του οποίου η φωνή και τα τραγούδια άγγιξαν αμέτρητες ζωές. Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, αυτός που μας έκανε να γελάμε, μας αγαπούσε σθεναρά και έκανε κάθε συνηθισμένη στιγμή ξεχωριστή. Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι», πρόσθεσαν.

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Συναδέλφοι του στον χώρο της country μουσικής εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια ενός μοναδικού ταλέντου. Ο Blake Shelton έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να πω για τον John Anderson σε μια απλή δήλωση. Είμαι άρρωστος και σοκαρισμένος. Αλλά είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω ότι ο ήρωάς μου δεν ήταν απλώς ο τύπος που ήλπιζα να είναι. Ήταν πολύ περισσότερο από αυτό. Ο John ήταν φίλος μου». Ο John Rich χαρακτήρισε τον John Anderson «αγαπημένο μου country καλλιτέχνη όλων των εποχών… Ήταν μια τεράστια επιρροή για μένα με τρόπους που δεν μπορώ να μετρήσω. Σ’ αγαπώ, θείε John».

Ο John Anderson, γεννημένος στην Apopka της Φλόριντα, μετακόμισε στο Nashville το 1971. Μια από τις πρώτες του δουλειές ήταν να καρφώνει στέγες στο Grand Ole Opry House, λίγο πριν την εμβληματική του έναρξη το 1974. «Απλά ήθελα να παίζω και να τραγουδώ σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορούσα», είχε δηλώσει ο ίδιος στο Billboard το 2024. «Ευτυχώς, ήμουν ευλογημένος που μια μικρή δουλειά οδηγούσε σε μια άλλη, και τις περισσότερες φορές ήταν μια μικρή αναβάθμιση».

Η καριέρα του απογειώθηκε όταν υπέγραψε με την Warner Bros. Records, κυκλοφορώντας τραγούδια όπως «I’m Just an Old Chunk of Coal (But I’m Gonna Be a Diamond Someday)», «Wild and Blue», «I Just Came Home to Count the Memories», «1959», «Black Sheep» και φυσικά το «Swingin’», το οποίο κέρδισε το CMA Horizon Award και το βραβείο Single of the Year το 1983.

Αν και η αρχική του επιτυχία είχε μια περίοδο ύφεσης, η καριέρα του αναζωπυρώθηκε όταν υπέγραψε με την BNA το 1991, σημειώνοντας μια δυναμική επιστροφή με το «Straight Tequila Night», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του chart Country Airplay, από το άλμπουμ του Seminole Wind.

Ο John Anderson, ως πρωτοπόρος του νεο-παραδοσιακού κινήματος, γνώρισε τόσο κριτική όσο και εμπορική επιτυχία. Κατέκτησε πέντε φορές την κορυφή του chart Hot Country Songs του Billboard, ενώ είχε 20 τραγούδια στο Top 10, με την πορεία του να εκτείνεται από το 1981 έως το 1995. Στα charts Top Country Albums, κατέγραψε πέντε Top 10 επιτυχίες, από το 1982 έως το 1992. Ο σεβασμός των συναδέλφων του ήταν δεδομένος, με την απονομή του βραβείου Academy of Country Music’s career achievement το 1993, την εισαγωγή του στο Nashville Songwriters Hall of Fame το 2014 και την τελική του αναγνώριση με την είσοδο στο Country Music Hall of Fame το 2024.

Τα τελευταία χρόνια, ο John Anderson αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία όμως ξεπερνούσε με αξιοθαύμαστη δύναμη. «Σε όλο το 2017 και μέχρι τον Μάιο του 2018, είχα περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου στο νοσοκομείο και ήμουν πολύ, πολύ άρρωστος», είχε εξομολογηθεί στο Billboard το 2020. «Είχα σχεδόν 100% απώλεια ακοής. Αντιμετώπιζα την ασθένεια, αλλά όταν έχασα την ακοή μου και δεν μπορούσα να παίξω και να τραγουδήσω, αυτό σχεδόν με τελείωσε. Άρχισα να προσεύχομαι και να προσεύχομαι πιο σκληρά από ποτέ στη ζωή μου και ξέρετε κάτι; Η ακοή μου άρχισε να επανέρχεται».

Κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, μάλιστα, παραλίγο να χάσει τη ζωή του στο χειρουργείο. Ωστόσο, ο John Anderson ήταν ένας άνθρωπος δύσκολο να σταματήσει. Στην κορύφωση της πανδημίας, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με νέο υλικό, το «Years», σε παραγωγή των Dan Auerbach (The Black Keys) και David «Fergie» Ferguson.

«Ο John Anderson ήταν ένας στυλίστας τραγουδιού μοναδικός στο είδος του, που απέδειξε ότι οι φρέσκες καινοτομίες γεννιούνται καλύτερα από τις παραδοσιακές κληρονομιές», αναφέρει ο Kyle Young, CEO του Country Music Hall of Fame and Museum. «Είτε άντλησε έμπνευση από τις φωνητικές του καμπύλες του Lefty Frizzell είτε από τα βάλτα της Φλόριντα, έφερε δυναμική διάκριση και δημιουργική ψυχή σε έναν κόσμο που χρειαζόταν να ακούσει τη φωνή του. Το 1981, ο John έδωσε ζωή στον στίχο του Billy Joe Shaver, «Είμαι απλώς ένα παλιό κομμάτι κάρβουνο, αλλά μια μέρα θα γίνω διαμάντι». Ήταν ήδη ένα διαμάντι τότε, και ένα διαμάντι θα είναι πάντα».

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