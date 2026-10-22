Η επιστροφή που όλοι περιμέναμε – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Lilo & Stitch 2»

Με μια ματιά Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της live-action ταινίας «Lilo & Stitch 2» από τη Disney.

Η ταινία θα παρουσιάσει μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία, όχι βασισμένη σε παλιό σενάριο.

Η Angel (Πείραμα 624) θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε live-action μορφή.

Ο Chris Sanders, συνδημιουργός της αυθεντικής ταινίας, επιστρέφει στη σκηνοθεσία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η αγαπημένη σου οικογένεια από τη Χαβάη είχε πει την τελευταία της λέξη στη μεγάλη οθόνη, τότε ετοιμάσου να εκπλαγείς ευχάριστα, καθώς τα πιο ενθουσιώδη νέα για τους λάτρεις του κινηματογράφου μόλις επιβεβαιώθηκαν. Η Disney έδωσε και επίσημα το πράσινο φως και τα γυρίσματα της πολυσυζητημένης ταινίας Lilo & Stitch 2 ξεκίνησαν ήδη, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού στους θαυμαστές κάθε ηλικίας ανά τον κόσμο. Η επιστροφή του αγαπημένου μπλε εξωγήινου Πειράματος 626 και της μικρής του φίλης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική συνέχεια, αλλά μια ολοκαίνουργια, φιλόδοξη παραγωγή που υπόσχεται να απογειώσει την ιδέα της «οικογένειας» σε εντελώς νέα επίπεδα.

Το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να ξεχωρίζει και να προκαλεί ντελίριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι η υπόθεση δεν θα βασιστεί σε κάποιο παλιό σενάριο, αλλά θα παρουσιάσει μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία. Το μεγάλο highlight της νέας live-action μεταφοράς είναι η επίσημη πρώτη εμφάνιση της χαριτωμένης Angel (γνωστής και ως Πείραμα 624), της ροζ εξωγήινης που έκλεψε την καρδιά του Stitch στην τηλεοπτική σειρά. Η μεταφορά της Angel στον κόσμο του live-action αναμένεται να προσφέρει μοναδικές στιγμές γέλιου, δράσης αλλά και τρυφερότητας, δίνοντας μια εντελώς φρέσκια δυναμική στην πλοκή.

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Πίσω από το τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ένας άνθρωπος που εγγυάται την απόλυτη επιτυχία και το σεβασμό στο αρχικό υλικό: ο Chris Sanders. Ο συνδημιουργός της αυθεντικής, κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων επιστρέφει για να αναλάβει τα σκηνοθετικά ηνία, διασφαλίζοντας ότι η μαγεία, το χιούμορ και η αυθεντικότητα του πρωτότυπου εγχειρήματος θα παραμείνουν ανέπαφα. Αν θέλεις να μάθεις πότε ακριβώς καταφθάνει η ταινία στους κινηματογράφους, ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές αλλά και τι σημαίνει η είσοδος της Angel για το μέλλον του franchise, συνέχισε να διαβάζεις.

Η επιστροφή του Chris Sanders και η εγγύηση της ποιότητας

Η απόφαση να αναλάβει τη σκηνοθεσία ο Chris Sanders αποτελεί την πιο σημαντική είδηση για τους λάτρεις της αυθεντικής ιστορίας. Ως ένας από τους ανθρώπους που οραματίστηκαν και δημιούργησαν τον Stitch από το μηδέν, ο Sanders γνωρίζει όσο κανείς άλλος την ψυχή και το συναισθηματικό βάθος των χαρακτήρων. Η παρουσία του στην καρέκλα του σκηνοθέτη εξασφαλίζει ότι το Lilo & Stitch 2 δεν θα είναι απλώς μια εμπορική συνέχεια, αλλά μια ταινία φτιαγμένη με αγάπη και μεράκι. Η επιστροφή του δημιουργού στο σύμπαν που ο ίδιος έχτισε αποτελεί το μεγαλύτερο παράσημο για τη νέα παραγωγή της Disney.

Η Angel εισβάλλει στο live-action σύμπαν

Η ανακοίνωση ότι η Angel θα κάνει το ντεμπούτο της σε live-action μορφή έχει ήδη προκαλέσει πανικό στους fans. Το Πείραμα 624, με την ικανότητα να μαγεύει άλλους εξωγήινους με τη φωνή της, είναι ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της pop κουλτούρας. Η ψηφιακή της ενσωμάτωση στον πραγματικό κόσμο δίπλα στον Stitch αναμένεται να δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις στην οθόνη. Οι τεχνικές οπτικών εφέ υπόσχονται να αποδώσουν τη ροζ εξωγήινη με τον πιο ρεαλιστικό και χαριτωμένο τρόπο, κάνοντάς την αμέσως το νέο αγαπημένο fan-favorite.

Η ημερομηνία πρεμιέρας στις αίθουσες και οι προσδοκίες των θεατών

Αν και τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, οι θαυμαστές θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή μέχρι να απολαύσουν τη νέα περιπέτεια στη μεγάλη οθόνη. Η Disney ανακοίνωσε επίσημα ότι το Lilo & Stitch 2 θα κάνει την πρεμιέρα του στους κινηματογράφους στις 26 Μαΐου 2028. Αυτή η ημερομηνία τοποθετεί την ταινία στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν, καθιστώντας την ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters της χρονιάς. Η προσδοκία είναι ήδη στα ύψη και η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη Χαβάη έχει ξεκινήσει επίσημα!

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