Cinema 22.10.2026

Η επιστροφή που όλοι περιμέναμε – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Lilo & Stitch 2»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η επίσημη έναρξη των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής περιπέτειας που φέρνει ξανά στην οθόνη τους αγαπημένους μας εξωγήινους ήρωες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της live-action ταινίας «Lilo & Stitch 2» από τη Disney.
  • Η ταινία θα παρουσιάσει μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία, όχι βασισμένη σε παλιό σενάριο.
  • Η Angel (Πείραμα 624) θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε live-action μορφή.
  • Ο Chris Sanders, συνδημιουργός της αυθεντικής ταινίας, επιστρέφει στη σκηνοθεσία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η αγαπημένη σου οικογένεια από τη Χαβάη είχε πει την τελευταία της λέξη στη μεγάλη οθόνη, τότε ετοιμάσου να εκπλαγείς ευχάριστα, καθώς τα πιο ενθουσιώδη νέα για τους λάτρεις του κινηματογράφου μόλις επιβεβαιώθηκαν. Η Disney έδωσε και επίσημα το πράσινο φως και τα γυρίσματα της πολυσυζητημένης ταινίας Lilo & Stitch 2 ξεκίνησαν ήδη, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού στους θαυμαστές κάθε ηλικίας ανά τον κόσμο. Η επιστροφή του αγαπημένου μπλε εξωγήινου Πειράματος 626 και της μικρής του φίλης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική συνέχεια, αλλά μια ολοκαίνουργια, φιλόδοξη παραγωγή που υπόσχεται να απογειώσει την ιδέα της «οικογένειας» σε εντελώς νέα επίπεδα.

Σκηνή από την ταινία Lilo & Stitch της Disney, η οποία αποκτά sequel μετά την επιτυχία του live-action remake.
www.imdb.com

Το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να ξεχωρίζει και να προκαλεί ντελίριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι η υπόθεση δεν θα βασιστεί σε κάποιο παλιό σενάριο, αλλά θα παρουσιάσει μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία. Το μεγάλο highlight της νέας live-action μεταφοράς είναι η επίσημη πρώτη εμφάνιση της χαριτωμένης Angel (γνωστής και ως Πείραμα 624), της ροζ εξωγήινης που έκλεψε την καρδιά του Stitch στην τηλεοπτική σειρά. Η μεταφορά της Angel στον κόσμο του live-action αναμένεται να προσφέρει μοναδικές στιγμές γέλιου, δράσης αλλά και τρυφερότητας, δίνοντας μια εντελώς φρέσκια δυναμική στην πλοκή.

Διάβασε επίσης: 9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα

Πίσω από το τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ένας άνθρωπος που εγγυάται την απόλυτη επιτυχία και το σεβασμό στο αρχικό υλικό: ο Chris Sanders. Ο συνδημιουργός της αυθεντικής, κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων επιστρέφει για να αναλάβει τα σκηνοθετικά ηνία, διασφαλίζοντας ότι η μαγεία, το χιούμορ και η αυθεντικότητα του πρωτότυπου εγχειρήματος θα παραμείνουν ανέπαφα. Αν θέλεις να μάθεις πότε ακριβώς καταφθάνει η ταινία στους κινηματογράφους, ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές αλλά και τι σημαίνει η είσοδος της Angel για το μέλλον του franchise, συνέχισε να διαβάζεις.

Ο Stitch από την ταινία Lilo & Stitch στην αγκαλιά ενός κοριτσιού.
Ο Stitch επιστρέφει σε μια ρεαλιστική εκδοχή για τη νέα ταινία Lilo & Stitch.

Η επιστροφή του Chris Sanders και η εγγύηση της ποιότητας

Η απόφαση να αναλάβει τη σκηνοθεσία ο Chris Sanders αποτελεί την πιο σημαντική είδηση για τους λάτρεις της αυθεντικής ιστορίας. Ως ένας από τους ανθρώπους που οραματίστηκαν και δημιούργησαν τον Stitch από το μηδέν, ο Sanders γνωρίζει όσο κανείς άλλος την ψυχή και το συναισθηματικό βάθος των χαρακτήρων. Η παρουσία του στην καρέκλα του σκηνοθέτη εξασφαλίζει ότι το Lilo & Stitch 2 δεν θα είναι απλώς μια εμπορική συνέχεια, αλλά μια ταινία φτιαγμένη με αγάπη και μεράκι. Η επιστροφή του δημιουργού στο σύμπαν που ο ίδιος έχτισε αποτελεί το μεγαλύτερο παράσημο για τη νέα παραγωγή της Disney.

Unsplash
Unsplash

Η Angel εισβάλλει στο live-action σύμπαν

Η ανακοίνωση ότι η Angel θα κάνει το ντεμπούτο της σε live-action μορφή έχει ήδη προκαλέσει πανικό στους fans. Το Πείραμα 624, με την ικανότητα να μαγεύει άλλους εξωγήινους με τη φωνή της, είναι ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της pop κουλτούρας. Η ψηφιακή της ενσωμάτωση στον πραγματικό κόσμο δίπλα στον Stitch αναμένεται να δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις στην οθόνη. Οι τεχνικές οπτικών εφέ υπόσχονται να αποδώσουν τη ροζ εξωγήινη με τον πιο ρεαλιστικό και χαριτωμένο τρόπο, κάνοντάς την αμέσως το νέο αγαπημένο fan-favorite.

Unsplash
Unsplash

Η ημερομηνία πρεμιέρας στις αίθουσες και οι προσδοκίες των θεατών

Αν και τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, οι θαυμαστές θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή μέχρι να απολαύσουν τη νέα περιπέτεια στη μεγάλη οθόνη. Η Disney ανακοίνωσε επίσημα ότι το Lilo & Stitch 2 θα κάνει την πρεμιέρα του στους κινηματογράφους στις 26 Μαΐου 2028. Αυτή η ημερομηνία τοποθετεί την ταινία στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν, καθιστώντας την ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters της χρονιάς. Η προσδοκία είναι ήδη στα ύψη και η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη Χαβάη έχει ξεκινήσει επίσημα!

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Lilo & Stitch 2 Lilo and Stitch ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 couple habits που κάνουν τη σχέση σας ακόμα καλύτερη

5 couple habits που κάνουν τη σχέση σας ακόμα καλύτερη

22.10.2026
Επόμενο
6 βιβλία τρόμου για να κάνεις το επόμενο reading session λίγο πιο spooky

6 βιβλία τρόμου για να κάνεις το επόμενο reading session λίγο πιο spooky

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το HBO στρέφει την προσοχή του σε μία από τις πιο σκοτεινές ηρωίδες της DC
Cinema

Το HBO στρέφει την προσοχή του σε μία από τις πιο σκοτεινές ηρωίδες της DC

22.10.2026
«Once Upon a Time in Hollywood»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το sequel με τον Brad Pitt
Cinema

«Once Upon a Time in Hollywood»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το sequel με τον Brad Pitt

22.10.2026
Το «KPop Demon Hunters 2» έρχεται στους κινηματογράφους; Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής
Cinema

Το «KPop Demon Hunters 2» έρχεται στους κινηματογράφους; Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

22.10.2026
«You Can See Everything»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την πιο σύνθετη πλευρά της Elizabeth Holmes
Cinema

«You Can See Everything»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την πιο σύνθετη πλευρά της Elizabeth Holmes

22.10.2026
Έρχεται η μεγάλη επιστροφή του «Glee» – Σε ποιες πλατφόρμες θα προβληθεί το reboot
Cinema

Έρχεται η μεγάλη επιστροφή του «Glee» – Σε ποιες πλατφόρμες θα προβληθεί το reboot

22.10.2026
Ο Tom Cruise στο «πάνθεον» του Hollywood – Η σημαντική βράβευση που θα λάβει το 2027
Cinema

Ο Tom Cruise στο «πάνθεον» του Hollywood – Η σημαντική βράβευση που θα λάβει το 2027

22.10.2026
«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το trailer της Greta Gerwig που ξεπέρασε μέχρι και το «Barbie»
Cinema

«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το trailer της Greta Gerwig που ξεπέρασε μέχρι και το «Barbie»

22.10.2026
9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα
Cinema

9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα

22.10.2026
«Night Tales Club»: Η νέα ιαπωνική σειρά τρόμου στο Disney+
Cinema

«Night Tales Club»: Η νέα ιαπωνική σειρά τρόμου στο Disney+

21.10.2026
Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη