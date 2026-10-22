MadWalk 22.10.2026

Get Your MadWalk Moment with M·A·C: Το 2ο beauty party έρχεται στη Γλυφάδα!

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Το Get Your MadWalk Moment with M·A·C έρχεται στη Γλυφάδα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου με glam, μουσική και special guest τη Δάφνη Καραβοκύρη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το 2ο beauty party "Get Your MadWalk Moment with M·A·C" πραγματοποιείται στη Γλυφάδα στις 23 Οκτωβρίου.
  • Θα προσφέρονται beauty και hair touch-ups, επαγγελματικές φωτογραφίες και styling tips.
  • Οι Manos Kamakaris και Super Foteini θα είναι οι οικοδεσπότες, ενώ το Mad Radio 106,2 θα μεταδίδει ζωντανά.
  • Με αγορές M·A·C, οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση για διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θέλεις να ζήσεις το δικό σου MadWalk moment πριν από τη μεγάλη βραδιά; Το MAD και η M·A·C Cosmetics συνεχίζουν το πιο fashionable beauty tour της Αθήνας και δίνουν ραντεβού στη Γλυφάδα, με glam, μουσική, beauty tips και πολλές εκπλήξεις! Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C έρχεται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για ένα beauty party που θα σε βάλει σε απόλυτο backstage mood, λίγο πριν από το MadWalk 2026 by Three Cents!

Glam up, Γλυφάδα! Το δικό σου MadWalk moment ξεκινά εδώ

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, το flagship κατάστημα της M·A·C Cosmetics στη Γλυφάδα μεταμορφώνεται σε ένα mini backstage μόδας και ομορφιάς, όπου το beauty συναντά το fashion attitude και κάθε look έχει τη δική του στιγμή στο spotlight!

Πώς θα ζήσεις την εμπειρία; Με γρήγορα beauty και hair touch-ups στο ειδικά διαμορφωμένο beauty station, φρέσκο glam και, φυσικά, την ευκαιρία να ποζάρεις μπροστά στον φωτογραφικό φακό, σε ένα σκηνικό με επαγγελματικό φωτισμό, αποκτώντας τη δική σου επαγγελματική φωτογραφία με το signature vibe του MadWalk. Γιατί το catwalk μπορεί να περιμένει, αλλά το τέλειο shot όχι!

MAC Parties - MadWalk 2026 by Three Cents

Manos Kamakaris & Super Foteini: Οι hosts που θα απογειώσουν το look σου!

Στο πλευρό σου θα βρίσκονται δύο experts που ξέρουν πώς να δώσουν extra glam σε κάθε εμφάνιση! Ο Manos Kamakaris, makeup guru, έρχεται με beauty tips και μυστικά μακιγιάζ που αξίζει να ανακαλύψεις, η Super Foteini αναλαμβάνει το styling inspo, με συμβουλές που θα κάνουν elevate το outfit σου. Το ζητούμενο; Να βρεις το δικό σου signature look, να αποκτήσεις το απόλυτο confidence boost και να είσαι έτοιμος για το δικό σου MadWalk moment!

Mad Radio 106,2 on air και το party ανεβάζει ένταση!

Το beauty glam θέλει και το κατάλληλο soundtrack! Το Mad Radio 106,2 μεταφέρει ζωντανά το MAD DRIVE από το κατάστημα M·A·C στη Γλυφάδα, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα να αναλαμβάνουν τη μουσική διάθεση μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο DJ booth. Special guest θα είναι η Δάφνη Καραβοκύρη, που θα δώσει το δικό της ξεχωριστό παρών στο ραδιόφωνο του Mad Radio 106,2.

Beauty deals και διπλή πρόσκληση για το MadWalk 2026!

Νόμιζες ότι τελειώσαμε με τις εκπλήξεις; Not so fast! Κατά τη διάρκεια του beauty party, από τις 18:00 έως τις 21:00, θα μπορείς να απολαύσεις ειδική προσφορά σε προϊόντα M·A·C και να ανακαλύψεις τα beauty essentials που θα αναβαθμίσουν τη συλλογή σου.

Και το καλύτερο; Με κάθε αγορά συμμετέχεις στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026 by Three Cents! Ένας τυχερός από κάθε κατάστημα θα κερδίσει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη βραδιά της μόδας και της μουσικής. So, glam up και κράτα τα fingers crossed!

Το ραντεβού της Γλυφάδας είναι εδώ!

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 18:00–21:00

Τοποθεσία: Flagship κατάστημα M·A·C Cosmetics, Γλυφάδα

Hosts: Manos Kamakaris & Super Foteini

Mad Radio 106,2: Πέτρος Τριανταφύλλου & Κατερίνα Ψύχα με ζωντανή μετάδοση του MAD DRIVE.

Special Guest του Mad Radio: Δάφνη Καραβοκύρη

Βάλε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σου, ετοίμασε το πιο stylish outfit σου και έλα να ζήσεις από κοντά το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C. Η Γλυφάδα γίνεται το δικό σου beauty playground και το μόνο που χρειάζεται να φέρεις είναι το attitude σου!

Your moment starts here!

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει για 16η χρονιά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, και το glam countdown συνεχίζεται με 4 ξεχωριστά beauty parties στην Αθήνα.

Μέχρι να ανάψουν τα φώτα της μεγάλης σκηνής, το MAD και η M·A·C Cosmetics σε προσκαλούν να γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής. Μείνε συντονισμένος στο Mad.gr για όλα τα νέα και τις εκπλήξεις γύρω από το MadWalk 2026 by Three Cents.

Για να μη χάσεις κανένα update, μπες στο mad.gr και ενημερώσου για όλα τα beauty parties της M·A·C Cosmetics, τις ημερομηνίες και τις εκπλήξεις που σε περιμένουν. Μείνε συντονισμένος και ετοιμάσου να ζήσεις το δικό σου MadWalk moment!

GET YOUR LOOK. STRIKE A POSE. OWN YOUR MADWALK MOMENT!

 

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Mac Madwalk MadWalk 2026
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