TV 26.10.2026

«Baywatch»: Η θρυλική σειρά επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση – Σε ποιο κανάλι θα τη δούμε

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Η εμβληματική σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, ετοιμάζεται να επαναπροβληθεί στην Ελλάδα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η θρυλική σειρά «Baywatch» επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση.
  • Ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής της σειράς.
  • Η νέα εκδοχή της σειράς θα διατηρήσει την κεντρική αποστολή της ομάδας διάσωσης.
  • Η σειρά αναμένεται να προσελκύσει τόσο παλιούς όσο και νέους τηλεθεατές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θρυλική σειρά «Baywatch», η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην παγκόσμια τηλεοπτική ιστορία, ετοιμάζεται να κάνει την επανεμφάνισή της στις οθόνες της Ελλάδας. Μέσω μιας νέας συμφωνίας με την Fremantle, ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής της σειράς, προσφέροντας στους Έλληνες θεατές την ευκαιρία να ξαναζήσουν ή να ανακαλύψουν τις περιπέτειες της ομάδας διάσωσης.

baywatch
https://www.instagram.com/baywatchtv/
Ο Stephen Amell και το καστ του νέου Baywatch με κόκκινα μαγιό στην παραλία
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του νέου Baywatch στην παραλία.

Από την πρεμιέρα της το 1989, το Baywatch κατέκτησε αμέσως την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη, που η σειρά προβλήθηκε σε πάνω από 200 χώρες, φτάνοντας στο απόγειό της να συγκεντρώνει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές εβδομαδιαίως. Η απήχησή του ξεπέρασε τα όρια της τηλεόρασης, συμβάλλοντας στον καθορισμό της κουλτούρας της παραλίας για πολλές γενιές και καθιστώντας τους πρωταγωνιστές της, παγκόσμια είδωλα.

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Το νέο «Baywatch» που θα δούμε στις οθόνες του ALPHA, υπόσχεται να τιμήσει τη διαχρονική κληρονομιά της αρχικής σειράς, ενώ ταυτόχρονα θα την ανανεώσει για το σύγχρονο παγκόσμιο κοινό. Οι φαν της σειράς θα βρουν ξανά όλα όσα αγάπησαν: διασώσεις γεμάτες αδρεναλίνη, περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις, δυναμική χημεία μεταξύ των χαρακτήρων και ηρωισμό στην άμμο.

Η νέα εκδοχή της σειράς έρχεται με ένα φρέσκο καστ, ανανεωμένο στυλ και σύγχρονες προκλήσεις, διατηρώντας όμως την κεντρική αποστολή της ομάδας διάσωσης κατά μήκος των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας. Η επιστροφή του «Baywatch» στην ελληνική τηλεόραση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η σειρά συνδέεται με έντονες αναμνήσεις για πολλούς τηλεθεατές, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να κεντρίσει το ενδιαφέρον νέων θεατών.

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Η ανακοίνωση της έλευσης του «Baywatch» στον ALPHA αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο πρόγραμμα του σταθμού, ενισχύοντας την ποικιλία των σειρών που προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό. Η σειρά, με την πλούσια ιστορία και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, αναμένεται να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα θεατών, από αυτούς που μεγάλωσαν με τις περιπέτειες των ναυαγοσωστών, μέχρι εκείνους που θα την ανακαλύψουν για πρώτη φορά.

Η τηλεοπτική ιστορία του «Baywatch» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης της ποπ κουλτούρας να επηρεάζει γενιές και να δημιουργεί διαχρονικά είδωλα. Η επιστροφή του στις ελληνικές οθόνες σηματοδοτεί μια νοσταλγική στιγμή, αλλά και μια ευκαιρία για νέα τηλεοπτικά ταξίδια.

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