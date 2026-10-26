Celeb News 26.10.2026

Sofia Vergara: Το ρομαντικό δείπνο με τον frontman των Imagine Dragons

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Η Sofia Vergara εθεάθη χέρι χέρι με τον Dan Reynolds των Imagine Dragons σε βραδινή έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς, πυροδοτώντας φήμες για νέο ειδύλλιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Sofia Vergara και ο Dan Reynolds, frontman των Imagine Dragons, δειπνήσαν μαζί στο Μπέβερλι Χιλς.
  • Εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές, κρατώντας χέρι, γεγονός που πυροδότησε συζητήσεις.
  • Η έξοδος τους έγινε παρουσία φίλων, αλλά η οικειότητα μεταξύ τους τράβηξε την προσοχή.
  • Η εμφάνιση έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων για τον πρώην σύζυγο της Vergara.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα δείπνο στο Μπέβερλι Χιλς ήταν αρκετό για να στρέψει τα βλέμματα στη Sofia Vergara και τον Dan Reynolds, τον frontman των Imagine Dragons. Οι δύο stars εθεάθησαν σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια της κοινής τους εξόδου στο Λος Άντζελες, με τις εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα να δίνουν νέα τροφή στις συζητήσεις γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Η Sofía Vergara με εντυπωσιακό φόρεμα στο Academy Museum Gala, ξεχωρίζει με το στυλ της στο κόκκινο χαλί.
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Σύμφωνα με το TMZ, που δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντησή τους, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής πέρασαν αρκετές ώρες μαζί στο γνωστό εστιατόριο Cipriani, στο Μπέβερλι Χιλς. Σε ορισμένα στιγμιότυπα φαίνονται να κρατιούνται χέρι χέρι, μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη και έκανε πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια φιλική συνάντηση.

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Η βραδινή έξοδος στο Μπέβερλι Χιλς

Η συνάντηση της Sofia Vergara με τον Dan Reynolds δεν έγινε σε απόλυτα ιδιωτικό πλαίσιο, καθώς στην παρέα τους βρίσκονταν ακόμη δύο φίλοι, ανάμεσά τους και η Anastasia Soare. Παρ’ όλα αυτά, η οικειότητα που φέρεται να υπήρχε ανάμεσα στην ηθοποιό και τον μουσικό ήταν εκείνη που τράβηξε περισσότερο την προσοχή.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε περίπου στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δυο τους αποχώρησαν από την πίσω έξοδο του εστιατορίου. Η διακριτική αναχώρησή τους προσέθεσε ακόμη ένα στοιχείο μυστηρίου στην κοινή τους εμφάνιση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση για τη φύση της σχέσης τους.

Για την ώρα, οι φωτογραφίες αποτελούν το βασικό στοιχείο γύρω από τις φήμες που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Το αν πρόκειται για την αρχή ενός νέου ειδυλλίου ή απλώς για μια βραδιά μεταξύ φίλων παραμένει ανοιχτό.

Στο επίκεντρο ξανά η προσωπική ζωή της Sofia Vergara

Η νέα αυτή εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προσωπική ζωή της Sofia Vergara βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, αυτή τη φορά εξαιτίας των ισχυρισμών που φέρεται να περιλαμβάνει ο πρώην σύζυγός της, Joe Manganiello, στα απομνημονεύματά του με τίτλο Bloodlines.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, ο ηθοποιός αναφέρεται στη σχέση τους και υποστηρίζει ότι η Sofia είχε ασκήσει κριτική στο αυτοάνοσο νόσημά του. Η ίδια, από την πλευρά της, φέρεται να άφησε αιχμές για τη συμπεριφορά του μέσα από μια αινιγματική ανάρτηση στα social media, η οποία ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως αναφορά σε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/sofiavergara/
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το TMZ υποστηρίζουν ότι η Sofia Vergara δεν είχε λάβει αντίτυπο του βιβλίου πριν από την κυκλοφορία του. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν επαναφέρει τη σχέση του πρώην ζευγαριού στη δημόσια συζήτηση, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες από τις δύο πλευρές.

Ένα νέο κεφάλαιο για την ηθοποιό;

Η Sofia Vergara δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε σχέση με τον Dan Reynolds, επομένως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, οι κοινές τους στιγμές και οι φωτογραφίες από το δείπνο έχουν ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, με την πιθανότητα μιας νέας ρομαντικής ιστορίας να βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων.

sofia_vergara_date
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Μέχρι να υπάρξει κάποια δήλωση από τους ίδιους, η βραδινή τους έξοδος παραμένει ένα στιγμιότυπο που γεννά ερωτήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μάθουμε περισσότερα για τη σχέση τους το επόμενο διάστημα.

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Dan Reynolds Sofia Vergara
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