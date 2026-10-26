Celeb World 26.10.2026

Η Ibiza μέσα από τα μάτια του David Guetta – Τι κρύβεται πίσω από τα φώτα και τη νυχτερινή ζωή

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Ο διάσημος DJ μοιράστηκε τη δική του οπτική για την Ibiza, εξηγώντας πως το νησί δεν σημαίνει μόνο ξέφρενα πάρτι και after parties
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο David Guetta βλέπει την Ibiza πέρα από τα πάρτι, εστιάζοντας σε οικογένεια, αγάπη, ειρήνη, ηλιοβασιλέματα και φύση.
  • Η αντίληψη του Guetta για την Ibiza έρχεται σε αντίθεση με τη γενική εικόνα του νησιού ως κέντρου έντονης νυχτερινής διασκέδασης.
  • Το νησί προσφέρει ηρεμία, σύνδεση με τη φύση και εκτίμηση του φυσικού τοπίου, πέρα από τη φασαρία των clubs.
  • Ο Guetta απολαμβάνει επίσης να παίζει μουσική για το κοινό του στα καλύτερα clubs της Ibiza, αναδεικνύοντας τη διπλή του σχέση με το νησί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ακούς τη λέξη Ibiza, το μυαλό σου πιθανότατα ταξιδεύει σε ξέφρενα πάρτι που κρατούν μέχρι το πρωί, διάσημους DJs πίσω από τα decks, γεμάτα clubs και after parties που δεν έχουν τέλος. Κι όμως, για τον David Guetta, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, το ισπανικό νησί έχει και μια πολύ διαφορετική πλευρά, που δεν περιορίζεται στους δυνατούς ρυθμούς και τη νυχτερινή διασκέδαση. Μέσα από μια προσωπική του λεζάντα, ο Γάλλος DJ και μουσικός παραγωγός μοιράστηκε τις σκέψεις του για την Ibiza, μιλώντας για την οικογένεια, την αγάπη, την ειρήνη, τα ηλιοβασιλέματα και τη φύση. Μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που έχεις συνηθίσει να συνδέεις με το νησί, η οποία υπενθυμίζει ότι ακόμη και ένας από τους πιο επιτυχημένους πρωταγωνιστές της club κουλτούρας μπορεί να βλέπει πίσω από τα φώτα και τη μουσική κάτι πολύ πιο προσωπικό.

DJ ανεβάζει τα χέρια στον αέρα πάνω από κονσόλα, καθώς το πλήθος απολαμβάνει την εμφάνιση του David Guetta ως Νο1 DJ.
https://www.instagram.com/davidguetta/

Ο David Guetta γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει Ibiza. Έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ηλεκτρονική μουσική, τις μεγάλες σκηνές και τα εντυπωσιακά DJ sets, αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που εκφράζουν τη σύγχρονη μουσική ταυτότητα του νησιού. Ωστόσο, η εικόνα που περιγράφει δεν σταματά στα διάσημα clubs, στα ατελείωτα πάρτι και στη νυχτερινή ζωή που προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

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«When people think Ibiza, they think crazy after parties, etc… I think family, love, peace, sunsets, nature», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, όταν οι άλλοι σκέφτονται την Ibiza, εκείνος σκέφτεται την οικογένεια, την αγάπη, την ειρήνη, τα ηλιοβασιλέματα και τη φύση. Η φράση του ξεχωρίζει ακριβώς επειδή έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που έχει καθιερωθεί γύρω από το νησί. Για πολλούς, η Ibiza είναι συνώνυμη της έντονης διασκέδασης και της ηλεκτρονικής μουσικής. Για τον David Guetta, όμως, είναι και ένας τόπος όπου μπορείς να απολαύσεις πιο ήρεμες στιγμές, να έρθεις κοντά στους ανθρώπους σου και να εκτιμήσεις την ομορφιά του φυσικού τοπίου.

Αν έχεις συνδέσει την Ibiza αποκλειστικά με τη νυχτερινή ζωή, η αναφορά του David Guetta στα ηλιοβασιλέματα και στη φύση σού υπενθυμίζει ότι το νησί έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει. Οι παραλίες, τα τοπία και τα χρώματα του ουρανού λίγο πριν από τη δύση του ήλιου αποτελούν ένα διαφορετικό κομμάτι της εμπειρίας που μπορεί να ζήσει κανείς εκεί, μακριά από τη φασαρία των clubs. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανάρτησής του. Ο David Guetta δεν αρνείται την πλευρά της Ibiza που τον έχει κάνει παγκοσμίως γνωστό. Αντίθετα, δείχνει ότι η σχέση του με το νησί δεν εξαντλείται στη μουσική και στα πάρτι. Υπάρχει χώρος για την ηρεμία, για τη σύνδεση με τη φύση και για εκείνες τις απλές στιγμές που αποκτούν ιδιαίτερη αξία όταν βρίσκεσαι μακριά από την καθημερινότητά σου.

Ο DJ David Guetta, ο Νο1 DJ στον κόσμο, δείχνει ενθουσιασμένος κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του.
https://www.instagram.com/davidguetta/

Φυσικά, η μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λεζάντα του. Αφού μίλησε για όσα αγαπά στην πιο ήρεμη πλευρά της Ibiza, ο David Guetta αναφέρθηκε και σε αυτό που κάνει την επαγγελματική του σχέση με το νησί ξεχωριστή: το κοινό και τα clubs του. «And of course, playing for my favorite crowd in the world in the best clubs on the planet», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι απολαμβάνει να παίζει για το αγαπημένο του κοινό στον κόσμο, στα καλύτερα clubs του πλανήτη. Η αναφορά αυτή αποτυπώνει τη διπλή σχέση του με την Ibiza. Από τη μία, υπάρχει ο τόπος που συνδέει με την οικογένεια, την αγάπη και την ηρεμία. Από την άλλη, υπάρχει η ενέργεια που δημιουργείται όταν ανεβαίνει στα decks και συναντά το κοινό του σε μερικούς από τους πιο γνωστούς χώρους ηλεκτρονικής μουσικής.

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David Guetta ibiza
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