Celeb News 26.10.2026

Ο Αλμπέρτο Μποτία μίλησε για τον γιο του με την Ελένη Φουρέιρα και αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει

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Ο ποδοσφαιριστής μίλησε για την ομοιότητα του γιου τους με την Ελένη Φουρέιρα και μοιράστηκε μια ελληνική φράση που γνωρίζει
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Αλμπέρτο Μποτία μίλησε για την οικογένειά του και τον γιο του με την Ελένη Φουρέιρα.
  • Ο γιος τους, Ερμής, μοιάζει περισσότερο στη μητέρα του, την Ελένη Φουρέιρα.
  • Ο μικρός Ερμής λέει κάποιες φορές τη φράση «σ' αγαπάω» στα ελληνικά.
  • Ο Μποτία εξέφρασε την ευτυχία του για την οικογένειά του και την ομοιότητα του γιου τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ποδοσφαιριστής Αλμπέρτο Μποτία έκανε δηλώσεις σχετικά με την οικογένειά του, αναφερόμενος στον γιο που έχει αποκτήσει με την τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα. Σε σύντομες δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Μποτία εξέφρασε την ευτυχία του για την οικογένειά του και σχολίασε την ομοιότητα του μικρού Ερμή με τη μητέρα του.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Ο σύντροφος της Ελένης Φουρέιρα τόνισε πως ο γιος τους, Ερμής, μοιάζει περισσότερο στην τραγουδίστρια. «Όλοι είναι μια χαρά. Ο γιος μας μοιάζει στη μαμά του, την Ελένη. Αυτό είναι πολύ όμορφο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλμπέρτο Μποτία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ομοιότητα αυτή.

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Ο τρίχρονος γιος της ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του, Αλμπέρτο Μποτία

Εκτός από τις αναφορές στην οικογενειακή του ζωή, ο Αλμπέρτο Μποτία αποκάλυψε ότι ο γιος του, Ερμής, μιλάει κάποιες φορές ελληνικά. Όταν ρωτήθηκε για τις λέξεις που γνωρίζει, απάντησε με μια τρυφερή φράση, λέγοντας «σ’ αγαπάω».

Ο Αλμπέρτο Μποτία και η Ελένη Φουρέιρα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz, κρατώντας συχνά την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την οικογενειακή τους ευτυχία να αποτελεί πάντα προτεραιότητα.

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Αλμπέρτο Μποτία ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
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