Celeb World 26.10.2026

Έλενα Χριστοπούλου: Κατέθεσε αγωγή άνω των 150.000 ευρώ κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

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Η Έλενα Χριστοπούλου κατέθεσε αγωγή κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, διεκδικώντας πάνω από 150.000 ευρώ για αμοιβές από την περίοδο της συνεργασίας τους
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Χριστοπούλου κατέθεσε αγωγή άνω των 150.000 ευρώ κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για αμοιβές και προμήθειες.
  • Η αγωγή αφορά τηλεοπτικές και εμπορικές συμφωνίες που η Χριστοπούλου εξασφάλισε για την Παπαγεωργίου.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση μετά από έγκληση της Χριστοπούλου.
  • Η δικαστική διαμάχη των δύο γυναικών, που ξεκίνησε το 2024, περιλαμβάνει πολλαπλές αγωγές και μηνύσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζεται, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες νομικές εξελίξεις. Η πολυετής επαγγελματική σχέση τους έχει πλέον μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, καθώς μια νέα αγωγή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις οικονομικές εκκρεμότητες που φέρεται να έχουν προκύψει από τη συνεργασία τους.

Πορτρέτο της Έλενας Χριστοπούλου από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/elena_hristopoulou/

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Έλενα Χριστοπούλου προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας από την παρουσιάστρια και μοντέλο ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Η αγωγή αφορά αμοιβές και προμήθειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς της μάνατζερ, συνδέονται με τηλεοπτικές και εμπορικές συμφωνίες που είχε εξασφαλίσει για λογαριασμό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

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Η συγκεκριμένη δικαστική κίνηση αφορά χρήματα που η Έλενα Χριστοπούλου υποστηρίζει ότι δικαιούται να λάβει από την επαγγελματική σχέση της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το ποσό που αναφέρεται στην αγωγή ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, με τις αξιώσεις να σχετίζονται με συμφωνίες που είχαν κλειστεί όσο οι δύο γυναίκες συνεργάζονταν.

Η νέα εξέλιξη προστίθεται σε μια ήδη σύνθετη δικαστική αντιπαράθεση, η οποία έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα τα τελευταία 2 χρόνια. Παράλληλα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση, έπειτα από έγκληση που υπέβαλε σε βάρος της η Έλενα Χριστοπούλου. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Νοέμβριο του 2027 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.


Η συγκεκριμένη δίωξη συνδέεται με δηλώσεις που είχε κάνει η παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μετά την έγκληση της μάνατζερ ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Πώς ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη

Η ρήξη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγινε γνωστή στα τέλη του 2024, έπειτα από περίπου 15 χρόνια στενής προσωπικής και επαγγελματικής σχέσης. Η διαφωνία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε μια σειρά δικαστικών ενεργειών, με επίκεντρο οικονομικά στοιχεία, συμβάσεις και τη διαχείριση των επαγγελματικών συνεργασιών του μοντέλου.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα και συμβάσεις που αφορούσαν τις συνεργασίες της. Όπως υποστήριζε, δεν είχε στη διάθεσή της τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Μια γυναίκα με μαύρο φόρεμα στέκεται μπροστά από το λογότυπο του GNTM 7, με έντονο φωτισμό.
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Τον Ιανουάριο του 2025 ακολούθησε μήνυση για υπεξαίρεση χρημάτων, ενώ την άνοιξη της ίδιας χρονιάς καταβλήθηκε ποσό 33.000 ευρώ προς την πλευρά της παρουσιάστριας. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε εκ νέου το φθινόπωρο του 2025, όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε αγωγή ύψους 1.000.000 ευρώ κατά της πρώην μάνατζέρ της, διεκδικώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη. Στο πλαίσιο των καταγγελιών της είχε γίνει, μεταξύ άλλων, αναφορά σε συμβάσεις με υπογραφές που αμφισβητούσε.

Οι δικαστικές εκκρεμότητες συνεχίζονται

Η νέα αγωγή της Έλενας Χριστοπούλου ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη δικαστική διαμάχη των δύο γυναικών. Οι οικονομικές διεκδικήσεις και οι εκατέρωθεν νομικές ενέργειες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ η ποινική υπόθεση που αφορά τις δηλώσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί το 2027.

Μέχρι να υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις, οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στις αγωγές και στις μηνύσεις αποτελούν θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και όχι τελεσίδικα διαπιστωμένα γεγονότα.

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ελενα χριστοπουλου Ηλιάνα Παπαγεωργίου
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