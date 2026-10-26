Κόρβο: Tο νησί των Αζορών που σώζει χιλιάδες πουλιά με μια απλή κίνηση

Με μια ματιά Το Κόρβο σβήνει τα φώτα για 5 νύχτες κάθε φθινόπωρο για να προστατεύσει τα νεαρά θαλασσοπούλια.

Τα τεχνητά φώτα αποπροσανατολίζουν τα νεαρά πουλιά, οδηγώντας τα σε κινδύνους.

Η πρωτοβουλία αυτή, που ξεκίνησε από τους κατοίκους, έχει επεκταθεί σε όλο το αρχιπέλαγος των Αζορών.

Περισσότερα από 30.000 πουλιά έχουν διασωθεί στις Αζόρες από το 2015, δείχνοντας την επιτυχία της δράσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Κόρβο, το μικρότερο και βορειότερο νησί των Αζορών, έχει υιοθετήσει μια μοναδική πρωτοβουλία που εντυπωσιάζει: για 5 νύχτες κάθε φθινόπωρο, οι περίπου 450 κάτοικοί του σβήνουν τα φώτα, βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι. Αυτή η συνειδητή απόφαση δεν είναι τυχαία, αλλά μια πράξη αφοσίωσης στην προστασία χιλιάδων νεαρών θαλασσοπουλιών, των Cory’s shearwaters, κατά την κρισιμότερη στιγμή της ζωής τους – την πρώτη τους πτήση προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η απειλή του τεχνητού φωτός στα νεαρά πουλιά

Το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούργιο. Ήδη από το 1991, η τοπική κοινότητα άρχισε να καταγράφει έναν ανησυχητικά μεγάλο αριθμό θανάτων νεαρών πτηνών. Ο κύριος υπαίτιος εντοπίστηκε στο τεχνητό φως. Τα νεαρά πουλιά, κατά την πρώτη τους πτήση, βασίζονται στον αστρικό ουρανό για να προσανατολιστούν προς τη θάλασσα. Τα έντονα τεχνητά φώτα των πόλεων και των δρόμων τα αποπροσανατολίζουν, τα οδηγούν μακριά από τη φυσική τους πορεία και τα εκθέτουν σε πολλαπλούς κινδύνους, είτε από προσκρούσεις σε κτίρια είτε από άλλα αρπακτικά.

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Μια συλλογική προσπάθεια ετών

Η ετήσια συσκότιση στο Κόρβο αποτελεί πλέον μια καθιερωμένη συλλογική προσπάθεια προστασίας της άγριας ζωής. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε ουσιαστικά όταν οι ντόπιοι άρχισαν να διασώζουν τα πτηνά τη νύχτα, περιπλανώμενοι στο σκοτάδι του χωριού. Αυτή η ανιδιοτελής δράση ενέπνευσε και άλλες κοινότητες. Το 1995, η κυβέρνηση των Αζορών ξεκίνησε την εκστρατεία «SOS Cagarro», επεκτείνοντας την προσπάθεια και στα υπόλοιπα οκτώ νησιά του αρχιπελάγους. Με την πάροδο των χρόνων, η Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA) εντάχθηκε ενεργά στο έργο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Σήμερα, το Κόρβο ξεχωρίζει ως το μοναδικό νησί που προχωρά σε πλήρη συσκότιση του δημόσιου φωτισμού κατά τις κρίσιμες αυτές νύχτες, δίνοντας την ευκαιρία στα πουλιά να βρουν τον δρόμο τους προς τον ωκεανό, με οδηγό αποκλειστικά τα αστέρια.

Χιλιάδες ζωές σώζονται χάρη στη σκόπιμη αλλαγή

Όταν το Κόρβο βυθίζεται στο σκοτάδι, ο ουρανός γίνεται καθαρός και τα αστέρια φαίνονται φωτεινά. Τα πουλιά, απαλλαγμένα από την παραπλάνηση του τεχνητού φωτός, μπορούν να ξεκινήσουν τα ταξίδια τους, ελπίζοντας να καθοδηγηθούν σωστά από τους «επουράνιους χάρτες» τους. Παράλληλα, οι κάτοικοι της Βίλα ντο Κόρβο συνεχίζουν τον περιπατητικό τους έλεγχο, εντοπίζοντας και διασώζοντας τυχόν πτηνά που έχουν πέσει. Τα πτηνά που περισυλλέγονται τοποθετούνται σε χαρτόκουτα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Την επόμενη μέρα, απελευθερώνονται από έναν γκρεμό κοντά στον ωκεανό, δίνοντάς τους έτσι μια δεύτερη ευκαιρία να φτάσουν στον προορισμό τους. Η εκστρατεία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερα από 30.000 νεαρά πουλιά έχουν διασωθεί στις Αζόρες από το 2015, με περίπου 6.000 από αυτά να έχουν σωθεί μόνο στο Κόρβο.

Ένα παγκόσμιο παράδειγμα βιωσιμότητας

Αυτή η συλλογική προσπάθεια αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς η μείωση της φωτορύπανσης μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας. Αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές, συνειδητές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Ο εσκεμμένος συσκοτισμός στο Κόρβο δεν είναι απλώς μια πράξη διατήρησης της φύσης, αλλά ένα βήμα προς την ανάπτυξη μιας πιο αρμονικής συνύπαρξης με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να διαταράσσουμε τους φυσικούς του ρυθμούς.

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