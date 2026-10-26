UGG SEASON: Η UGG υποδέχτηκε τη νέα σεζόν με ένα εντυπωσιακό διήμερο event στην Αθήνα

Μόδα, μουσική, δημιουργικά workshops και μοναδικές εμπειρίες στο μεγαλύτερο event που έχει πραγματοποιήσει το brand UGG στην Ελλάδα μέχρι σήμερα

Με μια ματιά Η UGG διοργάνωσε το διήμερο UGG SEASON EVENT στην Αθήνα για την παρουσίαση της νέας συλλογής Fall/Winter 2026.

Το event περιλάμβανε διαδραστικές εμπειρίες, δημιουργικά workshops, μουσική και παιχνίδια, εμπνευσμένο από την καμπάνια «Born to Feel».

Η πρώτη ημέρα απευθυνόταν σε δημοσιογράφους και influencers, ενώ η δεύτερη άνοιξε στο ευρύ κοινό με δωρεάν δραστηριότητες.

Διάσημοι προσωπικότητες από διάφορους χώρους τίμησαν με την παρουσία τους το διήμερο event της UGG. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η UGG γιόρτασε την άφιξη της νέας συλλογής Fall/Winter 2026 με το UGG SEASON EVENT, ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στη μόδα, τη μουσική και τη δημιουργική έκφραση, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου στον industrial χώρο του ΦΙΑΤ.

Με αφορμή το πανευρωπαϊκό λανσάρισμα της νέας συλλογής και την παγκόσμια καμπάνια «Born to Feel», η UGG δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο fashion & lifestyle experience, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τον κόσμο του brand μέσα από διαδραστικές εμπειρίες, δημιουργικές δραστηριότητες και μουσική.

Για δύο ημέρες, ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με ζεστές γήινες αποχρώσεις, φθινοπωρινά φύλλα και cozy λεπτομέρειες που παρέπεμπαν στην αισθητική και τη χαρακτηριστική άνεση της UGG. Τις εντυπώσεις έκλεψαν δύο ξεχωριστά statement photo installations: μια oversized πολυθρόνα σε σχήμα φύλλου σφενδάμου και ένα εντυπωσιακό σκηνικό με κούνιες, πλαισιωμένο από ένα επιβλητικό φθινοπωρινό φύλλο. Δύο ιδιαίτερα σημεία που έγιναν τα απόλυτα photo spots του διημέρου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να φωτογραφηθούν και να δημιουργήσουν τα δικά τους UGG moments.

Η πρώτη ημέρα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ήταν αφιερωμένη σε δημοσιογράφους, influencers, creators και προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και της ψυχαγωγίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα συλλογή και να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη δημιουργικότητα και μουσική. Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο DJ Nick Jojo, ο οποίος με ένα δυναμικό set και σύγχρονες μουσικές επιλογές έδωσε τον ρυθμό στη βραδιά, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα και διατηρώντας την ενέργεια στα ύψη.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το UGG SEASON άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του brand μέσα από ένα ολοήμερο πρόγραμμα με δωρεάν δημιουργικά workshops, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα και μουσική.

Στο επίκεντρο του διημέρου βρέθηκαν τέσσερα ξεχωριστά creative workshops, σχεδιασμένα για να ενθαρρύνουν τη φαντασία, τον πειραματισμό και την προσωπική έκφραση. Στο Autumn Embossing, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν προσωποποιημένα αξεσουάρ, αποτυπώνοντας φθινοπωρινά σχέδια σε μπρελόκ και luggage tags με την τεχνική του heat embossing. Στο Ceramics Painting, μετέτρεψαν κεραμικά βάζα σε μοναδικές δημιουργίες, χρησιμοποιώντας χρώματα και φυσικά φύλλα, ενώ στο Wax Melt Making κατασκεύασαν αρωματικά wax melts από κερί σόγιας, εμπνευσμένα από τα σχήματα και τα αρώματα του φθινοπώρου.

Η μουσική απέκτησε τη δική της δημιουργική διάσταση μέσα από το UGG Music Studio, ένα διαδραστικό workshop με την καθοδήγηση του DJ Baby Jones, όπου οι επισκέπτες πειραματίστηκαν με ήχους, beats, φωνητικά και μουσικά όργανα, συμμετέχοντας στη δημιουργία ενός πρωτότυπου μουσικού track. Κάθε workshop έδινε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν κάτι προσωπικό, μετατρέποντας την επίσκεψή τους σε μια εμπειρία που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους.

Την εμπειρία συμπλήρωσαν διαδραστικά παιχνίδια, με πρωταγωνιστές το γιγάντιο ξύλινο SCORE 4 και τον UGG Τροχό της Τύχης, που έδωσαν μια πιο playful διάσταση στο event. Οι επισκέπτες δοκίμασαν την τύχη τους, διεκδικώντας UGG δώρα και εκπλήξεις, από tote bags και coffee tumblers μέχρι αποκλειστικά εκπτωτικά vouchers και αξεσουάρ.

Ξεχωριστή θέση στο event είχε το The Famous Grouse, που ανέλαβε το cocktail experience, προσφέροντας στους καλεσμένους signature cocktails με βάση το αγαπημένο σκωτσέζικο whisky. Οι ιδιαίτερες γεύσεις και τα αρώματα των cocktails συμπλήρωσαν ιδανικά τη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στην εμπειρία των επισκεπτών.

Η μουσική συνέχισε να δίνει τον ρυθμό και τη δεύτερη ημέρα, με το MAD Radio 106.2 να εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο του event. Η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μετέφεραν τον παλμό του UGG SEASON μέσα από ένα ξεχωριστό live broadcast, γεμάτο μουσική, ενέργεια και αλληλεπίδραση με το κοινό.

Στο event παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας, της τηλεόρασης και του lifestyle, μεταξύ των οποίων οι Saske, FY, Josephine, Natasha Kay, Μπέττυ Μαγγίρα, Άρης Καβατζίκης, Γιώργος Καράβας, Αγησίλαος Μικελάτος, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Αναστασία Μαρινάκου, Κώστας Μαρτάκης, καθώς και πολλοί ακόμη φίλοι του brand.

Με το UGG SEASON EVENT, η UGG έφερε τη φιλοσοφία «Born to Feel» πιο κοντά στο κοινό, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η μόδα συναντήθηκε με τη δημιουργικότητα, τη μουσική και την προσωπική έκφραση. Ένα διήμερο που ανέδειξε την αυθεντική ταυτότητα του brand και μετέτρεψε την παρουσίαση της νέας συλλογής σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η νέα συλλογή UGG Fall/Winter 2026 είναι διαθέσιμη στο UGG Store, Αναγνωστοπούλου 4, στο Κολωνάκι, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Αντιπρόσωπος της UGG σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Φάις.