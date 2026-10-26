Celeb World 26.10.2026

Ποιοι 5 Έλληνες πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη: Οι εταιρείες δισεκατομμυρίων

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5 Έλληνες πρωταγωνιστούν στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, χτίζοντας εταιρείες δισεκατομμυρίων
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Πέντε Έλληνες πρωτοστατούν στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδρύοντας εταιρείες δισεκατομμυρίων.
  • Η Reflection AI, με αποτίμηση 25 δισ. δολάρια, αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα AI και προσελκύει το ενδιαφέρον της Nvidia.
  • Η Runway δημιουργεί βίντεο με AI, ενώ η Arena συγκρίνει και αξιολογεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η Resolve AI εντοπίζει τεχνικά προβλήματα, και η Tunic Pay χρησιμοποιεί AI για πρόληψη τραπεζικών απατών.
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Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο και 5 Έλληνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, δημιουργώντας εταιρείες που προσελκύουν το ενδιαφέρον κορυφαίων επενδυτών. Από τη Reflection AI, με αποτίμηση 25 δισ. δολαρίων, που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Nvidia, μέχρι εργαλεία που δημιουργούν βίντεο, αξιολογούν μοντέλα AI και προστατεύουν από τραπεζικές απάτες, οι Έλληνες επιχειρηματίες αποδεικνύουν ότι έχουν ισχυρή παρουσία στη διεθνή τεχνολογική σκηνή. Ο Ιωάννης Αντώνογλου, ο Αναστάσης Γερμανίδης, ο Αναστάσιος Αγγελόπουλος, ο Σπύρος Ξανθός και η Νίκη Γουλιμή αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες με εφαρμογές στην καθημερινότητα, διεκδικώντας σημαντική θέση σε μια αγορά που αναδιαμορφώνει την παγκόσμια οικονομία.

Pexels
Pexels

Reflection AI: Η εταιρεία των 25 δισ. δολαρίων

Ο Ιωάννης Αντώνογλου, πρώην συνεργάτης της Google DeepMind, συνίδρυσε το 2024 τη Reflection AI μαζί με τον Misha Laskin. Η εταιρεία αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών. Τον Οκτώβριο του 2026 παρουσίασε το Beam, ένα μοντέλο ανοιχτών παραμέτρων με έμφαση στον προγραμματισμό και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Endeavor, η αποτίμησή της έχει φτάσει τα 25 δισ. δολάρια. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η Nvidia εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της ή περαιτέρω επένδυσης. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, χωρίς οριστική συμφωνία.

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Runway: Ο Έλληνας πίσω από τα AI βίντεο

Ο Αναστάσης Γερμανίδης είναι συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Runway, μιας εταιρείας που αναπτύσσει εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν βίντεο από περιγραφές ή εικόνες, ενώ τα εργαλεία της αξιοποιούνται στην παραγωγή περιεχομένου, στη διαφήμιση και στον κινηματογράφο. Η Runway αναπτύσσει επίσης τεχνολογίες που επιχειρούν να προσομοιώνουν τον φυσικό κόσμο, με πιθανές εφαρμογές στη ρομποτική. Η αποτίμησή της ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Endeavor, ενώ ο Γερμανίδης συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes AI 50 για το 2026.

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Arena: Η πλατφόρμα που συγκρίνει μοντέλα AI

Ο Αναστάσιος Αγγελόπουλος είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena, μιας πλατφόρμας που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν τις απαντήσεις διαφορετικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και να αξιολογούν τις επιδόσεις τους. Τον Οκτώβριο του 2026, η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση 200 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται στα 3,1 δισ. δολάρια. Στον επενδυτικό γύρο συμμετείχε και το Endeavor Catalyst.

Pexels
Pexels

Resolve AI: Η τεχνητή νοημοσύνη που εντοπίζει βλάβες

Ο Σπύρος Ξανθός συνίδρυσε τη Resolve AI, η οποία αναπτύσσει εργαλεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων σε ψηφιακές υπηρεσίες. Η τεχνολογία της βοηθά τις ομάδες μηχανικών να εντοπίζουν πιθανές αιτίες βλαβών και να αποκαθιστούν ταχύτερα τη λειτουργία συστημάτων. Η αποτίμηση της εταιρείας ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια κατά τη χρηματοδότησή της τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με την Endeavor. Ο Ξανθός είχε προηγουμένως συνιδρύσει την Omnition, η οποία εξαγοράστηκε από τη Splunk.

Unsplash
Unsplash

Tunic Pay: Η AI που συμβάλλει στην πρόληψη τραπεζικών απατών

Η Νίκη Γουλιμή είναι συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Tunic Pay, μιας εταιρείας που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2023 και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Τα εργαλεία της βοηθούν τις τράπεζες να αξιολογούν ενδείξεις πιθανής απάτης και να προειδοποιούν εγκαίρως τους πελάτες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία της με τη βρετανική τράπεζα TSB. Πριν από την Tunic Pay, η Γουλιμή είχε συμμετάσχει στην ίδρυση της Nova Credit.

Unsplash
Unsplash

Η ελληνική επιχειρηματικότητα στο διεθνές προσκήνιο

Οι 5 αυτές περιπτώσεις αναδεικνύουν τη δυναμική των Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από την Endeavor Greece, ενισχύονται οι δεσμοί της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία νέων συνεργασιών. Το Endeavor Catalyst Fund V έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 320 εκατ. δολάρια, ενώ η συμμετοχή Ελλήνων επενδυτών ξεπερνά τα 70 εκατ. δολάρια. Το μεγάλο στοίχημα είναι η διεθνής επιτυχία αυτών των επιχειρηματιών να δημιουργήσει ευκαιρίες και για την ελληνική οικονομία. Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, οι Έλληνες που πρωταγωνιστούν στον κλάδο μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, θέσεων εργασίας και συνεργασιών με εγχώριες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα.

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Έλληνες επιχειρηματίες Τεχνητή Νοημοσύνη
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