Το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης – Πόσο νερό καταναλώνει κάθε σου αναζήτηση στην AI

Με μια ματιά Η λειτουργία των data centers για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ενέργεια και νερό για ψύξη των επεξεργαστών.

Η κατανάλωση νερού από τα data centers είναι μικρότερη από αυτή της βιομηχανίας ή της γεωργίας, αλλά προβληματική σε περιοχές με ξηρασία.

Νέες τεχνολογίες, όπως η υγρή ψύξη και επεξεργαστές που λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μειώνουν την κατανάλωση νερού.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στοχεύουν σε θετικό υδάτινο αποτύπωμα και αξιοποιούν τη θερμότητα των data centers για τηλεθέρμανση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που πληκτρολογείς μια ερώτηση σε ένα chatbot, ζητάς τη δημιουργία μιας εικόνας ή χρησιμοποιείς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά σου, πίσω από την οθόνη του κινητού σου ενεργοποιείται μια τεράστια αλυσίδα επεξεργαστικής ισχύος. Οι επεξεργαστές στα σύγχρονα data centers δουλεύουν στο κόκκινο, φτάνοντας σε εσωτερικές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 80 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να απαιτούνται τεράστιες ποσότητες ενέργειας αλλά και νερού για να διατηρηθούν δροσεροί. Αυτή η αθέατη πλευρά της τεχνολογίας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες κατοίκων σε πολλές περιοχές, καθώς οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν τους πολύτιμους υδάτινους πόρους τους να απειλούνται από την επιθετική επέκταση των τεχνολογικών κολοσσών.

Παρά τις ανησυχίες και τις υπερβολικές φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο – με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι κάθε αναζήτηση «καταπίνει» μισό λίτρο νερό – η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Επιστήμονες και ερευνητές επισημαίνουν ότι, σε συνολικό επίπεδο, η κατανάλωση νερού από τα data centers παραμένει ένα μικρό κλάσμα σε σύγκριση με τη βιομηχανία ή τη γεωργία. Ωστόσο, σε περιοχές που δοκιμάζονται ήδη από την ξηρασία, η επιπλέον πίεση που ασκείται στους υδάτινους πόρους είναι υπαρκτή και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

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Ευτυχώς, η ίδια η τεχνολογία που δημιουργεί την ανάγκη προσφέρει παράλληλα και τις λύσεις για την αντιμετώπισή της. Από την εφαρμογή κλειστών κυκλωμάτων υγρής ψύξης και τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων μέχρι τη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική, οι μηχανικοί αναπτύσσουν συνεχώς έξυπνους τρόπους για να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αν θέλεις να μάθεις πόσο νερό απαιτείται πραγματικά για τη λειτουργία του AI, πώς οι νέες τεχνολογίες ψύξης αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά και ποιες στρατηγικές ακολουθούν εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Amazon, συνέχισε να διαβάζει.

Η πραγματική διάσταση της κατανάλωσης νερού και ο ρόλος της ενέργειας

Η κατανάλωση νερού στα data centers δεν αφορά μόνο τη διατήρηση της θερμοκρασίας των επεξεργαστών τοπικά, αλλά συνδέεται άμεσα και με την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Όταν η θερμική ενέργεια προέρχεται από ορυκτά καύσιμα, απαιτούνται τεράστιες ποσότητες νερού για την ψύξη των ατμοστροβίλων στις μονάδες παραγωγής. Συνεπώς, η μετάβαση των AI data centers σε καθαρές μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική που δεν απαιτούν νερό για τη λειτουργία τους, μπορεί να μειώσει δραστικά το συνολικό υδάτινο αποτύπωμα. Επιπλέον, η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε περιοχές με επαρκείς υδάτινους πόρους και ψυχρότερο κλίμα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους.

Οι νέες τεχνολογίες υγρής ψύξης που αντικαθιστούν την εξάτμιση

Τα παλαιότερης γενιάς data centers βασίζονταν σε συστήματα εξατμιστικής ψύξης, τα οποία κατανάλωναν και έχαναν μεγάλες ποσότητες νερού στην ατμόσφαιρα. Σήμερα, η βιομηχανία υιοθετεί προηγμένα κλειστά συστήματα υγρής ψύξης (liquid cooling), όπου ειδικά υγρά κυκλοφορούν μέσα σε σωληνώσεις απευθείας πάνω από τους επεξεργαστές, αφαιρώντας τη θερμότητα χωρίς να χάνεται ούτε σταγόνα. Παράλληλα, νεότερες γενιές επεξεργαστών, όπως αυτοί που σχεδιάζει η NVIDIA, είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, επιτρέποντας την ψύξη τους με απλό αέρα ή νερό ήπιας θερμοκρασίας. Αυτό περιορίζει την ανάγκη για πρόσθετα, νεροβόρα συστήματα ψύξης ακόμα και κατά τη διάρκεια θερμών περιόδων.

Οι δεσμεύσεις των τεχνολογικών κολοσσών για θετικό υδάτινο αποτύπωμα

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Google και η OpenAI έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας για τα επόμενα χρόνια. Στόχος τους είναι όχι μόνο να μειώσουν την κατανάλωση, αλλά να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες περισσότερο καθαρό νερό από όσο χρησιμοποιούν (water positive). Επιπλέον, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, η θερμότητα που αποβάλλεται από τα data centers διοχετεύεται στα τοπικά δίκτυα τηλεθέρμανσης για τη θέρμανση κατοικιών. Αυτή η κυκλική αξιοποίηση της ενέργειας αποδεικνύει ότι με τον σωστό σχεδιασμό, η τεχνολογία μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τις ανάγκες του περιβάλλοντος.

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