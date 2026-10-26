Ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έχοντας υπογράψει επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές

Με μια ματιά Πέθανε ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος σε ηλικία 51 ετών.

Ήταν γνωστός για τη σκηνοθεσία δημοφιλών σειρών όπως «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Έχω παιδιά».

Εργαζόταν στην νέα σειρά του MEGA «Νταντά της γειτονιάς» που αναμενόταν να κάνει πρεμιέρα.

Ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα με την πίεσή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θλίψη στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης προκαλεί η είδηση του θανάτου του Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ο σκηνοθέτης είχε συνδέσει το όνομά του με δημοφιλείς τηλεοπτικές κωμωδίες, όπως το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και το «Έχω παιδιά», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μυθοπλασία.

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στη νέα κωμική σειρά του MEGA, «Νταντά της γειτονιάς», με τα γυρίσματα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η απώλειά του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ετοιμαζόταν για την πρεμιέρα της νέας παραγωγής, στην οποία είχε αφιερώσει μέρος της πρόσφατης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Διονύσης Φερεντίνος υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, στα νότια προάστια. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο της Βούλας. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, καθώς υπήρξε ενεργό μέλος της τηλεοπτικής παραγωγής, συμμετέχοντας στη δημιουργία σειρών που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Η πορεία του στην ελληνική τηλεόραση

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία επιτυχημένων σειρών, με το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» στον Alpha και το «Έχω παιδιά» στο MEGA να ξεχωρίζουν στην επαγγελματική του διαδρομή. Στη διάρκεια της πορείας του συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους του τηλεοπτικού χώρου, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Σούσουλας, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στη «Μουρμούρα» και ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής προγράμματος του MEGA.

Η τελευταία του δουλειά, η «Νταντά της γειτονιάς», αναμενόταν να αποτελέσει το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με στελέχη του σταθμού την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ενόψει της πρεμιέρας της σειράς.

Η οικογένειά του

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός γιου που φοιτά στο λύκειο και μιας κόρης που πηγαίνει στο γυμνάσιο. Η προσωπική του ζωή παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον ίδιο να έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς του στην οικογένειά του και στη δουλειά του.

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αναμένεται να του πουν το τελευταίο αντίο.

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