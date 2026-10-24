Ποιο είναι αληθινό και ποιο έφτιαξε το AI; Το ίντερνετ αποκτά επιτέλους μια απάντηση

Με μια ματιά Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δύσκολη τη διάκριση μεταξύ πραγματικού και ψηφιακά κατασκευασμένου περιεχομένου.

Η Meta προσθέτει ετικέτες σε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με AI για να ενημερώνει τους χρήστες.

Απαιτείται πλέον επιφύλαξη για την αυθεντικότητα του περιεχομένου, καθώς μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου δημιουργημένο από AI.

Οι πλατφόρμες δίνουν έμφαση στη διαφάνεια και την αναγνώριση του AI περιεχομένου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις δει τελευταία μια φωτογραφία στο Instagram και για λίγα δευτερόλεπτα αναρωτήθηκες αν είναι πραγματική; Ή ένα βίντεο στο TikTok που έμοιαζε τόσο αληθινό, ώστε δεν μπορούσες να καταλάβεις αν το πρόσωπο στην οθόνη υπήρχε πραγματικά; Δεν είσαι η μόνη. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα καλύτερη στη δημιουργία εικόνων, βίντεο και ήχου, το όριο ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακά κατασκευασμένο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακρίνεται.

Και αυτό δεν αφορά πλέον μόνο εντυπωσιακές εικόνες που δημιουργούνται για πλάκα. Το AI έχει μπει στην καθημερινότητα των social media, από τη δημιουργία περιεχομένου μέχρι την επεξεργασία μιας φωτογραφίας που ανεβάζεις στο προφίλ σου. Το πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι τέλεια. Η ίδια η Meta έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να εντοπίσει όλο το AI-generated περιεχόμενο, ενώ οι τεχνικές σημάνσεις μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να αφαιρεθούν.

Διάβασε επίσης: 7 tech tricks για το κινητό σου που αξίζει να δοκιμάσεις asap

Τα social αρχίζουν να σου λένε τι βλέπεις

Η Meta έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει να προσθέτει ετικέτες σε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με AI. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικά στοιχεία, όπως metadata και πρότυπα που αναπτύσσονται από τον κλάδο, ώστε να μπορεί να εντοπίζει περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η λογική είναι απλή: όταν βλέπεις κάτι στο Instagram ή στο Facebook, να έχεις τουλάχιστον μια ένδειξη ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για μια αυθεντική φωτογραφία ή ένα βίντεο που καταγράφηκε όπως ακριβώς το βλέπεις.

Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον

Γιατί μπορεί μέχρι πρόσφατα να θεωρούσες ότι μια φωτογραφία είναι πραγματική εκτός αν υπήρχε κάποιος προφανής λόγος να αμφιβάλλεις. Πλέον, όμως, χρειάζεται να κάνεις ακριβώς το αντίθετο: να κρατάς μια μικρή επιφύλαξη. Ένα πρόσωπο μπορεί να μην υπάρχει. Ένα τοπίο μπορεί να μην υπάρχει. Ένα σπίτι, ένα outfit ή ακόμη και μια ολόκληρη σκηνή μπορεί να έχει δημιουργηθεί από την αρχή. Παράλληλα, δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλο είναι μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με AI και άλλο μια πραγματική φωτογραφία στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να αφαιρεθεί ένα αντικείμενο ή να αλλάξει το φόντο.

Η Meta έχει μάλιστα διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να παρέχει περισσότερο context για το πώς χρησιμοποιήθηκε το AI. Τα social γίνονται ένας χώρος όπου άνθρωποι και AI συνυπάρχουν και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της νέας εποχής του internet. Δεν βλέπεις πλέον μόνο περιεχόμενο που δημιούργησαν άνθρωποι για ανθρώπους. Βλέπεις ανθρώπους να δημιουργούν μαζί με το AI, να δημιουργεί περιεχόμενο που στη συνέχεια αναδημοσιεύουν άνθρωποι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρα ψηφιακά προφίλ που βασίζονται σε τεχνητούς χαρακτήρες. Η ίδια η Meta είχε παρουσιάσει ήδη από το 2023 AI χαρακτήρες με δικά τους social profiles στο Instagram και το Facebook, δείχνοντας από τότε προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να κινηθεί η online παρουσία. Σήμερα, όμως, η συζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν αφορά μόνο το αν ένας AI χαρακτήρας μπορεί να αποκτήσει followers. Αφορά το αν εσύ, ως χρήστης, θα ξέρεις πάντα ποιος ή τι βρίσκεται πίσω από αυτό που βλέπεις.

Τι σημαίνει αυτό για σένα;

Δεν χρειάζεται να αρχίσεις να αμφισβητείς κάθε post που εμφανίζεται στο feed σου. Αξίζει όμως να αποκτήσεις μια νέα συνήθεια: να μην θεωρείς αυτόματα ότι μια εντυπωσιακή εικόνα ή ένα viral βίντεο είναι και πραγματικό. Αν κάτι μοιάζει υπερβολικά τέλειο, αν μια εικόνα έχει παράξενα χέρια, πρόσωπα ή αντικείμενα ή αν μια ιστορία φαίνεται απίστευτη, κάνε ένα μικρό pause πριν την πιστέψεις ή την κοινοποιήσεις. Οι ίδιες οι πλατφόρμες επενδύουν πλέον περισσότερο στην αναγνώριση και τη σήμανση AI περιεχομένου, ενώ η Meta έχει δηλώσει ότι η διαφάνεια γίνεται όλο και πιο σημαντική όσο το AI-generated media γίνεται πιο φωτορεαλιστικό.

Ίσως, τελικά, η μεγαλύτερη αλλαγή δεν είναι ότι το AI μπορεί πλέον να δημιουργήσει μια σχεδόν τέλεια φωτογραφία. Είναι ότι εσύ πρέπει πλέον να μάθεις να κοιτάς το internet λίγο διαφορετικά. Γιατί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, το «το είδα στο Instagram» δεν σημαίνει απαραίτητα «έγινε». Και όσο καλύτερη γίνεται η τεχνολογία στο να δημιουργεί κάτι που μοιάζει αληθινό, τόσο πιο σημαντικό γίνεται να ξέρεις πότε βλέπεις μια πραγματική στιγμή και πότε μια πολύ πειστική ψηφιακή κατασκευή.

Διάβασε επίσης: