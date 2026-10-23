Social & Tech 23.10.2026

Social media bans: Γιατί οι έφηβοι βρίσκουν πάντα τρόπο να ξεγελούν τις απαγορεύσεις

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Η παγκόσμια εκστρατεία απαγόρευσης των social media σε εφήβους και τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά αποτυγχάνουν στην πράξη
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Πολλές χώρες επιβάλλουν περιορισμούς στα social media για ανηλίκους, ανησυχώντας για την ψυχική τους υγεία.
  • Οι έφηβοι παρακάμπτουν εύκολα τις απαγορεύσεις χρησιμοποιώντας VPNs, παραποιημένα στοιχεία ή hacks.
  • Η καθολική απαγόρευση παραβλέπει τα θετικά των social media, όπως κοινότητες και έκφραση.
  • Προτείνεται η εφαρμογή κανόνων "safety by default" και η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας.
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Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας εκστρατείας ενάντια στους κολοσσούς της τεχνολογίας, καθώς οι κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς και social media bans για τους ανηλίκους. Οι δικαστικές διαμάχες και τα πρόστιμα-μαμούθ δισεκατομμυρίων δολαρίων απέναντι σε εταιρείες όπως η Meta και το YouTube αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία της κοινωνίας για την αλόγιστη χρήση των δικτύων. Με αιχμή του δόρατος την προστασία της ψυχικής υγείας των νέων, περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο αυστηροποιούν το πλαίσιο πρόσβασης, θεωρώντας πως η απομάκρυνση από τις οθόνες αποτελεί τη μοναδική σωτηρία για την κατάθλιψη και το άγχος της νέας γενιάς.

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Ωστόσο, η ιδέα ότι ένα social media ban μπορεί να λύσει διά μαγείας ένα τόσο σύνθετο ψυχολογικό και κοινωνικό πρόβλημα αρχίζει να αμφισβητείται έντονα από την επιστημονική κοινότητα. Παρά τις προθέσεις των νομοθετών, τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα από χώρες που εφάρμοσαν νωρίς τέτοια μέτρα δείχνουν ότι οι έφηβοι βρίσκουν απίστευτα ευφάνταστους τρόπους για να παρακάμψουν τα εμπόδια. Χρησιμοποιώντας VPNs, παραποιημένα στοιχεία, ακόμα και ειδικά λογισμικά ή hacks για να ξεγελάσουν τη βιομετρική αναγνώριση ηλικίας, η συντριπτική πλειοψηφία των ανηλίκων παραμένει ενεργή στις αγαπημένες της πλατφόρμες.

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Ταυτόχρονα, η καθολική απαγόρευση παραβλέπει τις θετικές πτυχές που προσφέρουν τα μέσα δικτύωσης, όπως τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοτήτων, την κοινωνικοποίηση περιθωριοποιημένων ομάδων και την ελεύθερη έκφραση των νέων. Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι να εξοβελίσουμε την τεχνολογία από τη ζωή των εφήβων, αλλά να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον που δεν βασίζεται σε εθιστικούς αλγόριθμους. Αν θέλεις να μάθεις γιατί τα social media bans αποτυγχάνουν στην πράξη, ποιοι είναι οι αληθινοί κίνδυνοι από τη μετακίνηση των νέων σε μη ελεγχόμενες γωνιές του ιστού, αλλά και ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί, συνέχισε να διαβάζει.

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Pexels

Η αποτυχία της επιβολής και τα επικίνδυνα workarounds των εφήβων

Τα στοιχεία από τις πρώτες χώρες που τόλμησαν τα social media bans αποδεικνύουν ότι οι αυστηροί απαγορευτικοί κανόνες είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοσθούν στην πραγματικότητα. Οι έφηβοι, όντας απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, καταφεύγουν σε VPNs, πλαστά στοιχεία ή έτοιμους λογαριασμούς ενηλίκων για να διατηρήσουν την πρόσβασή τους. Αυτός ο εξαναγκασμός σε κρυφή χρήση ενέχει ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους, καθώς μπορεί να σπρώξει τους νέους σε εντελώς ανεξέλεγκτα, σκοτεινά δίκτυα χωρίς κανέναν απολύτως μηχανισμό προστασίας. Επιπλέον, οι μέθοδοι επιβεβαίωσης ηλικίας απαιτούν τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας για όλους τους χρήστες.

Pexels
Pexels

Η ανάγκη για safety by default κανόνες αντί για καθολικούς αποκλεισμούς

Αντί για την ολοκληρωτική απαγόρευση, η επιστημονική κοινότητα προκρίνει την αυστηρή υποχρέωση των εταιρειών να εφαρμόζουν πρότυπα safety by default για τους ανηλίκους. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί των νέων πρέπει να είναι αυτόματα ιδιωτικοί, μη αναζητήσιμοι από αγνώστους και προστατευμένοι από εθιστικούς αλγορίθμους. Περιορίζοντας τους μηχανισμούς που προκαλούν ψυχολογική εξάρτηση και ασταμάτητο scrolling, οι πλατφόρμες γίνονται ασφαλέστερες χωρίς να στερούν από τους εφήβους τα θετικά στοιχεία της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της δημιουργικότητας.

Pexels
Pexels

Ψηφιακή παιδεία και ουσιαστική στήριξη της ψυχικής υγείας

Η αντιμετώπιση της κρίσης ψυχικής υγείας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που ξεκινά από την εκπαίδευση και τη στήριξη στην πραγματική ζωή. Η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας στα σχολεία, η ενθάρρυνση για χρόνο μακριά από τις οθόνες και η ενεργός εμπλοκή των γονέων αποτελούν βασικούς πυλώνες για μια υγιή σχέση με την τεχνολογία. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν προσβάσιμες δομές ψυχικής υγείας για τους νέους και να ακουστεί η ίδια η φωνή των εφήβων στη διαμόρφωση των κανόνων. Μόνο μέσα από τη συνεργασία και τον διάλογο μπορεί να επιτευχθεί η πραγματική προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο.

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