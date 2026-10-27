Life 27.10.2026

Όταν η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ερμήνευσε τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη

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Οι μελωδίες του Γιώργου Μαζωνάκη ακούστηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με έναν διαφορετικό τρόπο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ερμήνευσε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους στο πλαίσιο εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου.
  • Ακούστηκαν οι επιτυχίες «Ώρες Μικρές» και «Ανήκω σε μένα», με τον τενόρο του ΠΝ να ερμηνεύει το δεύτερο.
  • Η εκδήλωση συνδύασε εθνική επέτειο, μουσική και πολιτιστική έκφραση, προσελκύοντας κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που συνδύασε την εθνική επέτειο με την αγάπη για τη μουσική, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού προσέφερε μια ευχάριστη έκπληξη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Το πρωί της Δευτέρας, στην πολυσύχναστη πλατεία Αριστοτέλους, οι μουσικοί του Πολεμικού Ναυτικού παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει με λευκό ρούχο και χρυσή αλυσίδα, με φόντο σπίτια και ηλιοβασίλεμα.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η επιλογή αυτή του ρεπερτορίου σίγουρα προκάλεσε χαμόγελα και ενθουσιασμό στο κοινό, καθώς η μπάντα επέλεξε να ερμηνεύσει δύο από τις μεγάλες επιτυχίες του δημοφιλούς τραγουδιστή. Το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε ήταν το «Ώρες Μικρές», ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό.

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Η ατμόσφαιρα στην πλατεία κορυφώθηκε με την ερμηνεία του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα». Ειδικότερα, ένας τενόρος του Πολεμικού Ναυτικού ανέλαβε τη φωνητική απόδοση του τραγουδιού, χαρίζοντας μια ξεχωριστή και συγκινητική εκδοχή του, η οποία έγινε δεκτή με θερμά χειροκροτήματα. Η παρουσία του κόσμου ήταν έντονη, παρά τις όποιες καιρικές συνθήκες, δείχνοντας την αγάπη του κοινού τόσο για την εθνική επέτειο όσο και για τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στη συμπρωτεύουσα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τιμώντας την ιστορική ημέρα. Η παρουσία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Αριστοτέλους αποτέλεσε μια ευχάριστη νότα, φέρνοντας κοντά το κοινό με την μουσική και τιμώντας παράλληλα την επέτειο.

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Η επιλογή τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού δείχνει την διαχρονική απήχηση της μουσικής του, η οποία γεφυρώνει γενιές και συναισθήματα. Η ερμηνεία του «Ανήκω σε μένα» από τον τενόρο του Πολεμικού Ναυτικού, αναδεικνύει την ευελιξία του ρεπερτορίου και την ικανότητα της μπάντας να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μουσικά στυλ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στο κοινό.

Αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν σημαντικές στιγμές για την πόλη, συνδυάζοντας την εθνική μνήμη με την πολιτιστική έκφραση και προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να απολαύσουν ποιοτική μουσική σε δημόσιους χώρους.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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