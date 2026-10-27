Life 27.10.2026

Το πιο λαχταριστό σάντουιτς είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά – Η εύκολη συνταγή με σολομό

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Λαχταριστό σάντουιτς με καπνιστό σολομό κρεμώδες τυρί και φρέσκο αβοκάντο μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για κάθε στιγμή της ημέρας
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Γρήγορη και εύκολη συνταγή για σάντουιτς με καπνιστό σολομό, κρέμα τυριού και αβοκάντο.
  • Συνδυάζει υπέροχα υφές και γεύσεις, ιδανικό για γεύμα, brunch ή σνακ.
  • Απαιτεί απλά υλικά και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας.
  • Προαιρετικές προσθήκες όπως αγγούρι, κάπαρη ή μουστάρδα για επιπλέον γεύση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις ένα γρήγορο, γευστικό και χορταστικό γεύμα, αυτό το σάντουιτς με σολομό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι.Με καπνιστό σολομό, βελούδινη κρέμα τυριού, φρέσκο αβοκάντο και λίγες σταγόνες λεμονιού, συνδυάζει υπέροχα τις διαφορετικές υφές και γεύσεις.

Pexels
Pexels

Είναι ιδανικό για ένα ελαφρύ μεσημεριανό, ένα γρήγορο brunch ή ένα απολαυστικό σνακ μέσα στην ημέρα. Το καλύτερο; Θα το ετοιμάσεις μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Αυτό το σάντουιτς με σολομό θα γίνει η αγαπημένη σου επιλογή. Δες πώς να το φτιάξεις με απλά υλικά, σε ελάχιστο χρόνο.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για 1 μεγάλο σάντουιτς

  • 2 φέτες ψωμί της επιλογής σου, όπως προζυμένιο ή πολύσπορο
  • 80 γρ. καπνιστό σολομό
  • 2 κ.σ. κρέμα τυριού
  • ½ ώριμο αβοκάντο
  • Λίγες σταγόνες φρέσκου χυμού λεμονιού
  • Λίγο φρέσκο άνηθο
  • Μερικά φύλλα ρόκας ή baby σπανάκι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • 1 κ.γ. ελαιόλαδο, προαιρετικά
Pexels
Pexels

Πώς θα το φτιάξεις βήμα-βήμα

1. Ετοίμασε το ψωμί

Αν θέλεις το σάντουιτς να έχει τραγανή υφή, φρυγάνισε ελαφρώς τις φέτες ψωμιού στην τοστιέρα ή σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Άφησέ τες για λίγο να κρυώσουν.

2. Άπλωσε την κρέμα τυριού

Μοίρασε την κρέμα τυριού στις δύο φέτες ψωμιού. Θα λειτουργήσει ως μια απολαυστική, βελούδινη βάση που δένει υπέροχα με τον καπνιστό σολομό.

Pexels
Pexels

3. Πρόσθεσε το αβοκάντο

Κόψε το αβοκάντο σε λεπτές φέτες και ράντισέ το με λίγο λεμόνι, ώστε να διατηρήσει το χρώμα και τη φρεσκάδα του. Τοποθέτησέ το πάνω από την κρέμα τυριού.

4. Βάλε τον σολομό και τα μυρωδικά

Πρόσθεσε τον καπνιστό σολομό, τη ρόκα ή το baby σπανάκι και λίγο φρέσκο άνηθο. Ολοκλήρωσε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, αν θέλεις, λίγες σταγόνες ελαιόλαδο.

avocado_toast
Pinterest

5.Τέλος κλείσε και απόλαυσε

Τοποθέτησε τη δεύτερη φέτα ψωμιού από πάνω, πίεσε ελαφρά και κόψε το σάντουιτς στη μέση. Είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μικρά μυστικά για ακόμη περισσότερη γεύση

Αν θέλεις να απογειώσεις τη συνταγή, μπορείς να προσθέσεις λίγες λεπτές φέτες αγγουριού για έξτρα δροσιά ή μερικές κάππαρες για πιο έντονη, αλμυρή γεύση. Αν αγαπάς τις πικάντικες πινελιές, δοκίμασε ελάχιστη μουστάρδα στην κρέμα τυριού. Για μια πιο χορταστική εκδοχή, επίλεξε ψωμί ολικής άλεσης και συνόδευσε το σάντουιτς με μια πράσινη σαλάτα. Το σάντουιτς με σολομό, κρέμα τυριού και αβοκάντο αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεσαι πολλά υλικά ή χρόνο για να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Φρέσκο, κρεμώδες και γεμάτο γεύση, είναι μια εύκολη επιλογή που θα θέλεις να ετοιμάζεις ξανά και ξανά.

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αβοκάντο σολομός συνταγή
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