Όταν τα ηφαίστεια αλλάζουν τον κόσμο – Οι εκρήξεις που «πάγωσαν» τον πλανήτη

Με μια ματιά Οι ηφαιστειακές εκρήξεις απελευθερώνουν σωματίδια θείου που μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας και αποτυχία σοδειών.

Η έκρηξη του Κρακατόα το 1883 προκάλεσε 36.000 θανάτους, τσουνάμι και πτώση θερμοκρασίας στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Το «έτος χωρίς καλοκαίρι» του 1816, μετά την έκρηξη του Ταμπόρα, οδήγησε σε ελλείψεις τροφίμων και ενέπνευσε το «Frankenstein».

Οι επιστήμονες μελετούν πυρήνες πάγου, δακτυλίους δέντρων και ιστορικές πηγές για να κατανοήσουν τις κλιματικές και κοινωνικές επιπτώσεις παλαιότερων εκρήξεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί μια ηφαιστειακή έκρηξη να αλλάξει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, να προκαλέσει λιμούς και να επηρεάσει την πορεία της ιστορίας; Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συνέπειες ορισμένων εκρήξεων συνεχίζονται για χρόνια μετά την καταστροφή. Τα σωματίδια θείου που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα μπορούν να περιορίσουν την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας, αποτυχία των σοδειών και ελλείψεις τροφίμων. Από το Κρακατόα μέχρι το Ταμπόρα, οι επιστήμονες μελετούν πώς αυτά τα φυσικά φαινόμενα επηρέασαν κοινωνίες, οικονομίες, ακόμη και πολιτιστικά γεγονότα.

Κρακατόα: Η έκρηξη που συγκλόνισε τον κόσμο

Στις 27 Αυγούστου 1883, το ηφαίστειο Κρακατόα, στην Ινδονησία, εξερράγη καταστρέφοντας νησιά και προκαλώντας τσουνάμι. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από τα τεράστια κύματα. Οι συνέπειες έφτασαν πολύ μακρύτερα από την περιοχή της έκρηξης. Ηφαιστειακά σωματίδια μεταφέρθηκαν στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας εντυπωσιακά χρωματισμένα ηλιοβασιλέματα, ενώ η μέση θερινή θερμοκρασία σε περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου μειώθηκε κατά περίπου 0,6 βαθμούς Κελσίου.

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Το «έτος χωρίς καλοκαίρι» και το «Frankenstein»

Το 1815, η έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα στην Ινδονησία προκάλεσε σημαντικές κλιματικές αλλαγές. Το επόμενο έτος έμεινε γνωστό ως το «έτος χωρίς καλοκαίρι», καθώς το κρύο και οι ασυνήθιστες βροχοπτώσεις έπληξαν τις σοδειές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Οι ελλείψεις τροφίμων, η αύξηση των τιμών και ο υποσιτισμός επιβάρυναν πολλές κοινότητες. Την ίδια περίοδο, η συγγραφέας Mary Shelley βρέθηκε στην Ελβετία, όπου ο ψυχρός και βροχερός καιρός την κράτησε συχνά σε εσωτερικούς χώρους. Εκεί άρχισε να γράφει το «Frankenstein», ένα από τα πιο γνωστά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Η έκρηξη που ίσως συνδέεται με τη Μαύρη Πανώλη

Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης την πιθανότητα μια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη γύρω στο 1345 να συνέβαλε στις συνθήκες που προηγήθηκαν της Μαύρης Πανώλης. Μεταξύ 1346 και 1352, η επιδημία σκότωσε ενδεχομένως έως και τον μισό πληθυσμό της Ευρώπης. Μελέτες σε δακτυλίους δέντρων δείχνουν ότι τα καλοκαίρια του 1345, του 1346 και του 1347 ήταν ασυνήθιστα ψυχρά και υγρά στη νότια Ευρώπη. Οι κακές σοδειές ενδέχεται να οδήγησαν σε εισαγωγές σιτηρών από μακρινές περιοχές, διευκολύνοντας πιθανώς τη μεταφορά μολυσμένων τρωκτικών και ψύλλων. Ωστόσο, η σύνδεση αυτή παραμένει επιστημονική υπόθεση και δεν έχει αποδειχθεί ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα προκάλεσε την πανδημία.

Πώς οι επιστήμονες μελετούν τις εκρήξεις του παρελθόντος

Για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις παλαιότερων εκρήξεων, οι ερευνητές εξετάζουν πυρήνες πάγου από τη Γροιλανδία και την Ανταρκτική. Τα στρώματα πάγου διατηρούν ίχνη θείου και τέφρας, βοηθώντας τους επιστήμονες να εντοπίσουν περιόδους έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με ιστορικές μαρτυρίες και μελέτες στους δακτυλίους των δέντρων, ώστε να αποτυπωθούν οι αλλαγές στη θερμοκρασία και στις καιρικές συνθήκες. Η έκρηξη του Σαμάλας στην Ινδονησία το 1257, για παράδειγμα, προκάλεσε πολυετή ψύξη σε περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου και συνδέθηκε με αποτυχημένες σοδειές και λιμούς. Οι επιστήμονες έχουν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο οι κλιματικές επιπτώσεις της να συνέβαλαν σε ευρύτερες ιστορικές ανατροπές, χωρίς να υπάρχει οριστική απόδειξη για άμεση αιτιώδη σχέση.

Τι μας διδάσκουν τα ηφαίστεια σήμερα

Οι μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις αποδεικνύουν ότι ένα φυσικό φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει ολόκληρες κοινωνίες, ακόμη και σε περιοχές πολύ μακριά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε. Οι συνέπειες εξαρτώνται όχι μόνο από την ένταση της έκρηξης, αλλά και από την πρόσβαση σε τρόφιμα, τα δίκτυα εμπορίου και την ικανότητα των κοινωνιών να αντιμετωπίσουν μια κρίση. Η μελέτη αυτών των ιστορικών γεγονότων βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στο κλίμα και την ανθρώπινη ζωή. Γιατί, ακόμη κι όταν η λάβα σταματήσει να ρέει, οι επιπτώσεις μιας ηφαιστειακής έκρηξης μπορεί να συνεχίσουν να διαμορφώνουν τον κόσμο για χρόνια.

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