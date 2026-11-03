«Percy Jackson»: Το trailer της τρίτης σεζόν φέρνει νέους χαρακτήρες και μεγάλες ανατροπές

Η τρίτη σεζόν του «Percy Jackson and the Olympians» έρχεται στο Disney+ με μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης και έναν πόλεμο που απειλεί τον Όλυμπο

Με μια ματιά Η τρίτη σεζόν του "Percy Jackson" φέρνει έναν πιο σκοτεινό τόνο και επικεντρώνεται στην απαγωγή της Annabeth.

Ο Percy ξεκινά αποστολή διάσωσης, αντιμετωπίζοντας κατάρες και απρόσμενους συμμάχους για να σώσει τον Όλυμπο.

Η νέα σεζόν ενισχύεται με νέους ηθοποιούς, όπως ο Nico di Angelo, και την προσθήκη χαρακτήρων όπως η Artemis και η Aphrodite.

Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν έχει οριστεί για τις 20 Νοεμβρίου στο Disney+, με δύο επεισόδια την εβδομάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς «Percy Jackson and the Olympians» κάνει την εμφάνισή της με ένα trailer που προμηνύει μια δραματική κλιμάκωση, καθώς ο κόσμος των ημίθεων ετοιμάζεται να βυθιστεί σε έναν ανελέητο πόλεμο ανάμεσα στους θεούς και τους Τιτάνες. Όπως συνηθίζει, οι νεαροί ημίθεοι βρίσκονται στο επίκεντρο των γεγονότων, αντιμέτωποι με προφητείες και κινδύνους που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του Ολύμπου.

Το trailer αποκαλύπτει έναν αισθητά πιο σκοτεινό τόνο, τόσο οπτικά με τις ατμοσφαιρικές, χαμηλά φωτισμένες σκηνές, όσο και αφηγηματικά. Η κεντρική πλοκή επικεντρώνεται στην απαγωγή της Annabeth (Leah Sava Jeffries) και στην άμεση αντίδραση του Percy (Walker Scobell), ο οποίος ξεκινά μια αποστολή διάσωσης. Για να πετύχει τον στόχο του, ο Percy θα πρέπει να απελευθερώσει μια θεά που βρίσκεται αιχμάλωτη, να αντιμετωπίσει την κατάρα του Τιτάνα και να αποτρέψει την πτώση του Ολύμπου. Στο πλευρό του θα έχει τον Grover (Aryan Simhadri), αλλά και απρόσμενους συμμάχους, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια προφητεία με καταστροφικές συνέπειες.

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Η τρίτη σεζόν ενισχύεται με την προσθήκη νέων ηθοποιών, αλλά και με την επιστροφή αγαπημένων χαρακτήρων. Οι Charlie Bushnell και Tamara Smart συνεχίζουν στους ρόλους των Luke και Thalia αντίστοιχα. Ο Levi Chrisopulos εντάσσεται στο βασικό καστ ως ο πολυαγαπημένος χαρακτήρας Nico di Angelo, ενώ οι Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Daniel Diemer (Tyson), Glynn Turman (Chiron), Courtney B. Vance (Zeus), Jason Mantzoukas (Dionysus), Beatrice Kitsos (Allison Simms) και Kevin Chacon (Chris Rodriguez) επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους.

Στις νέες προσθήκες του καστ συγκαταλέγονται η Olive Abercrombie ως Bianca, η μεγαλύτερη αδελφή του Nico, η Dafne Keen στο ρόλο της Artemis, και η Saara Chaudry ως Zoë Nightshade, η υπασπιστής της Artemis. Επίσης, θα δούμε τον Jesse L. Martin ως Frederick Chase, τον Holt McCallany ως Atlas, τον David Costabile ως Dr. Thorn, την Kate McKinnon ως Aphrodite, τη Ming-Na Wen ως Hera, την Jennifer Beals ως Demeter και τον Hubert Smielecki ως Apollo.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Rick Riordan, ο οποίος, μαζί με τον Jonathan E. Steinberg, υπογράφει τη δημιουργία και την εκτελεστική παραγωγή της τρίτης σεζόν. Μαζί τους βρίσκονται οι Dan Shotz, Craig Silverstein, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein και Jeremy Bell από την The Gotham Group, καθώς και οι Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson και Tamara Becher-Wilkinson. Η Jet Wilkinson αναλαμβάνει την εκτελεστική παραγωγή των δύο τελευταίων επεισοδίων της σεζόν.

Η τρίτη σεζόν του «Percy Jackson and the Olympians» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου στο Disney+, με δύο επεισόδια την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες, εγκαινιάζοντας μια νέα, πιο σκοτεινή και γεμάτη δράση φάση για τους αγαπημένους ήρωες.

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