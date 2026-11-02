Universal Studios Hollywood: Τα Χριστούγεννα επιστρέφουν με Grinch, Minions και Harry Potter

Το Universal Studios Hollywood υποδέχεται τα Χριστούγεννα από τις 21 Νοεμβρίου, με Grinchmas, Minions, Harry Potter και νέες εμπειρίες

Με μια ματιά Το Universal Studios Hollywood γιορτάζει τα Χριστούγεννα από 21 Νοεμβρίου 2026 έως 3 Ιανουαρίου 2027.

Επιστρέφει το "Grinchmas" με μεταμόρφωση του Whoville και εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Νέα εμπειρία "Illumination’s Merry Minions" με τους κίτρινους ήρωες σε εορταστικό mood.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και στον κόσμο του Harry Potter και στο Super Nintendo World. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πιο μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει και το Universal Studios Hollywood ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του, φέρνοντας ξανά αγαπημένους χαρακτήρες και εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες. Από τον Grinch και τα Minions μέχρι τον μαγικό κόσμο του Harry Potter, το θεματικό πάρκο υπόσχεται να μετατρέψει τις γιορτές σε μια ξεχωριστή περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 21 Νοεμβρίου 2026 έως τις 3 Ιανουαρίου 2027, συνδυάζοντας αγαπημένες παραδόσεις με νέες εκπλήξεις.

Στο επίκεντρο επιστρέφει το «Grinchmas», ενώ η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα θα απλωθεί και στο «The Wizarding World of Harry Potter». Παράλληλα, η νέα εμπειρία «Illumination’s Merry Minions» θα φέρει τους αγαπημένους κίτρινους ήρωες σε εορταστικό mood, με θεματικές εμφανίσεις, διακόσμηση και γεύσεις. Ακόμη και το Super Nintendo World θα συμμετάσχει στη γιορτή, με χριστουγεννιάτικες πινελιές που αναμένεται να ενθουσιάσουν τους fans του Mario και του Luigi.

Διάβασε επίσης: Οι Kardashians επιστρέφουν για 8η σεζόν και τρολάρουν με το ΑΙ Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει την επιστροφή δημοφιλών χριστουγεννιάτικων θεαμάτων με ολοκαίνουργιες εμπειρίες, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά αγαπημένους χαρακτήρες και να απολαύσουν μοναδικές δραστηριότητες. Με εντυπωσιακούς στολισμούς, μουσικές παραστάσεις, ειδικά μενού και θεματικές εκπλήξεις σε διαφορετικές περιοχές του πάρκου, το Universal Studios Hollywood φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια γιορτινή ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη σε όλη την οικογένεια.

Grinchmas: Το Whoville μεταμορφώνεται σε χριστουγεννιάτικο παραμύθι

Το Universal Plaza θα μεταμορφωθεί σε μια γιορτινή εκδοχή του Whoville, με πρωταγωνιστή ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους περίπου 20 μέτρων, διακοσμημένο με εκατοντάδες στολίδια και 200.000 λαμπάκια LED. Ο Grinch, ο πιστός του σκύλος Max και οι κάτοικοι του Whoville θα βρίσκονται εκεί για να συναντήσουν τους επισκέπτες, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσικές εμφανίσεις, DJ sets και καλλιτέχνες του δρόμου σε επιλεγμένες βραδιές.

Η εμπειρία θα ολοκληρώνεται με τις βραδινές τελετές φωταγώγησης του δέντρου, εφέ χιονιού και την Cindy-Lou Who να διαβάζει την κλασική ιστορία «How the Grinch Stole Christmas». Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές γιορτινές εμπειρίες του πάρκου, που επιστρέφει για να βάλει τους επισκέπτες στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τα Minions μπαίνουν σε χριστουγεννιάτικο mood

Για πρώτη φορά, η «Illumination’s Merry Minions» θα προσθέσει μια νέα εορταστική εμπειρία στην περιοχή Minion Land. Οι αγαπημένοι χαρακτήρες θα εμφανίζονται με χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να τους συναντήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η περιοχή θα αποκτήσει εποχιακή διακόσμηση, ενώ το Minion Cafe θα προσφέρει θεματικές γεύσεις και τα καταστήματα θα διαθέτουν ειδικά χριστουγεννιάτικα προϊόντα. Έτσι, οι fans των Minions θα έχουν ακόμη έναν λόγο να επισκεφθούν το πάρκο κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Χριστούγεννα στο Hogwarts και στο Super Nintendo World

Ο μαγικός κόσμος του Harry Potter θα αποκτήσει επίσης γιορτινή ατμόσφαιρα, με το Hogsmeade να στολίζεται με φωτάκια, γιρλάντες και στεφάνια. Το Frog Choir θα παρουσιάζει εορταστικές μελωδίες μέσα στην ημέρα, ενώ το βράδυ το εντυπωσιακό show «The Magic of Christmas at Hogwarts Castle» θα συνδυάζει προβολές και μουσική από τις ταινίες. Φυσικά, το ζεστό Butterbeer θα παραμείνει μία από τις αγαπημένες επιλογές των επισκεπτών.

Την ίδια στιγμή, το Super Nintendo World θα αποκτήσει χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, με χιονάνθρωπους Mario και Luigi και ένα γιορτινό δέντρο με Super Star κοντά στην είσοδο του Mushroom Kingdom.

Οι εορταστικές εμπειρίες περιλαμβάνονται στην κανονική τιμή εισόδου του πάρκου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ζήσουν τα Χριστούγεννα μέσα από διαφορετικούς αγαπημένους κόσμους. Από το Whoville μέχρι το Hogwarts, το Universal Studios Hollywood ετοιμάζεται να συνδυάσει νοσταλγία, φαντασία και νέες εκπλήξεις σε μια γιορτινή περίοδο γεμάτη μαγεία.

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