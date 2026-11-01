10 ρομαντικές ταινίες στο Netflix που αξίζουν μια θέση στη watchlist σου

Με μια ματιά Το Netflix προσφέρει 10 ρομαντικές ταινίες για διάφορες διαθέσεις, από κομεντί μέχρι δράματα.

Οι ταινίες περιλαμβάνουν ιστορίες απρόσμενων ερώτων, δεύτερων ευκαιριών και σχέσεων που δοκιμάζονται.

Κάποιες προτάσεις είναι "Hit Man", "Set It Up", "Someone Great" και "A Family Affair".

Άλλες επιλογές είναι "Lady Chatterley's Lover", "The Last Letter From Your Lover", "Always Be My Maybe", "Our Souls at Night", "Persuasion" και "Holidate". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν βραδιές που θέλεις απλώς να χαλαρώσεις στον καναπέ, να αφήσεις για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις και να παρασυρθείς από μια ιστορία αγάπης που θα σου θυμίσει πεταλούδες στο στομάχι, μεγάλες εξομολογήσεις και εκείνα τα «κι αν τελικά;» που κάνουν τον έρωτα τόσο απρόβλεπτο. Αν, λοιπόν, ψάχνεις ρομαντικές ταινίες στο Netflix, είτε για ένα βράδυ με το ταίρι σου είτε για μια κινηματογραφική έξοδο με τις κολλητές σου και ένα μπολ ποπ κορν, η πλατφόρμα διαθέτει επιλογές για κάθε διάθεση.

Από ανάλαφρες ρομαντικές κομεντί που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι παθιασμένα δράματα, ιστορίες δεύτερης ευκαιρίας και έρωτες που δοκιμάζονται από τον χρόνο, υπάρχουν ταινίες που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, να συγκινηθείς ή να σκεφτείς ξανά τις δικές σου σχέσεις.

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Το μυστικό είναι να διαλέξεις την ιστορία που ταιριάζει στη διάθεσή σου. Θέλεις έναν έρωτα που ξεκινά με μια παρεξήγηση και καταλήγει σε happy end; Μια σχέση που δεν χωρά στα κοινωνικά στερεότυπα; Ή μήπως μια ιστορία που αποδεικνύει ότι η αγάπη μπορεί να εμφανιστεί όταν δεν την περιμένεις; Συγκεντρώσαμε 10 ρομαντικές ταινίες που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου, με διαφορετικούς χαρακτήρες, απρόσμενες συναντήσεις και συναισθήματα που δεν μπαίνουν εύκολα σε κουτάκια.

Οι 10 καλύτερες ρομαντικές ταινίες για να δεις στο Netflix

1. Hit Man (2024)

Αν πιστεύεις ότι ο έρωτας χρειάζεται λίγη περιπέτεια για να γίνει ενδιαφέρων, το Hit Man είναι μια διαφορετική επιλογή. Ο Gary Johnson, ένας καθηγητής που συνεργάζεται με την αστυνομία προσποιούμενος τον πληρωμένο δολοφόνο, μπλέκει σε μια περίπλοκη κατάσταση όταν γνωρίζει μια γυναίκα που τον ερωτεύεται μέσα από την ψεύτικη ταυτότητά του. Σε σκηνοθεσία Richard Linklater, η ταινία συνδυάζει ρομαντισμό, μαύρο χιούμορ και αστυνομική ίντριγκα, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές ο έρωτας ξεκινά από το πιο απίθανο σενάριο.

2. Set It Up (2018)

Δύο εξαντλημένοι προσωπικοί βοηθοί αποφασίζουν να φέρουν κοντά τα απαιτητικά αφεντικά τους, ελπίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουν λίγο ελεύθερο χρόνο. Το σχέδιο μοιάζει τέλειο, μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν να αναπτύσσουν συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Με τους Glen Powell και Zoey Deutch, το Set It Up είναι η ιδανική ρομαντική κομεντί αν αγαπάς το έξυπνο χιούμορ, τη χημεία των πρωταγωνιστών και τις ιστορίες που ξεκινούν με ένα σχέδιο και καταλήγουν αλλού.

3. Someone Great (2019)

Ένας χωρισμός μπορεί να μοιάζει με το τέλος του κόσμου, αλλά μερικές φορές γίνεται η αρχή μιας εντελώς διαφορετικής ζωής. Στο Someone Great, η Jenny προσπαθεί να ξεπεράσει μια επώδυνη ερωτική απογοήτευση λίγο πριν μετακομίσει για τη δουλειά της, έχοντας στο πλευρό της τις καλύτερές της φίλες. Η ταινία μιλά για την αγάπη, τη φιλία και το δύσκολο πέρασμα σε μια νέα εποχή, θυμίζοντάς σου ότι δεν χρειάζεται κάθε ιστορία να τελειώνει με επανασύνδεση για να έχει αξία.

4. A Family Affair (2024)

Τι γίνεται όταν ο διάσημος εργοδότης σου ερωτεύεται τη μητέρα σου; Αυτό ακριβώς το απρόσμενο σενάριο βρίσκεται στο επίκεντρο του A Family Affair, με τους Nicole Kidman, Zac Efron και Joey King. Η σχέση μιας νεαρής βοηθού με τον διάσημο ηθοποιό για τον οποίο εργάζεται περιπλέκεται όταν εκείνος αναπτύσσει αισθήματα για τη μητέρα της. Με χιούμορ, οικογενειακές εντάσεις και ερωτικά μπερδέματα, η ταινία είναι μια ανάλαφρη επιλογή για βραδιές που θέλεις κάτι ευχάριστο και χωρίς υπερβολική συναισθηματική φόρτιση.

5. Lady Chatterley’s Lover (2022)

Αν προτιμάς τις ιστορίες εποχής με έντονο συναίσθημα και απαγορευμένο πάθος, το Lady Chatterley’s Lover είναι μια επιλογή που ξεχωρίζει. Η Connie Chatterley, εγκλωβισμένη σε έναν γάμο που δεν την ικανοποιεί μετά τον τραυματισμό του συζύγου της, αναπτύσσει μια δυνατή σχέση με τον επιστάτη του κτήματος. Με πρωταγωνίστρια την Emma Corrin, η ταινία εξερευνά την επιθυμία, την προσωπική ελευθερία και την ανάγκη να διεκδικείς μια ζωή που σε εκφράζει πραγματικά.

6. The Last Letter From Your Lover (2021)

Μερικές φορές, μια ιστορία αγάπης που ξεκίνησε δεκαετίες πριν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τις δικές σου σχέσεις. Στο The Last Letter From Your Lover, μια δημοσιογράφος ανακαλύπτει ερωτικά γράμματα από ένα κρυφό ζευγάρι της δεκαετίας του 1960 και προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια της ιστορίας του. Με τις Felicity Jones και Shailene Woodley, η ταινία ξεδιπλώνει δύο παράλληλες ερωτικές διαδρομές, γεμάτες μυστικά, χαμένες ευκαιρίες και συναισθήματα που αρνούνται να σβήσουν.

7. Always Be My Maybe (2019)

Οι παιδικοί φίλοι Sasha και Marcus ξανασυναντιούνται ως ενήλικες, έχοντας πλέον διαφορετικές ζωές και διαφορετικές προτεραιότητες. Η παλιά τους οικειότητα παραμένει, όμως το ερώτημα είναι αν μπορεί να μετατραπεί σε κάτι περισσότερο. Με τους Ali Wong και Randall Park, το Always Be My Maybe είναι μια ζεστή ρομαντική κομεντί που συνδυάζει χιούμορ, νοσταλγία και τη γλυκιά αμηχανία μιας δεύτερης ευκαιρίας στον έρωτα.

8. Our Souls at Night (2017)

Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία και το Our Souls at Night το αποδεικνύει με έναν τρυφερό, διαφορετικό τρόπο. Δύο γείτονες, η Addie και ο Louis, αποφασίζουν να μοιράζονται τις νύχτες τους για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά τους, αναπτύσσοντας σταδιακά μια βαθύτερη σύνδεση. Οι Jane Fonda και Robert Redford πρωταγωνιστούν σε μια ήσυχη ιστορία συντροφικότητας, που θυμίζει ότι η αγάπη δεν χρειάζεται πάντα μεγάλες χειρονομίες για να γίνει σημαντική.

9. Persuasion (2022)

Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Jane Austen, η ταινία Persuasion ακολουθεί την Anne Elliot, η οποία συναντά ξανά τον άντρα που είχε αγαπήσει και αποχωριστεί χρόνια πριν. Με πρωταγωνίστρια την Dakota Johnson, η ιστορία εξερευνά τις δεύτερες ευκαιρίες, τις κοινωνικές προσδοκίες και τις αποφάσεις που μπορεί να συνεχίσουν να σε ακολουθούν για χρόνια. Αν αγαπάς τα ρομαντικά δράματα εποχής με σύγχρονη αισθητική, αξίζει να της δώσεις μια ευκαιρία.

10. Holidate (2020)

Έχεις κουραστεί να σε ρωτούν στις οικογενειακές συγκεντρώσεις αν έχεις σχέση; Η Sloane και ο Jackson έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και αποφασίζουν να γίνουν ο ένας το συνοδευτικό του άλλου σε κάθε γιορτή, χωρίς δεσμεύσεις. Όπως μπορείς να φανταστείς, τα πράγματα δεν μένουν τόσο απλά. Το Holidate με την Emma Roberts και τον Luke Bracey είναι μια ανάλαφρη ρομαντική κομεντί με γιορτινή διάθεση, αμήχανες καταστάσεις και το κλασικό ερώτημα αν δύο άνθρωποι μπορούν πραγματικά να μείνουν μόνο φίλοι.

Ποια ρομαντική ταινία του Netflix ταιριάζει στη διάθεσή σου;

Είτε θέλεις να γελάσεις με μια αναπάντεχη ερωτική ιστορία είτε να συγκινηθείς με έναν έρωτα που δοκιμάζεται από τον χρόνο, αυτές οι ρομαντικές ταινίες στο Netflix καλύπτουν διαφορετικές πλευρές των σχέσεων. Από το χιούμορ του Set It Up και του Holidate μέχρι τη συναισθηματική ένταση του The Last Letter From Your Lover και του Our Souls at Night, η επιλογή εξαρτάται από το τι έχεις ανάγκη να δεις αυτή τη στιγμή.

Μια σημαντική σημείωση πριν πατήσεις play: η διαθεσιμότητα των ταινιών στο Netflix μπορεί να διαφέρει ανά χώρα και να αλλάζει με τον χρόνο. Έλεγξε τον ελληνικό κατάλογο της πλατφόρμας πριν αποφασίσεις ποια θα γίνει η επόμενη κινηματογραφική σου βραδιά.

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